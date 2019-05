Ostia Lido, J Ax lancia il suo tormentone estivo

L'immagine strizza l'occhio al tormentone dei tormentoni lidensi, il calippo e na birra di Deborah e Romina. Il ritmo è quello del più classico dei ritornelli estivi. J-Ax, milanese, ha scelto Ostia Lido per la sua hit estiva 2019, lanciata ufficialmente venerdì 17. "Tutti vanno in vacanza, tutti già pensano al mare, c’è chi sogna mete esotiche e chi pensa a itinerari culturali e chi come me sceglie Ostia Lido. Un pezzo – aggiunge Ax – più commerciale, speculare al precedente brano. Mi piace sempre cimentarmi in generi diversi perchè per me la musica è un melting pot di sonorità, ritmi e storie differenti da raccontare".

Nella nota che accompagna il pezzo lo si definisce "un inno alle vacanze, quelle al mare, dedicato a tutti quelli che riescono ad assaporare appieno il valore delle piccole cose e l’importanza di trascorrere il tempo libero con gli amici –cosa importa se sognavi Portorico ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido- divertendosi senza dover obbligatoriamente mostrarsi – forse non saremo vip ma va bene cosi".

Qui il link a spotify per ascoltare la canzone



Ecco di seguito il testo



Tutti parlano di fare la vacanza colta

Ma poi alla fine vanno dove c'è gnocca

Sai la gente quando il sole la scotta

Come Peter Pan vuole fotterti l'ombra

Quando penso agli anni passati (che flash)

Noi così proletari (white trash)

Altro che Bali Bali (Ganesh)

Sognavamo Bari Bari (uagnedd')

No fricchettoni, sì racchettoni e gavettoni

No ombrelloni né money money

Neanche per gli asciugamani

Invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari

Cosa importa se sognavi Puerto Rico

Ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Ostia lido

Brucia il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare

Uscire dall'acqua coperti di sale

Mare blu profondo, sulla pelle il vento

E intorno solo gente che balla, che balla, che balla

E intorno solo gente che balla, che balla, che balla

Sulla riva letti ricoperti di stoffa

Musica new wave, gente che sboccia

Sembra quei privé da scambi di coppia

Ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza

Tipa col bikini in seta eccitata per il seitan

E da Calcutta o Baudelaire

Un po' l'afa, un po' la dieta, suda

Le cola il make-up a fissare il mio panino allo speck

Tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggia

È ancora trattenere il fiato, tenere dentro la pancia

Lui si porta i libri di Kafka

Ma poi studia solo ogni culo che passa

Cosa importa se sognavi Puerto Rico

Ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Ostia lido

Brucia il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare

Uscire dall'acqua coperti di sale

Mare blu profondo, sulla pelle il vento

E intorno solo gente che balla, che balla, che balla

E intorno solo gente che balla, che balla, che balla



Perché la tua fisicata mi fa asciugare la bocca

Anche se l'acqua è gelata portami dove si tocca

Forse non saremo vip, ma va bene così

Finché ho la birra ghiacciata e due fiori dentro la borsa



Cosa importa se sognavi Puerto Rico

Ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Ostia lido

Brucia il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare

Uscire dall'acqua coperti di sale

Mare blu profondo, sulla pelle il vento

E intorno solo gente che balla, che balla, che balla

E intorno solo gente che balla, che balla, che balla.