Plastica d'A-Mare, 6 passeggiate "plastic free" sul litorale di Roma

L’Associazione Cyberia idee in rete e il WWF Litorale Laziale propongono sei percorsi guidati sul litorale di Roma. L’iniziativa s’inserisce all’interno della rassegna PLASTICAd'A-MARE, il primo eco festival plastic free di Roma, in programma al Porto Turistico dal 5 all’8 settembre. Ad eccezione del litorale di Castelporziano, i luoghi da esplorare fanno parte di un’importante ed estesa area protetta: la Riserva Naturale Statale Litorale Romano, istituita nel 1996 a protezione degli ambienti naturali residui presenti sulla costa della Capitale.

«La salvaguardia dell'ambiente passa attraverso la sua conoscenza. Per questo è fondamentale un'opera continua di divulgazione. - dice M. Gabriella Villani, Presidente del WWF Litorale Laziale. - I percorsi guidati saranno quindi anche una preziosa occasione di riflessione sulle nostre abitudini quotidiane, e quindi l’occasione per avviare un cambio di abitudini relativamente all’uso della plastica usa e getta, per ridurne in modo drastico il consumo e per sollecitare una sempre più attenta ed accurata raccolta differenziata».

L'obiettivo di Plastica d'A-Mare

È proprio questo l’obiettivo di PLASTICAd’A-MARE nata per sensibilizzare un pubblico eterogeneo e di tutte le età rispetto all’impatto della plastica sugli ecosistemi marini, e offrirà l’occasione di comprendere sia i danni che la plastica a mare sta arrecando all’ambiente naturale, sia come lo stesso materiale, se opportunamente recuperato, possa essere portato a nuova vita, trasformandosi in plastica da amare. Un evento-progetto organizzato da DOC Live, con la partecipazione di WWF Italia e PolarQuest, e parte del programma Estate Romana 2019, promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.

Il programma delle passeggiate

23 agosto venerdì, Pineta di Castel Fusano, itinerario lungo il Canale dei Pescatori fino al Castello Chigi, ore 18.00 Stazione Castel Fusano

24 agosto sabato, Le dune costiere e la macchia mediterranea di Castelporziano, ore 17.00 III Cancello Via Litoranea

25 agosto Pineta Acqua Rossa, area verde tra Ostia e il Tevere, ore 18.00 appuntamento Stazione Lido Nord

30 agosto venerdì, Borgo di Ostia Antica fino all’argine del Tevere, ore 18.00 appuntamento Stazione Ostia Antica

31 agosto sabato, Castel Fusano di notte, ore 21.00 Stazione Castel Fusano

1 settembre, Il mare e le dune ed di Castel Porziano al tramonto, ore 17.00 III Cancello Via Litoranea



Prenotazione obbligatoria ai numeri: 0650917817 (aperto dalle ore 9.30-12.30 lun, merc, ven, sabato) 3478238652 327/4564966 anche attraverso messaggio WhatsApp.

Mail a: cealitorale@gmail.com, la prenotazione è valida se confermata da mail di risposta.

Si accettano prenotazioni con un limite massimo di 60 partecipanti.

www.plasticadamare.it