Roma in Orgasmo: i luoghi e le strade della hit di Calcutta

“E se ti parlo con il cuore chiuso rispondi tanto per fare, e se mi metto davvero a nudo dici che ho sempre voglia di scopare. Servirebbe un secondo in più all’anno per fare un respiro profondo, per rilassare le spalle”. Inizia così “Orgasmo”, il nuovo singolo di Edoardo D’Erme, in arte Calcutta. Orgasmo anticipa l’uscita dell’ultimo album prevista per la prossima primavera, un’uscita che si annuncia già un successo: basti pensare che in sole due settimane il video di “Orgasmo”, girato tra le strade del quartiere Pigneto per la regia di Francesco Lettieri, ha raccolto oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni sul canale YouTube. Che Calcutta stesse lavorando ad un nuovo album dopo due anni di stop dal primo lavoro discografico intitolato Mainstream è sembrato abbastanza evidente in seguito all’apparizione di alcuni manifesti. Tra le strade di Milano e Roma durante lo scorso mese di dicembre i manifesti hanno iniziato a creare suspance perché raffiguranti una mappa di Latina (città di origine del cantautore) e la scritta “Raggiungermi è un orgasmo da provare”, uno dei versi della canzone “Cosa mi manchi a fare”. Tra un vicolo e un locale, tra i palazzi storici di Roma fino ai circoli di nicchia: ecco i luoghi di Orgasmo.