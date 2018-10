Oktoberfest a Roma, la Baviera in Capitale: birre e sapori di Germania, il programma di tutti i locali

Fiumi di birra ad accompagnare i piatti tipici, costumi tradizionali, le bavaresi che incrociano le produzioni italiane in un tripudio di gusti e divertimento: l'Oktoberfest conquista Roma con tanti locali della Capitale a portare un angolo di Baviera all'ombra del Colosseo.

Oktoberfest a Roma: dove trovare birre e sapori della Baviera

Löwenbräu, Erdinger, Paulaner ma anche bretzel da assaporare insieme a wurstel, leberkäse e kartoffel. L'Oktoberfest è anche a Roma.

Dall'appuntamento nel cuore di Testaccio, con birre bavaresi e italiane, oltre allo street food internazionale, a quello al Palacavicchi passando per le tante serate e settimane a tema dei pub romani. E' festa grande anche in ciociaria con l'ormai consueto Oktoberfest ciociaro.

Ecco dunque gli Oktoberfest a Roma da non perdere

Italian Oktober Fest a Testaccio

Un angolo di Baviera a Roma: alla Città dell'Altra Economia arriva l'Italian Oktober Fest, la manifestazione che porta l'Oktoberfest nella Capitale. Nel cuore di Testaccio tutti i sapori e i colori della tipica festa Bavarese con la partecipazione dei migliori micro birrifici Italiani. Intorno street food italiano e internazionale, show ed eventi tutte le sere.

Oktoberfest al Palacavicchi

Al Palacavicchi arriva l'Oktoberfest. Birre, stinco, salsiccia, wurstel e menù dedicati anche ai più piccoli. Una piccola Baviera alle porte di Roma. Strudel e torta Sacher renderanno più dolci le serate. Qui orari e menù dell' Oktoberfest al Palacavicchi.

Arrosticini e birra: l'Oktoberfest romano

Migliaia di arrosticini di pecora abruzzesi, cotti tradizionalmente su brace di legna a fuoco vivo, insieme a proposte al BBQ per una grigliata senza precedenti. In abbinamento, fiumi di birra per un vero OktoberFest romano.

Oktoberfest Ciociaro

Appuntamento con il tradizionale Oktoberfest Ciociaro: la manifestazione della ciociaria che si svolge in concomitanza con l’originale Oktoberfest di Monaco di Baviera. Un grande evento che ogni anno concede a tutti i presenti di vivere il folklore ed il fascino della kermesse più cool che consacra la “bionda” per eccellenza. Qui tutte le info su birre, menù e programma.

