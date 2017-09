Olevano Romano, un grandissimo successo di partecipazione la 44esima Sagra del Cesanese

La siccità, per i 105 giorni senza pioggia, ha sconsigliato agli agricoltori e/o organizzatori di Olevano Romano, di cimentarsi, come negli anni passati, nella realizzazione di carri allegorici, per la 44esima Sagra del Cesanese.

Ma ciò non ha impedito agli organizzatori, tra i quali l’amministrazione Comunale , guidata dal primo cittadino Dott. Umberto Quaresima, di svolgere un programma intenso per tre giorni, che si è svolto il primo week-end di settembre e che ha visto la straordinaria partecipazione di migliaia di persone che hanno invaso la città.

Il tema dominante è stato il Passato, il presente e il futuro, una sorta di confronto di generazioni e di tradizioni.

Il passato è stato protagonista in via Roma, nel pieno centro storico del paese, dove é stata allestita una mostra-collage di foto degli anni passati per ricordare le antiche tradizioni.

Il Presente, è stato rappresentato dalla musica da discoteca e dai giovani organizzatori di stand e di molteplici iniziative e dai loro selfie.

Uno sguardo al futuro era d’obbligo: lunghi nastri sono stati posizionati lungo i vicoli simbolo metaforico dell’avvenire.

Grande successo anche per la musica e l’intrattenimento: hanno spopolato la Premiata ditta Mina e Battisti Tribute band, i Daiana Lou e Francesco Guasti ed ancora i comici Massimo Bagnato ed Antonio Giuliani.

Protagonista assoluto ovviamente il vino cesanese Doc e la cucina ricca di prodotti tipici locali i cui colori e sapori hanno allietato la tre giorni di festa.

Pur non avendo ancora i dati certi della realtà agricola olevanese si può affermare che la DOC di Olevano romano si sta sempre più evolvendo nella qualità del prodotto che accanto alla cucina tipica è diventato un volano turistico nuovo per la cittadina e per il territorio dei Monti prenestini di cui è davvero un fiore all’occhiello.