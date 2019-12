A Più Libri Più Liberi oltre 15mila studenti: arrivano anche Totti e Verdone

Arrivati da tutta Italia per il grande appuntamento. Sono stati oltre quindicimila gli studenti che hanno gremito le sale e gli stand della 18esima edizione di “Più Libri, Più Liberi”, la fiera della piccola e media editoria, in programma fino a domenica alla Nuvola dell'Eur.

Molti di loro hanno potuto usufruire del buono omaggio di 10 euro messo a disposizione dalla Regione Lazio. E proprio ai giovani Romano Prodi, nel corso di un incontro di venerdì mattina, ha rivolto un monito: "Ragazzi, unitevi: i grandi Paesi sono quelli che sanno 'cantare' in coro, cioè quelli in cui la volontà popolare va in un'unica direzione. Quindi abbiate coraggio e 'cantate' insieme".

Sala piena anche per l'incontro, in collaborazione con l'Ambasciata della Colombia, dal titolo 'Economia arancione: un'opportunità infinita per vivere del tuo talento' con Juan Diego Ortiz e Gloria Isabel Ramirez Rios.

A Più Libri Più Liberi Totti e Verdone

Ultimo week end con clou degli eventi: dopo Paolo Virzì e Zerocalcare a Più Libri Più Liberi domenica 8 dicembre arrivano Carlo Verdone (ore 16.30) e Francesco Totti (ore 12:45).

Oggi sabato 7 dicembre alle 19, in Sala La Nuvola, diretta speciale di Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro. Con Marco Damilano, Francesca Schianchi e il resto della banda.