NSL Radio Tv: nasce a Roma la prima emittente ibrida italiana

Prima emittente ibrida italiana, con format visual radio in diretta, grandi serie televisive in esclusiva e le più grandi hit musicali con, tra gli altri, Marco Baldini, Enzo Salvi e Carlo Zampa

Nasce il nuovo palinsesto di NSL RadioTV, canale radiotelevisivo numero 1 di Roma e prima emittente ibrida italiana, su iniziativa di Christian Lelli e Giuseppe Soda. Un progetto editoriale che racconta un’unione unica tra l’intrattenimento e la difesa dell’ambiente e dei diritti umani. Un progetto che vede protagonisti, tra gli altri, Enzo Salvi, Marco Baldini, Carlo Zampa, Dario Bersani, Patrick Vom Bruck e Roberto Infascelli. Format visual radio in diretta, grandi serie televisive in esclusiva, live show e un’eterogenea programmazione musicale, per un palinsesto complesso e innovativo rispetto all’odierno panorama radiotelevisivo, dedicato all’intrattenimento, allo sport, e all’informazione. Ma non solo.

Numerosi i format di NSL RadioTV, un connubio perfetto e innovativo tra radio e televisione: il mattino si apre con Buongiornissimo Roma, con Enzo Salvi, Jodie Alivernini e Morgana Giovannetti, tutti i giorni alle 7:00, dove contenuti editoriali e di informazione si miscelano alla perfezione a un mood brioso e dal taglio ironico. Il calcio è poi protagonista di Tackle, con Carlo Zampa, Patrick Vom Bruck, Roberto Infascelli, Dario Bersani, Angelo di Livio e Noemi Pierini: un multi format che si sviluppa in fasce e modalità diverse nel corso della giornata e della settimana. In Anteprima Tackle, Noemi Pierini e Roberto Infascelli giocheranno d’anticipo scoprendo i titoli dei più famosi quotidiani sportivi e lanciando i temi caldi della giornata calcistica, con un occhio di riguardo anche per gli altri sport. Segue Tackle edizione Morning, condotto da Carlo Zampa, Patrick Vom Bruck e Roberto Infascelli che analizzeranno a fondo i temi di giornata in casa Roma. Calcio e sport anche in Tackle edizione Daytime con Dario Bersani, Angelo di Livio e Noemi Pierini, nell’attesa trepidante degli appuntamenti speciali previsti per i post-match. Marco Baldini inaugura il suo ritorno ai microfoni con l'irriverente MarcoMale: cosa ci fanno un giornalaio, un tassista e uno straniero? Lo scopriremo nel drive time di NSL che ogni giorno tra ospiti, sfide e classifiche, raccoglie gli sfoghi dell’”uomo del marciapiede”.

La musica è al centro di numerose trasmissioni, da Frequency - mettiti in ascolto a Tribute - storie di musica, - dedicato ai più grandi artisti di tutti i tempi - condotti da Paulonia Zumo, voce ufficiale del canale, così come Soundtrack - la colonna sonora della tua vita, che ogni giorno ci riporta con la mente - attraverso la musica - ai film, serie tv e cartoni animati più belli della storia del cinema e della televisione. Il viaggio musicale di NSL continua con Just hit - le canzoni più ascoltate del momento, e Livetrip - emozioni dal palco. Le interviste sono al centro di Alta Fedeltà, condotto da Emilio Pappagallo, in prima serata: l’unico programma in cui a condurre è l’ospite, non il conduttore. Lara Calisi, è voce e penna di Metropolis - leggende di uomini straordinari, in cui racconta i sogni delle personalità che hanno cambiato il cinema, lo sport, la politica. Lara Calisi presenta anche Mistery – enigmi irrisolti: dai Templari alla strage di piazza Fontana, passando per Stonehenge, Mystery è il viaggio attraverso i casi di ieri e di oggi che ancor oggi non trovano una risposta.

Ma NSL RadioTV è anche Serie Tv: da JESUS CODE, epica serie in sei parti che racconta la vita di Gesù attraverso sei straordinarie reliquie associate alla sua vita e alla sua morte. Le storie degli equipaggi di Sea Shepherd che si imbarcano sulle tonniere nell’Oceano Pacifico sono, invece, al centro de I GUERRIERI DELL’OCEANO, mentre il mondo degli animali è raccontato da VETERINARI IN PRIMA LINEA. La serie ROSS KEMP: EXTREME WORLD, segue Kemp in un viaggio attraverso tutto il mondo, esplorando varie forme di disagio sociale, come il traffico illecito, la tossicodipendenza, la violenza e la povertà estrema. Ancora il viaggio, ma stavolta attraverso il mondo naturale, è protagonista di JOURNEY, una spettacolare istantanea di paesaggi naturali e del sorprendente mondo degli animali, attraverso i luoghi più spettacolari del pianeta. Infine, i corrispondenti veterani di guerra Stuart Ramsay e Alex Crawford in HOTSPOTS: STORIES FROM THE FRONTLINE portano gli spettatori dietro le quinte di storie che si sviluppano nelle aree più pericolose del mondo, spaziando dalle guerre, al traffico di stupefacenti, al contrabbando di droga e alle sommosse civili.

NSL RadioTV, molto più di una visualradio, trasmette sul canale 74 del Digitale Terrestre e in Fm 90.0 a Roma e provincia.