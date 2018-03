Pasqua 2018 a Roma: tutti gli eventi di domenica 1 aprile

Passeggiate in centro, escursioni appena fuori porta, pranzi della tradizione e appuntamenti con l'arte: con la musica, le mostre ed il teatro. La Pasqua a Roma regala un ricco palinsesto di eventi: un'offerta variegata in grado di soddisfare gusti ed esigenze di tutti.

Pasqua 2018 a Roma: gli eventi in programma

Imperdibile domenica 1 aprile l'apertura del Giardino di Ninfa: il parco naturale del Lazio che regala ai visitatori scorci di Natura e paesaggi mozzafiato. All’interno del giardino di Ninfa si incontrano varietà di magnolie decidue, betulle, iris palustri e una sensazionale varietà di aceri giapponesi, inoltre a primavera i ciliegi e meli ornamentali fioriscono in maniera spettacolare. Qui tutte le informazioni per visitare il Giardino di Ninfa.

Al Parco Egeria c'è "Pasqua con chi vuoi": un giorno da trascorrere all'insegna del buon cibo, del divertimento e del relax all'aria aperta, in uno spazio verde curato ed attrezzato nel cuore di Roma. Sei ristoratori per un menù ricco di tradizione, prodotti tipici, piatti nostrani e alimenti biologici e stagionali.

Domenica 1 aprile lo chef Oliver Glowig proporrà, nel suo ristorante al primo piano del Mercato Centrale Roma, "Un brunch da Pasqua" con un menù incentrato su sapori tipici della Pasqua. Un po' breakfast, anzi, colazione sostanziosa. Un po' lunch, anzi, pranzo appetitoso. Un menù gustoso, saporito, invitante, fatto di specialità pasquali, per grandi e piccini.

A San Paolo entro le Mura il concerto di Pasqua. con le musiche di Johann Sebastian Bach - Concerto Brandeburghese No.2. I sei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach sono conosciuti come alcune delle più grandi opere dell'Era Barocca e vengono tutt’ora spesso eseguiti. Il Concerto Brandeburghese n. 2 potrebbe essere stato uno degli ultimi ad essere scritto, e sembra sia stato composto per un’occasione speciale. Quale momento migliore della Pasqua per riascoltarlo.

Pasqua in musica anche al salone Margerita dove Manuela Villa recita in Roma! Canti, balli e poesie romane. Tutta la tradizione romana in uno spettacolo unico: una scorribanda tra le canzoni ed i balli romani, dall’Ottocento ad oggi. Dagli stornelli alle dolci melodie delle serenate, alle canzoni di oggi, il tutto interpretato dalla voce inconfondibile di Manuela Villa e accompagnata dalla band dal vivo.

Il Reggae Circus, con tutto il suo carico di follia circense e delirio reggae balcanico si prepara a festeggiare insieme a tutto il suo fantastico pubblico i suoi primi nove sfolgoranti anni di attività. E lo fa nel giorno di Pasqua a Largo Venue: un appuntamento tra musica, giocolieri e mangiafuoco.

Per i più piccoli Caccia alle uova al Luneur Park: la più grande Caccia alle Uova dei Regni di Fiaba. Un'occasione per correre nel Parco e scovare le centinaia di uova nascoste: tutti potranno vincere fantastici premi come ingressi gratuiti al Luneur Park, peluche luna, cioccolatose uova di pasqua, dolci leccornie, colorati truccabimbi e buoni sconto. Non mancherà poi il divertimento in famiglia con Giostre, Giochi e Laboratori a tema.

Al Bioparco a Pasqua numerose le attività per scoprire la grande varietà di forme e colori delle uova degli animali: da quelle degli uccelli a quelle dei serpenti e dei rospi. Bambini chiamati anche a cimentarsi con i giochi di un tempo. Qui tutto il programma.

Scienza e laboratori per la Pasqua ad Explora. Per il 1 aprile il Museo dei Bambini di Roma ha in programma tante attività con laboratori, giochi, workshop di cucina e gli imperdibili Campus. Dedicati alla natura e ai suoi colori, i laboratori di Explora nascono per aggiungere alla visita un’esperienza creativa, per stimolare la scoperta e la socializzazione, coniugando in divertenti momenti arte, scienza e sperimentazione.

Mostre aperte a Pasqua a Roma

Tante poi le mostre a Roma che rimarranno aperte nel giorno di Pasqua. Dalle esposizioni al Guido Reni District (Real Bodies, Scientopolis, Dinosaur Invasion) alla Dolce Vitti, la mostra che celebra l'amata attrice romana. Ma ancora Photo Ark all'Auditorium e la strabiliante mostra The Pink Floyd Exhibition. Their Mortal Remains.

Da vedere anche l'esposizione delle opere dell'artista invisibile Liu Bolin e le icone di Terry O'Neill. A Pasqua possibile anche il viaggio immersivo nelle opere di Klimt.