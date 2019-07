Porta di Roma live, grande successo per Brian McKnight

Vera musica di qualità sul palco di Porta di Roma. Lo statunitense Brian Mcknight ha entusiasmato il pubblico del LIVE con i suoi ritmi irresistibilmente coinvolgenti. La piazza ha registrato il tutto esaurito, e il pubblico già nel pomeriggio era arrivato per assistere all’unica tappa su Roma dopo Venezia e Napoli dei giorni scorsi.

Un’ora e mezza di repertorio internazionale che Brian si è divertito a interpretare per il suo pubblico insieme alla sua band di musicisti. Il cantante statunitense che ha all'attivo diciannove album, sedici nomination ai Grammy, numerose canzoni in classifica e milioni di dischi venduti, ha suonato in anteprima al Porta di Roma LIVE il suo nuovo disco “Bedtime Story”, uscito lo scorso 14 giugno.

Decisamente un successo per Porta di Roma, che anche quest’anno ha regalato al proprio pubblico una serata di qualità esclusiva, dove il risultato musicale è stato ineccepibile. "Ancora una volta", si legge in una nota, "la Galleria Commerciale ha saputo dimostrare che gli eventi realizzati sono esclusivamente un omaggio ai cittadini per regalare loro un'emozione e un'esperienza uniche".

Il Porta di Roma LIVE resta l’unica rassegna ad ingresso gratuito offerta da un Centro Commerciale in tutto il Lazio.