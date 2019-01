Osvaldo, tappa nella Capitale con la sua band: "E' sempre bello tornare a Roma"

Tappa a Roma per Pablo Daniel Osvaldo che, dopo l'addio al calcio, ha scelto la carriera musicale. In tour con la sua band, Barrio Viejo, ieri l'ex attaccante giallorosso si è esibito sul palco della "Locanda Blues", locale della Capitale sulla Cassia. Tra una canzone e l'altra, qualche dichiarazione anche sul calcio, che ribadisce e giura "adesso mi fa schifo". "E 'strano per me essere qua su questo palco – dice Osvaldo –, sarà strano anche per voi che siete abituati a vedermi su un campo da calcio. E’ sempre bello tornare a Roma, per me è come casa". [da laroma24.it]