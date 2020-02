Coronavirus, i Pinguini Tattici Nucleari rinviano tutti i concerti

"Comunicazione importante": una scritta bianca su fondo nero è apparsa poco fa sui profili social ufficiali dei Pinguini Tattici Nucleari. La band, reduce dal successo di Sanremo 2020, dove ha conquistato il terzo posto, ha annunciato di aver rimandato il tour in partenza a causa del Coronavirus.

Pinguini Tattici Nucleari, rimandati tutti i concerti

"Durante gli ultimi quattro mesi - hanno scritto i Pinguini Tattici Nucleari sui social - abbiamo sognato che arrivasse questo momento: il nostro primo tour nei palazzetti. Chiunque conosca il mondo della musica sa che traguardo incredibile questo rappresenti per un musicista. Per mesi abbiamo lavorato per fare in modo di avere uno spettacolo che fosse sorprendente. Ora con grande tristezza dobbiamo darvi la comunicazione che tutti già immaginavate: tutte le date del tour sono rimandate".

Il gruppo ha sottolinato come in questo momento si navighi nella totale incertezza e come anche loro siano in attesa di ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti, per poter comunicare al pubblico le nuove date. "Speriamo di potervi dire di più dal 6 marzo in poi", continuano ancora i Pinguini. E il 6 marzo era proprio la data del tanto atteso concerto a Roma.

"La priorità è salvaguardare la salute collettiva. L’hashtag ufficiale del tour è sempre stato #machilavrebbemaidetto e quindi non ci rimane che questo: che ironia! Sappiate solo che non c’è mai stata una delusione in grado di scalfire l’animo di questa band. In questi prossimi mesi tenete da parte urla, risate, lacrime, battiti di mani. Vi promettiamo che la festa sarà ancora più grande", hanno concluso i Pinguini Tattici Nucleari sui social.

I biglietti rimarranno validi per le nuove date. Nei prossimi giorni su TicketOne.it verranno comunicate tutte le info per richiedere il rimborso.