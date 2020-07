Piscine all'aperto a Roma, le migliori del 2020: costi, orari e giorni di apertura

Un'estate strana, diversa da tutte le altre, nella quale, dopo mesi chiusi in casa, si riprende confidenza con la tanto desiderata normalità. Ma anche un'estate in cui in molti non partiranno, scegliendo Roma e dintorni come meta delle vacanze.

Vacanze romane, è il caso di dirlo, ma scappando dall'afa capitolina, con una gita fuori porta, con qualche giornata al mare sul nostro litorale o, perché no, con delle piacevoli giornate in piscina, con tanti servizi a disposizione.

Dopo il lockdown anche le piscine all'aperto hanno ripreso la loro attività e inaugurato l'estate 2020. Romatoday ne ha scelte 10 per dimenticare il traffico e il caldo romano e godersi qualche ora di fresco, relax e divertimento.

The Club Piscina delle Rose

Dal 1 giugno ha riaperto la piscina estiva del Club Piscina delle Rose all'Eur (a due passi dal laghetto). Una struttura olimpionica, costruita per le Olimpiadi del '60 a Roma che nei mesi estivi apre le porte a tutti coloro che abbiano voglia di staccare la spina e di nuotare immersi in un'area verde. Questa piscina si presta per nuotatori professionisti e per chi ha semplicemente voglia di rilassarsi in una location curata in ogni dettaglio. L’ingresso in piscina comprende le attività di fitness acquatico grazie alla formula “all inclusive". Disponibili anche delle formule di iscrizione periodica con agevolazioni sui prezzi e i servizi offerti. Ingresso per la balneazione dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21. Sabato domenica dalle 9 alle 20. Per maggiori info scrivere a info@piscinadellerose.it

The Club Piscina delle Rose, viale America 20 - 06.54220333

Sporting Club Ostiense

Dal 25 maggio al 6 settembre è aperta anche la piscina estiva dello Sporting Club Ostiense. Immersa nel verde, con zone fresche e ombreggiate grazie alla presenza di alberi. Una vasca da 25 metri, aperta dal lunedì alla domenica dalle 8,30 fino al tramonto. L'ingresso "tutto incluso" permette di usufruire della piscina, di lettini, ombrellone, spogliatoio, docce cald, phon, palestra, lezioni in acqua, parcheggio con oltre 1500 posti auto, armadietti e cassette di sicrezza, wifi gratuito, postazione ricarica cellulari, campo da beach volley e area gonfiabile per bambini. Dal lunedì al sabato 2 corsie vengono sempre riservate per il nuoto libero, le altre per la balneazione e il relax. Tra i servizi a disposizione della clientela, tutti i giorni dalle 10 alle 19, anche un chiosco bar a bordo vasca. E possibile fare l'entrata di 3 ore o la giornaliera. Per maggiori informazioni info@piscina-roma.it

Sporting Club Ostiense, doppio ingresso da via del Mare, 128 e da via dei Cocchieri, 1A - 06-5923306 - 392-4689914

Terme Sabine di Cretone

Uniamo la gita fuori porta alla voglia di un tuffo in piscina alle Terme Sabine di Cretone. Delle piscine termali, immerse nel verde, che hanno inaugurato la stagione 2020 lo scorso 20 giugno e resteranno aperte al pubblico fino a settembre. L'accesso alle bellissime piscine nell'estate post-Covid, però, ha regole tutte nuove, per garantire massima sicurezza agli ospiti. Dal contingentamento dei flussi di ingresso alla riorganizzazione degli spazi solarium e relax, tutto, presso l’oasi naturale delle Terme Sabine è stato rivisto al meglio. E' stato inoltre attivato un sistema di prenotazione senza aumenti rispetto agli anni rpecedenti e inserito l'obbligo di noleggio delle attrezzature. L'orario di ingresso alle piscine è dalle 9 alle 18,30.

Terme Sabine di Cretone, via Salaria Km29,200 - Bivio Paolmbara Sabina - 0774.615100

Club Lanciani

Dal 6 giugno ha riaperto la piscina all'aperto del Club Lanciani, per assicurare relax in sicurezza a tutti gli ospiti. E' possibile accedere su tre turni (dal lunedì al venerdì 10.00/14.00 - 12.30/16.30 - 14.30/18.30, nel weekend e festivi 9.00/14.00 - 14.30/19.30) e se si acquistano due turni il secondo lo si paga la metà. E' possibile prenotare telefonicamente l'ingresso nel weekend e nei festivi al numero 06 4181401. Wi-fi e parcheggio sono gratuiti. La piscina estiva sarà accessibile secondo le regole anti-Covid, fino al 6 settembre 2020.

Club Lanciani, Via di Pietralata, 135 - 06.4181401

Physical Village

Il Physical Village in zona La Rustica ha aperto il servizio di balneazione estiva. Ombrelloni, lettini, sabbia e erba per godersi una giornata di assoluto relax in piscina. Una piscina immersa nel verde a ridosso del parco che offre agli ospiti anche servizio bar e ristorazione, campi da beach volley. La piscina estiva di Physical Village è aperta tutti i giorni (weekend compreso) dalle 9,30 alle 18,30. I bambini fino a 2 anni non pagano, sono riservati particolari sconti per bambini fino agli 8 anni.

