Week end low cost a Roma: ecco le offerte per divertirsi e stare bene risparmiando

“Quando si considera un’esistenza come quella di Roma, vecchia di oltre duemila anni e più, e si pensa che è pur sempre lo stesso suolo, lo stesso colle, sovente perfino le stesse colonne e mura, e si scorgono nel popolo tracce dell’antico carattere, ci si sente compenetrati dei grandi decreti del destino”. Un’immagine, quella catturata dallo scrittore tedesco Goethe, che ferma e racconta lo splendore e la vivacità di Roma: un intricato e variopinto microcosmo dove liberare la fantasia e scegliere tra una varietà infinita di “occasioni da non perdere”

A Roma è tutto possibile, anche incontrare i super eroi!

Roma è storia, certo, ma è anche divertimento; è soprattutto scoperta di luoghi di interesse, è svago, buona cucina e relax. Un posto dove anche imbattersi in super eroi diventa un gioco da ragazzi. Incredibile? No, nel centro della città è tutto possibile e per fugare ogni dubbio c'è una sola chance: scoprire le meraviglie di Gotham City. Nella splendida cornice di Trastevere, tappa obbligata per ogni turista in visita nella città eterna, esiste uno spazio di oltre 2000 mq dedicati alla mostra "The art of the brick. DC super heros" che espone 120 statue LEGO ispirate agli eroi ma anche ai cattivi della DC: Batman, Superman, Wonder Woman, Joker e Harley Quinn e molti altri. Un posto che sta entusiasmando grandi e piccoli per la maestosità delle costruzioni, una su tutte la Batmobile su scale reale realizzata con mezzo milione di mattoncini Lego. Un grande successo di pubblico che ha convinto gli organizzatori a prorogare l'esposizione al Palazzo degli Esami fino all'8 aprile.

Da Trastevere all'Esquilino tra teatri e locali

E dal centro di Trastevere fino al rione Esquilino con una passeggiata tra le strade "colorate" e rumorose di una città sempre di corsa, è qui che si trova uno tra i più importanti luoghi d'arte di Roma: sua maestà il Teatro dell'Opera. "Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C'è un silenzio profondo, ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso. Ed entri in un altro mondo", avrebbe detto il celebre regista David Lynch di un edificio classico che merita di essere visitato non solo per l'architettura e lo stile ma soprattutto per la stagione teatrale ricca di opere importanti. Una tra tutte? L'intramontabile "La Traviata" di Giuseppe Verdi ma ancora La Sonnambula, La cavalleria Rusticana, Tosca. Una soluzione ideale per trascorrere una delle serate del week end. Eh sì, il teatro è davvero il luogo deputato per eccellenza allo svago restando ancorati alla storia e alla cultura: e al Teatro dell'Opera il cartellone non lascia nulla al caso se poi si trova nel cuore della città dove coniugare arte e divertimento non resta che una scelta obbligata.

Arte e cultura anche al Quirino, dove è in scena lo spettacolo di Gabriele Lavia, Il Padre.

Passeggiare sotto le stelle, tra le viuzze di Trastevere e poco a poco scoprire gli angoli nascosti, i "colori" segreti di vecchie costruzioni fino ad arrivare al viale alberato di Trastevere. E' proprio qui che si rende necessario un momento di relax accompagnato da una buona birra, una "chiacchierata" anche come racconto di quanto visto e come programmazione di quanto ancora vedere nella città che ha stregato il mondo intero. Sedersi al calore di un locale sembra essere una soluzione ottima. E lungo il viale ecco "Luppolo Station": un locale originale che immerge il cliente in un'atmosfera anni 20-30, decorato come una stazione dove ascoltare della buona musica live tra echi di jazz e art noveau.

Una fuga di relax

Roma è anche "la fuga" di un week end, è eclissarsi da ogni problema e pensiero rifugiandosi in un posto segreto, come una spa. Quando il peso del lavoro inizia a farsi sentire già a metà settimana l'unico desiderio è sognare di essere massaggiati in un ambiente caldo con il profumo di oli essenziali per liberare la mente e coccolare il corpo. A pochi passi dalla città, nella vicina Fiumicino un'Oasi di relax tra idromassaggi, sauna e doccia emozionale.

No, qui non manca proprio nulla e come direbbe la principessa Anya, al secolo Audrey Hepburn: “In questi giorni di città ne ho visitate tante, ma la mia preferita è di sicuro stata Roma”.