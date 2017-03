Il parco Cinque Sensi apre a Vitorchiano

A piedi scalzi in un parco. Un'esperienza a suo modo unica, per riscoprire il rapporto con la natura. Il Parco Cinque Sensi dal primo maggio avrà una nuova sede, a Vitorchiano, comune in provincia di Viterbo, già Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. In tre ettari di magico bosco prende vita un vero e proprio parco divertimenti boschivo.

Un parco che a piedi scalzi è pronto a trascinare il visitatore in nuovi percorsi sensoriali, vasche a terra tradizionali e inedite, nuove cassette da annusare e toccare, e novità per far nascere tanti sorrisi ed emozioni a grandi e bambini.

Ce n'è per tutti. Si legge sul sito: "Abbiamo pensato un po' a tutti: ai pigroni e agli iperattivi, ai buongustai e a chi vuole nutrire la propria anima. Non potevamo dunque far mancare una "Barbecue zone" dove grigliare a tutta fantasia, aree relax per praticare yoga e benessere creativo, oppure fitness come in palestra, ma senza muri e solo terra, alberi e cielo".

Il Parco Cinque Sensi a piedi scalzi è un'esperienza cento per cento naturale, prettamente boschiva e campestre, dedicata a tutti e per tutte le età, ma pensato con un occhio di riguardo ai bambini e alle loro famiglie. Per questo tutte le attività sono state scelte e create per instaurare un dialogo emotivo e sensoriale tra i bambini, gli adulti e la natura.



Sempre dal sito si legge: "Il Parco Cinque Sensi a piedi scalzi con le sue vasche a terra asciutte e bagnate, il sentiero sensoriale ricco di sorprese tutte da annusare, toccare e calpestare, il divertente e ineguagliabile pane al bastone da cuocere sul braciere a terra sono i doni che vogliamo lasciare ai nostri piccoli grandi ospiti per esaltare il piacere di stare insieme e dare emozioni e sensazioni da portare via con sè e farne un tesoro di esperienze da non dimenticare".

Non resta quindi che togliersi le scarpe e percorrere un itinerario creato per donare sensazioni pure e naturali e per ristabilire un profondo contatto con i cinque sensi, a partire dai protagonisti: i nostri piedi scalzi.