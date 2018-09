Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo: come e quando visitare la villa pontificia "nascosta"

Dopo le Ville e i Giardini, anche il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo apre al grande pubblico. All’interno del Palazzo Apostolico sarà possibile effettuare un tour guidato speciale alla scoperta di due ambienti “nascosti” e normalmente chiusi al pubblico: la Sala della Musica e/o la Cappella di Urbano VIII.

Un'occasione per avere il privilegio e l’emozione di addentrarsi in luoghi nascosti e normalmente non visitabili. La visita è condotta da un operatore didattico autorizzato dallo Stato della Città del Vaticano.

Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo: le aperture di settembre

La Sala della Musica e/o la Cappella di Urbano VIII del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo saranno visitabili nel mese di settembre: tutti i giorni con orario 8.30-13, chiusura alle 14.

Apertura prolungata invece il 1, 8, 15, 22 e 29 quando l'ingresso sarà consentito dalle 8:30 alle 16:30. Chiusura alle 17:30. Sempre a settembre il: 2, 9, 16, 23, 30 ingresso dalle 10 alle 14. Chiusura alle 15.

Palazzo Apostolico Castel Gandolfo: giorni di apertura a ottobre

La Sala della Musica e/o la Cappella di Urbano VIII del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo saranno visitabili nel mese di ottobre con orario esteso il 6, 13, 20, 27 (ingresso dalle 8:30 alle 16:30. Chiusura alle 17:30).

Sempre a ottobre: 7, 14, 21, 28 ingresso dalle 10 alle 14. Chiusura alle 15. Tutti gli altri giorni orario 8.30-13, chiusura alle 14.

Aperture e orari di novembre e dicembre

Visite guidate possibili anche nei mesi di novembre e dicembre. A novembre il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo resterà chiuso il 1, 4, 11, 18 e 25.

Il 3, il 10, il 17 e il 24 ingresso dalle 8:30 alle 16:30. Chiusura alle 17:30. Per il resto del mese orario consueto: 8.30-13, chiusura alle 14.

A dicembre: chiusura 2, 8, 9, 16, 23, 25, 26, 30. L'1 il 15, il 22 e il 29 apertura con ingresso dalle 8:30 alle 16:30. Chiusura alle 17:30. Nel resto del mese 8.30-13, chiusura alle 14.

Costi e prenotazione

Apertura di un Reparto chiuso: Euro 250,00. Sala della Musica e Cappella di Urbano VIII 400 Euro.

Biglietto Intero: Euro 11,00. Biglietto Ridotto: Euro 5,00. Servizio Guida: Euro 160,00.

La visita comprende: il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e l'apertura straordinaria della Sala della Musica (Reparto chiuso al pubblico) e/o della Cappella di Urbano VIII.

La prenotazione mette a disposizione del gruppo (fino a 15 persone) una guida autorizzata dello Stato della Città del Vaticano. Il servizio di visita guidata è disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. La durata della visita è di circa 1 ora e 30 minuti.

Per effettuare l'acquisto on line sul sito https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/ occorre: un documento di riconoscimento, una carta di credito e i dati di un referente. Dopo il pagamento verrà inviata una e-mail con il voucher contenente il codice di prenotazione (si consiglia di memorizzarlo) e tutte le informazioni riguardanti la visita. Il giorno della visita verrà controllata la prenotazione tramite il codice a barre presente sul voucher preventivamente stampato.

N.B.: l’itinerario e l’accesso al reparto chiuso potrebbero subire delle variazioni o delle cancellazioni collegate a imprevista attività o eventi della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano.