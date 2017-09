Piazza del Popolo: al via il lavaggio delle statue

Tornano a splendere le statue di Piazza del Popolo con un intervento di ordinaria manutenzione a cura della Sovrintendenza Capitolina, dopo l’importante restauro del complesso monumentale della celebre piazza, eseguito nel 1997.

Il lavaggio delle statue del complesso monumentale della piazza, dopo una prima fase di disinfezione e diserbo delle sculture degli emicicli realizzata il 26 e 27 luglio scorsi, avverrà con una lancia a bassa pressione e l'ausilio di una piattaforma aerea da 35 metri. L’intervento terminerà il 29 settembre.

Il lavaggio dei due emicicli della piazza avverrà in due fasi, per poi procedere ai vari interventi di rifinitura. Durante le operazioni le aree interessate dalla movimentazione della piattaforma saranno transennate e delimitate con nastro bianco e rosso. Il transito dei pedoni sarà consentito nella parte libera della piazza.

Piazza del Popolo, il principale accesso alla città da nord, fu progettata dall’architetto Giuseppe Valadier a partire dal 1816. La piazza assunse una forma ellittica grazie alla realizzazione dei due emicicli contrapposti, coronati da otto sfingi in marmo ognuno e con le testate ornate da quattro statue che raffigurano le Quattro Stagioni. Al centro degli emicicli si trovano due fontane sovrastate dai gruppi scultorei, disegnati da Valadier, della Dea Roma tra i fiumi Tevere e Aniene (lato Pincio) e del Nettuno tra i Tritoni in lotta (lato Tevere). Al centro della piazza una struttura a gradoni, restaurata nel 2015, con quattro leoni in stile egizio che circondano l’obelisco centrale e versano acqua in altrettante vasche in travertino.