Porta di Roma compie 10 anni: una torta di 13 metri per festeggiare

Festa di compleanno per la galleria commerciale Porta di Roma che, proprio oggi taglia il traguardo dei 10 anni. Per festeggiare degnamente l'evento all'interno della galleria commerciale è stata tagliata una torta di 13 metri coperta interamente di frutta.

Aperto nel 2007, Porta di Roma è il più grande centro commerciale d'Italia e uno dei più moderni d'Euro. Il centro commerciale complessivo comprende 97.000 m² con 241 negozi, ancorati da 23.500 mq di ipermarket, 14 cinema e 7.200 posti auto. La galleria dello shopping ha due piani e comprende 7 negozi di grandi dimensioni. Anche Ikea e Leroy Merlin fanno parte del complesso commerciale. In questi 10 anni Porta di Roma ha ampliato il suo raggio d'azione, diventando sempre di più un centro polifunzionale dove il visitatore, oltre ad acquistare, può assistere tranquillamente a un evento culturale, può donare il sangue o assistere a un'esibizione di una forza di Polizia.

I numeri ottenuti con rassegne come Porta di Roma Live o Porta di Roma Incontra hanno segnato numeri importanti per la sua crescita. Non a caso la rassegna di concerti "Live" arrivata quest'anno alla quarta edizione ha lanciato la moda dei grandi concerti nei centri commerciali. "Il bilancio di questi primi 10 anni - dichiara il direttore di Porta di Roma, Filippo de Ambrogi - è senza dubbio positivo. Essere diventati un punto di riferimento per la città ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio il nostro lavoro per regalare ai nostri clienti "emozioni" sempre più forti e coinvolgenti".

Gallery