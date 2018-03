Pasquetta a Roma e dintorni tra escursioni, pic nic e divertimento

Gite fuori porta, pic nic all'aria aperta, feste e appuntamenti con il gusto. Pasquetta a Roma e dintorni all'insegna della tradizione. Tanti gli appuntamenti nel cuore della Città Eterna e nelle sue vicinanze: non solo parchi, ville e riserve ad offrire location ideali per trascorrere il Lunedì dell'Angelo anche locali e parchi divertimenti.

Come trascorrere la Pasquetta a Roma

Il 2 aprile il Monk apre il proprio giardino. Area BBQ, campi da basket, biliardino e show per grandi e piccini. immancabile l'angolo pic nic dove poter godere delle prelibatezze di cestini e pranzi al sacco. Qui tutto il programma della Pasquetta al Monk.

Lunedì 2 aprile all'insegna del gusto anche al Parco Egeria dove c'è Pasqua con chi vuoi. Buon cibo, divertimento e relax all'aria aperta, in uno spazio verde curato ed attrezzato nel cuore di Roma. Sei ristoratori per un menù ricco di tradizione, prodotti tipici, piatti nostrani e alimenti biologici e stagionali.

Imperdibile nel giorno di Pasquetta l'apertura del Giardino di Ninfa: il parco naturale del Lazio che regala ai visitatori scorci di Natura e paesaggi mozzafiato. All’interno del Giardino di Ninfa si incontrano varietà di magnolie decidue, betulle, iris palustri e una sensazionale varietà di aceri giapponesi, inoltre a primavera i ciliegi e meli ornamentali fioriscono in maniera spettacolare. Qui tutte le informazioni per visitare il Giardino di Ninfa.

Tutto il fascino di Natura e verde anche nella Pasquetta nei Giardini della Landriana. In questa giornata il pubblico potrà fermarsi anche per il pranzo nell’area ristorante/tavola calda della Landriana, per una piacevole pausa nel cuore del giardino. A disposizione dei visitatori anche un ampio parcheggio gratuito.

Pasquetta tra le auto d'epoca in Tuscia. Una sfilata d'auto d'epoca in collaborazione con la Squadra Sportiva Dilettante "Fatica Squadra Corse" scuderia Ferrari club Viterbo nel loro paradiso rurale immerso tra le verdi colline della Sabina, nel cuore della fertile Valle del Tevere.

Giornata memorabile quella di Pasquetta al Castello di Bracciano. Tante visite avventura, tante offerte speciali e tanto divertimento per una giornata all'insegna della scoperta. Nella Pasquetta al Castello potrete provare l'emozione di arrampicarvi sulle antiche mura, solcare i camminamenti di ronda chiusi al pubblico, calarvi nelle profonde cisterne e partecipare ad un torneo di tiro con l'arco.

Particolare e al sapor di luppolo la Pasquetta in birrificio del Jungle Juice Brewing. Jungle Juice Brewing organizza la festa di Pasquetta con una giornata da passare insieme per godere degli spazi interni ed esterni del birrificio, tra relax, birra artigianale, buon cibo, musica e giochi. Per l’occasione lo staff del Pork'n'Roll Shop vi sazierà con le specialità carnivore.

Pasquetta sul fiume nella riserva di Farfa, la prima area protetta regionale del Lazio. Con la realizzazione di una diga sul Tevere si è formato un lago, dove da oltre 50 anni la vegetazione ha preso il sopravvento adattandosi, grazie al regime di protezione, alle mutate condizioni ambientali creando un magnifico bosco ripariale considerato uno dei siti più interessanti dell'Italia centrale per il birdwatching e l'osservazione dell'affascinante mondo della palude.

A Pasquetta bambini alle prese con la caccia alle uova al Luneur Park. Un'occasione in cui scovare le centinaia di uova nascoste per vincere fantastici premi come ingressi gratuiti al Luneur Park, peluche luna, cioccolatose uova di pasqua, dolci leccornie, colorati truccabimbi e buoni sconto per tornare nel Giardino delle Meraviglie!

Al Bioparco nella giornata di Pasquetta saranno organizzati i pasti degli animali, durante i quali i keeper saranno a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Qui tutti gli orari delle attività.