Pioggia di petali rossi per la Pentecoste: le suggestive immagini dal Pantheon

Pioggia di petali al Pantheon. Alle ore 12 il monumento nel centro di Roma è tornato come ogni anno a riempirsi di fiori rossi gettati dall'Oculus centrale, per ricordare il miracolo della Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. A far cadere i petali, i vigili del Fuoco dall'alto.

Un’antica tradizione che si svolgeva nella domenica di Pentecoste, sospesa nei secoli scorsi, e ripristinata nel 1995. Una folla di turisti e romani ha riempito il Pantheon fin dalle prime ore della mattina per assistere in prima fila allo spettacolo. Ma in centinaia sono stati costretti a restare fuori, accalcati, sulla piazza.

Video da Instagram di Laohlani