Pasqua e Pasquetta (e non solo) al Palazzo delle Esposizioni: le aperture straordinarie

Durante le festività pasquali, il 25 aprile e il primo maggio il Palazzo delle Esposizioni rimarrà aperto con un’imperdibile offerta culturale per tutti gli appassionati di arte, scienza e fotografia.

A Pasqua e Pasquetta, infatti, il grande spazio espositivo di via Nazionale aprirà i battenti dalle 10 alle 20 con ben tre mostre in corso. Al primo piano in esposizione Manifesto, l’imponente video installazione articolata in 13 grandi schermi dell’artista tedesco Julian Rosefeldt. L’opera rende omaggio e rielabora la tradizione novecentesca dei Manifesti, i testi diffusi come proclami con i quali gli artisti distruggevano il passato per difendere una nuova visione dell’arte. In rassegna tredici brevi film magistralmente interpretati dall’attrice australiana e due volte premio Oscar Cate Blanchett. A seguito del grande successo di pubblico la mostra sarà prorogata fino al 5 maggio.

Al secondo piano in mostra Il corpo della voce. Carmelo Bene, Cathy Berberian, Demetrio Stratos un progetto originale e innovativo dedicato alla voce intesa come pura potenzialità sonora. L’esposizione ripercorre quegli avvenimenti che, sulla scia delle avanguardie artistiche del Novecento, hanno infranto il legame indissolubile tra il significato della parola e la sua dimensione sonora, attraverso le opere di tre straordinari protagonisti: Cathy Berberian, Carmelo Bene e Demetrio Stratos. In mostra più di 120 opere tra foto, video, materiali di repertorio, partiture originali, corrispondenze, documenti esposti per la prima volta al pubblico oltre a exhibit interattivi, aree di ascolto e apparecchiature elettroniche utilizzate dagli artisti al fine di esplorare i limiti delle proprie possibilità vocali.

La domenica, dalle 11 alle 13 e dalle 14.40 alle 18, i visitatori della mostra potranno sperimentare il laboratorio Liberare la voce esercizi di riscaldamento vocale in gruppo con insegnanti di Metodo Linklater a cura di Valentino Villa.

Per i più piccoli il Palazzo delle Esposizioni propone, nello spazio fontana a ingresso gratuito, Natura in tutti i sensi, una mostra-laboratorio per raccontare la poesia della natura attraverso lo sguardo, il segno e il colore. Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l’interpretazione della storia dell’arte e un approccio multisensoriale.

Il 25 aprile e il primo maggio, invece, ad aggiungersi agli eventi in corso vi sarà anche la mostra World Press Photo 2019 che ospita le 140 foto finaliste del prestigioso contest di fotogiornalismo, che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale. L’esposizione è ideata da World Press Photo Foundation di Amsterdam, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con 10b Photography.

Gli spazi del Macro Asilo e del Mattatoio resteranno aperti per la giornata di domenica 21 aprile