Per maggiori informazioni scrivere a info@physicalvillage.com

Physical Village, via Federico Turano, 44 - 06.22799622

Vigor Sporting Center

Riaprono anche le piscine esterne del Vigor Sporting Center in zona Collatina, con nuove norme di sicurezza, autodichiarazione obbligatoria, garantendo massimo livello di pulizia, costante igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature e totale rispetto delle disposizioni vigenti. Il centro sportivo, punto di riferimento in zona durante tutto l'anno, d'estate diventa un'oasi felice per molti romani con lettini, ombrelloni su prato o a bordo piscina. Tutti i giorni si può scegliere ingresso giornaliero, dalle 9,30 alle 18,30 o pomeridiano dalle 13,30 alle 18,30. Per maggiori informazioni visitare il sito o scrivere a info@Vigorsportingcenter.It

Vigor Sporting Center, via Grotta di Gregna, 100 - 06.4060509 - 06 40801984

Circolo Sportivo Tor Carbone

Il Circolo Sportivo Tor Carbone dispone di una piscina di 25 metri con una profondità da 1 a 3,5 metri. Contornata dal prato inglese, offre lettini, sdraio e ombrelloni agli ospiti, e anche salottini sotto verande e alberi, per chi preferisce stare all'ombra. La piscina è dotata di un parcheggio adiacente. L'area a disposizione degli ospiti è vasta e permette di mantenere il distanziamento anche con i bambini. Per maggiori informazioni scrivere a info@torcarbone.it

Circolo Sportivo Tor Carbone, via di Tor Carbone 41 (Appia Antica) - 06.7183494

Circolo Arca

Il Circolo Arca, in via degli Angeli, propone solarium con piscine estive fino a settembre, 7 giorni su 7. Un'oasi verde tra le vie Tuscolana, Appia e Casilina, con 2 vasche per adulti e bambini e misure anti-Covid adottate per assicurare massima sicurezza a tutti gli ospiti, grandi e piccoli. La prenotazione è possibile solo nei giorni di sabato, domenica e festivi. Sono a disposizione dei clienti lettini ed ombrelloni che vengono sanificati ad ogni uso e zone alberate. Assicurato il distanziamento sociale, gli accessi limitati nelle vasche. Tutte le regole per accedere alla piscina del Circolo Arca sono disponibili sul sito ufficiale della struttura.

Dal Lunedi al Venerdi la piscina è aperta dalle 9,30 alle 19. E' possibile fare ingresso mattina dalle 9,30 alle 14 o pomeriggio dalle 13 alle 19. Disponibile anche turno "pausa pranzo" dalle 12,30 alle 15 e "tramonto relax" dalle 17 alle 19. Sabato, Domenica e festivi giornata intera dalle 9,30 alle 19, mezza giornata mattina (9:30/13:50) oppure pomeriggio (14:10/19) e turno "Tramonto relax" 17:30/19:00. Per maggiori informazioni: info@circoloarca.org

Circolo Arca, via degli Angeli 146 (zona Porta Furba-Quadraro) - 06.24300964

Sporting Club Paradise

In zona Capannelle ha riaperto, per l'estate 2020, la piscina all'aperto dello Sporting Club Paradise. Una vasca di dimensioni semiolimpioniche per trascorrere qualche ora di relax da soli, in coppia, con gli amici e anche con i bambini. Ogni estate, lo Sporting Club Paradise apre la sua piscina esterna a 6 corsie e a una temperatura di circa 28 gradi. Un club elegante e signorile tra Capannelle e Cinecittà, con ombrelloni e lettini a bordo piscina e 2 ampi parcheggi interni a disposizione del pubblico.

Sporting Club Paradise, via delle Capannelle 134 - 06.7213629

Valle degli Ulivi

Una piscina di acqua salata in zona Borghesiana presso l'associazione polivalente Valle degli Ulivi. Una piscina per adulti lunga 25 metri, alta da 20 centimetri ad 1,70 metri con gradino laterale di 50 centimetri per sedersi in pieno relax. Acqua riscaldata, piscina a sale con impianto di purificazione a sale. Presente anche una piscina baby di 15 metri, con altezza 50 centimetri, gradini di ingresso e sfioro laterale. Anche in questo caso l'acqua è riscaldata, si tratta di una piscina a sala con impianto di purificazione a sale. La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 fino alle 13.00 e dalle 14.00 fino alle 18.00. Disponibile parcheggio interno, bar, zona ristoro e area giochi. Maggiori informazioni sul sito ufficiale della struttura o scrivendo a valledegliuliviroma@gmail.com.

Valle degli Ulivi, Via del Casale Ciminelli, 93 - 06.62291566 - ​3473462593