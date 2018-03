Week end low cost a Roma: le offerte per divertirsi e risparmiare

“Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi”. Lo ha detto Alberto Sordi, lo ha detto uno dei più grandi attori del cinema italiano al quale va il merito di aver esportato le bellezze di Roma e la romanità in tutto il mondo. E non ha torto il “Marchese del Grillo” perché Roma offre la possibilità di godere del patrimonio storico e architettonico ma anche di lasciarsi coccolare da una serie di eventi, iniziative, gustare specialità gastronomiche accompagnate da birre gustose e particolari.

Il divertimento che intriga

Austera ed elegante Roma è così tanto varia nelle sue accezioni che non lascia nulla al caso: come il gioco, ad esempio. Sulla scia di un’onda europea che ha visto impazzare il fenomeno delle Escape room, anche Roma propone ai suoi “abitanti” o ai tanti turisti che ne percorrono le strade alla scoperta di storia e misteri, la stanza dove la logica è l’unica via di fuga. Si chiama Escape Room Exitus, è la prima Escape room tecnologica di Roma, capace di regalare un’esperienza carica di adrenalina e assolutamente avvincente. L’unica “certezza” in gioco di rompicapi è la facilità con cui raggiungere la Escape room: basta prendere la linea A della metro e scendere alla fermata Giulio Agricola. QUI LE INFO PER I BIGLIETTI

Il tango a Roma

Un week end nella città eterna è già di per sé una di quelle esperienze che lascia emozioni indimenticabili ma se a questo si vuole aggiungere “la ciliegina sulla torta” non può e non deve mancare l’appuntamento con il tango. È al Teatro Olimpico che va in scena lo spettacolo dal titolo “Break the Tango”, in altre parole la simbiosi tra tradizione e modernità del Sud America e dell’Europa. Insomma, musica, danza, contrapposizione tra diverse culture: vi sembra troppo poco tutto questo per “l’ultimo tango a Roma”? QUI LE INFO PER I BIGLIETTI

Dinosauri e corpi umani: ecco le mostre da non perdere

Un giro tra i quartieri più famosi della città e una passeggiata fino ad arrivare al Guido Reni District. Nel cuore del quartiere Flaminio, a pochi passi dal Museo di arte contemporanea ecco che si estende uno degli spazi più belli di Roma capace di mettere d’accordo anche diverse generazioni. Un’intera famiglia, dunque, dai più piccoli ai più grandi, può scegliere a cosa dedicare il proprio tempo tra le diverse occasioni di crescita che il Guido Reni District offre. Quattro le mostre in esposizione qui per i prossimi mesi: Real Bodies, Dinosaur Invasion, Brikmania e Scientopolis. QUI LE INFO PER I BIGLIETTI

La bellezza della natura in un the con le farfalle

“Natura è tutto ciò che noi vediamo: il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l’eclissi, il calabrone. O meglio, la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo: il passero bobolink, il mare, il tuono, il grillo. O meglio, la natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità” diceva Emily Dickinson a proposito della natura. Nonostante la grande quantità di monumenti e opere d’arte la natura a Roma c’è e c’è anche sotto forme davvero particolari come quelle che si ritrovano all’interno della mostra naturalistica “Un thè con le farfalle”, uno spazio dedicato a tutti gli amanti della natura sì ma anche della bellezza. QUI LE INFO PER I BIGLIETTI. E se pensate sia impossibile vedere i vostri super eroi a Roma non avete fatto i conti con "The Art of the Brick: DC suoer Heros": la più grande mostra di Lego al mondo che unisce la creatività dei Lego ai supereroi della DC comics, curata dall'artista Nathan Sawaya!". QUI LE INFO PER I BIGLIETTI

Cibo, teatri e relax

E da una mostra all’altra, da un quartiere all’altro, le gite a Roma possono essere anche molto stancanti e allora è importante fare le “giuste pause” e fermarsi a gustare cibi di qualità e particolarmente buoni in locali caratteristici e raffinati allo stesso tempo. Uno su tutti? Luppolo Station: un locale originale che immerge il cliente in un’atmosfera anni 20-30, decorato come una stazione dove ascoltare della buona musica live tra echi di jazz e art noveau. QUI LE INFO PER I BIGLIETTI E no, non è proprio possibile rinunciare ad una serata al teatro nella città eterna. Tanti gli spettacoli fissati in calendario per la stagione al teatro Quirino che porta in scena alcuni tra i più bravi attori del panorama italiano e non solo. Tra gli spettacoli da non perdere assolutamente "Alla faccia vostra" in calendario il 22 marzo. QUI LE INFO PER I BIGLIETTI

Infine, dopo giornate intere trascorse tra mostre, monumenti e buona cucina l’appuntamento con un momento di relax non può assolutamente mancare. Ecco quindi percorsi benessere di coppia e pacchetti per massaggi e trattamenti presso il centro Zeki Benessere di Roma. QUI LE INFO PER I BIGLIETTI