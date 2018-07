Notti di cinema e…A Piazza Vittorio: gli appuntamenti dal 27 luglio al 5 agosto

L'Estate Romana anima l'Esquilino con una delle manifestazioni culturali più amate di sempre: "Notti di cinema e...a Piazza Vittorio". Una kermesse che, giunta alla sua XX edizione, intende affiancare alle ormai consolidate proiezioni e agli incontri con i protagonisti del mondo della cultura e dello sport eventi speciali e laboratori.

Notti di Cinema a Piazza Vittorio

"Notti di cinema e...a Piazza Vittorio" terrà compagnia ai romani e ai turisti in visita nella Città Eterna fino al 2 settembre con un ricco cartellone di iniziative.

A farla da padrone ovviamente il cinema. In piazza due arene da 923 e 550 posti, dotate di maxischermi con proiettori e sistemi audio di alta qualità: su ogni schermo sarà proiettato un film a sera.

Il costo del biglietto intero è di 5 euro, quello del ridotto 4, mentre con la formula fedelissimi ogni 10 biglietti acquistati se ne riceveranno due in omaggio.

Il programma dal 27 luglio al 5 agosto

Ricco il programma fino al 5 agosto. Nel cuore dell'Esquilino lo sguardo sul Giappone con la conferenza Sognare la realtà. Il Giappone e l’arte del racconto, poi il film "Un sogno chiamato Florida" e la presentazione del libro "Mia madre non lo deve sapere" di Chiara Francini. Non mancano sport e attività per bambini.

• Mercoledì 1° agosto, ore 19:00 Sala Bucci “Sguardi su Orente e Occidente”

Conferenza: “Sognare la realtà. Il Giappone e l’arte del racconto”. Relatore: Prof. Giorgio Amitrano (ingresso libero)

Un breve viaggio attraverso la molteplicità delle forme narrative contemporanee di un Paese che presenta oggi uno dei panorami culturali più vitali e interessanti del mondo. Lo testimoniano, nel campo della letteratura, i romanzi di autori quali Murakami Haruki e Tawada Yōko, e, in quello del cartone animato, i film di Miyazaki Hayao e Takahata Isao. Il grande impatto, anche in Occidente, di queste opere, dipende dal fatto che l’arte del racconto, che ha in Giappone una tradizione nobile e antica, vive da alcuni decenni una nuova, felice stagione creativa in cui la vocazione per il fantastico si coniuga con

una lucida attenzione per la realtà.

Giorgio Amitrano insegna lingua e letteratura giapponese all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Ha tradotto in italiano numerosi scrittori giapponesi tra i quali Murakami Haruki, Yoshimoto Banana, Inoue Yasushi e Kawabata Yasunari. Dal 2013 al 2016 è stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Di recente pubblicazione l volume Iroiro. Il Giappone tra pop e sublime (DeAgostini 2018).



• Mercoledì 1° agosto, ore 20:45 Sala Bucci – Cineasti di parole (ingresso 5 euro)

Incontro con Chiara Francini e presentazione del suo libro "Mia madre non lo deve sapere"

a seguire

Proiezione del film UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA(Drammatico) 115'di Sean Baker / con W.Dafoe, B. Prince

Mia madre non lo deve sapere, sinossi: Chiara lo sa: l'amore guarisce qualsiasi ferita, asciuga ogni lacrima, riassesta le ammaccature dell'anima. Fin da bambina, glielo avevano insegnato i suoi due papà, Giancarlo e Angelo, allevandola a poesia e Galatine, tolleranza e Natale-tutto-l'anno. E grazie a questa palpitante certezza che Chiara riesce di nuovo a sorridere alla vita dopo che babbo Giancarlo ha lasciato per sempre lei, papà Angelo e tutta la loro variegata famiglia di zie eccentriche, Supreme e amiche tatuate. La crisi con Federico, per fortuna, è superata e insieme hanno eletto a loro nuovo nido il Voilà, quella casa nel Ghetto di Roma che tanto era già stata importante per Giancarlo e Angelo. Federico ne adora il bagno per via della carta da parati verde in rilievo, Chiara ci sente tutto il calore di un grembo in cui mettersi in posizione fetale. Ma la vita è un susseguirsi di scherzi, dispetti e imprevisti, e nessun luogo, nemmeno il Voilà, può dirsi sicuro. Un venerdì, infatti, mentre Angelo come d'abitudine frigge triglie per tutti, suona alla porta Eleonora, la mamma-non mamma di Chiara. Con sé ha un trolley e un motivo segreto per cui ha abbandonato Londra. E ora si installa proprio al Voilà. Muta, immobile, rigida presenza. Ingombrantissima, assordante. Ma che cosa vorrà? Sciuperà il germoglio di felicità appena spuntato tra Chiara e Federico? Porterà con sé altre sciagure? Dopo «Non parlare con la bocca piena», prosegue in questo romanzo la storia di Chiara e degli altri personaggi in una trama che va ad arricchirsi di temi e protagonisti nuovi.

Un sogno chiamato Florida, sinossi: Il film diretto da Sean Baker racconta la storia di Moonee (Brooklynn Prince), Scooty (Christopher Rivera) e Jancey (Valeria Cotto), tre bambini che vivono nella degradata periferia di Orlando, Florida, tanto vicina a Disney World, quanto lontana dal gioioso e spensierato benessere dei suoi parchi tematici, spettacoli e resort.

I piccoli protagonisti hanno circa sei anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria in avventura, animati da quello spirito di possibilità e di intraprendenza tipico dell'infanzia.

Così, le loro vacanze estive si riempiono di sorprese e vivacità, mentre la dimensione degli adulti è costellata di problemi. In particolare la vita della giovane mamma di Moonee, Halley (Bria Vinaite), la cui esistenza oscilla tra crimine e legalità. I problemi non mancano neanche nella vita di Bobby (Willem Dafoe), il manager del Magic Castel Hotel dove vivono Halley e Moonee, che cerca di tenere sotto controllo la situazione.



• Sport in Piazza Vittorio con il CONI Lazio – Ingresso gratuito

Continuano gli appuntamenti con lo sport nell’area allestita dal CONI Lazio a Piazza Vittorio. Da giovedì 2 a domenica 5 agosto, a partire dalle ore 19:00, potrete cimentarvi con il canottaggio (remoergometro), con la Pesisitica, con il Football americano e con l’Automobilismo, grazie al simulatore di guida fornito da ACI. Sabato ci saranno anche il Twirling e gli Scacchi, mentre sia sabato che domenica, si potrà giocare a Dama.

Oversense, la realtà virtuale interattiva

(INGRESSO SINGOLO: 5 €; INGRESSO GRUPPI DI 4 PERSONE: 16 €)

A Notti di cinema e… A Piazza Vittorio continua anche l’esperienza dell’Immersive Reality, grazie a OverSense e al suo innovativo format che consente di vivere emozioni ai limiti del possibile senza l’utilizzo di cavi, console o altra infrastruttura. Ben oltre la realtà virtuale, OverSense regala sensazioni mai provate, consentendo agli utenti di muoversi liberamente in un labirinto di percorsi e di sfide da affrontare: basta indossare un visore per dare inizio all’avventura!



• Ludoteca – Progetto Prima infanzia social club (presso area ristorante Basilico)

Venerdì 27 luglio ore 19:00: I Diritti dei bambini con Maurizio Zanchi, antropologo

Domenica 29 luglio ore 19:00: Giochiamo con la pasta di sale con Carlotta Zanetti (educatrice)

Lunedì 30 luglio ore 19:00: Disegna un personaggio per il cinema con Ilaria Montaina (animatrice)