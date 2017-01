La Porta Alchemica di Piazza Vittorio

Relegata ad un angolo di Piazza Vittorio (angolo via Napoleone III), nel multietnico quartiere dell’Esquilino, si trova ancora oggi quella che con ogni probabilità è la maggiore testimonianza della tradizione magico-alchemica europea. Si tratta della Porta Alchemica, simbolo dell’alchimia occidentale e unica superstite tra le cinque porte di Villa Palombara.

Detta anche Porta Magica, Porta Ermetica o Porta dei Cieli, la suggestiva struttura in pietra presenta diverse iscrizioni di carattere esoterico ed iniziatico. Secondo una leggenda la Porta Alchemica nasconderebbe addirittura il segreto della Pietra Filosofale, accessibile solo a chi fosse in possesso delle giuste chiavi di interpretazione.

La Villa di cui faceva parte era di proprietà del Marchese di Pietraforte Massimiliano Palombara, appassionato di scienze occulte e adepto dell’ordine ermetico dei Rosacroce, che fece edificare la porta tra il 1655 ed il 1680.

Il portale, adesso murato e circondato da una recinzione, presenta ai lati due serie di tre simboli planetari, ciascuno associato ad un metallo e ad un criptico motto. In alto torreggia un disegno con due triangoli sovrapposti, che vanno a formare una stella di Davide unita ad ulteriori simboli. Alla base colpisce particolarmente il quasi palindromo dal doppio significato Si Sedes Non Is (se siedi non vai) che al contrario si trasforma invece in Si Non Sedes Is (se non siedi vai).

Notevole fu l’influenza presso il Marchese Palombara della Regina Cristina di Svezia, personaggio particolarmente controverso e continua fonte di scandalo nella Roma secentesca nonché sua principale compagna di studi e di esperimenti. Costretta ad abdicare al trono a causa della sua conversione al cattolicesimo, trascorse gli anni dell’esilio fino alla morte a Roma dove fondò l’Accademia dell’Arcadia e si circondò di intellettuali e uomini di scienza.

Fu così che gli stessi personaggi illustri che frequentavano il laboratorio di Cristina di Svezia nella sua residenza di Palazzo Riario (oggi Palazzo Corsini) iniziarono a riunirsi anche presso la Villa del Marchese Palombara. Tra di essi si annoveravano figure del calibro del medico esoterista Giuseppe Francesco Borri, del filosofo ed erudito gesuita Athanasius Kircher, dell’alchimista e poeta Francesco Maria Santinelli e dell’astronomo Giovanni Cassini.

La Porta Alchemica deriverebbe in particolare da una collaborazione tra il Palombara e il Borri, ospite della villa per diversi anni durante un periodo di semilibertà dalla prigionia a Castel Sant’Angelo. La tradizione identifica addirittura il Borri anche con il protagonista della versione leggendaria della storia della porta, narrata nel 1802 da Francesco Girolamo Cancellieri.

Si tramanda infatti che le enigmatiche iscrizioni siano state ispirate da un pellegrino definito “stibeum” (e quindi legato al principio dell’antimonio) trovato una mattina nel giardino della villa mentre cercava una particolare pianta capace di produrre l’oro. Avendone constatato le grandi capacità di alchimista il marchese di Palombara lo invitò nel suo laboratorio, garantendogli di lavorare per una notte in assoluta solitudine. La mattina seguente però il misterioso pellegrino era scomparso lasciando alle sue spalle dell’oro purissimo ed una serie di appunti pieni di quei simboli ermetici poi scolpiti nella villa.

Date alcune coincidenze storiche e geografiche è stato ipotizzato che queste carte del Pellegrino/Borri potessero essere in realtà l’ancora indecifrato Manoscritto Voynich, spesso definito “il libro più misterioso del mondo”.

L’attuale posizione della Porta Alchemica non è comunque quella originale, dato che la Villa Palombara sorgeva poco più in là, tra la Via Gregoriana (oggi Merulana) e il lungo rettilineo di quella che era la Via Felice, la strada voluta da Sisto V che congiungeva Santa Croce in Gerusalemme con Trinità dei Monti.

La porta venne smontata e rimontata nel sito attuale solo tra il 1873 e il 1888 durante i lavori di apertura della piazza e di modernizzazione in stile “piemontese” dell’intera area, non lontana dai cosiddetti “Trionfi di Mario”.

Non mancava di certo di conoscenza esoterica anche chi decise in quell’occasione di collocare ai lati della porta due statue protettrici della divinità egizia Bes. Questi spaventosi demoni nani erano considerati numi tutelari della casa e dell’infanzia e ancora oggi rimangono dei formidabili guardiani di questo reperto inestimabile.