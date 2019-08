Tra "Luci e stelle": dal Castello al pedalò, ecco la notte di San Lorenzo in provincia di Roma

Osservazioni astronomiche nei planetari e nei parchi regionali, a bordo di un pedalò o dalla torre di un castello, spettacoli e cene a lume di candela, passeggiate archeologiche ed escursioni sotto le stelle. Sono solo alcuni degli oltre 60 appuntamenti che rientrano nel terzo evento tematico de “L’Estate delle Meraviglie” della Regione Lazio, “Tra Luci&Stelle” in programma sabato 10 agosto per la notte di San Lorenzo.

Gli eventi in programma sono realizzati grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, dei parchi e delle aree protette della Regione Lazio e con il coinvolgimento di gruppi e associazioni di astrofili selezionati attraverso un avviso pubblico indetto da LAZIOcrea.

Questo il programma nella provincia di Roma

Provincia di Roma

Dalle 21 Lo spettacolo del Cosmo all’ex Cartiera Latina nel Parco dell’Appia Antica a Roma. Una serata per grandi e piccoli, a cura dell’Associazione culturale "Imprenditori di Sogni", in cui, con un linguaggio semplice e accessibile e con l'aiuto di spettacolari video proiezioni e dei telescopi dell'Accademia delle Stelle, si può vivere un viaggio attraverso le meraviglie del cosmo (evento gratuito).

A Castel San Pietro Romano alle 20.30 si svolge una Passeggiata archeologica che segue l’antico percorso di congiungimento tra Praeneste (Palestrina) e la sua acropoli (Castel San Pietro Romano), la cosiddetta “via sacra”. Un’occasione per compiere un viaggio nel tempo attraverso un percorso che ha più di 2000 anni di storia, il sentiero della Costa, con la suggestione del cielo stellato della notte di San Lorenzo e le testimonianze del passato, accompagnati dalla luce delle torce (durata 2 ore e 30 minuti; biglietto €5).

All’Osservatorio Astronomico di Gorga in programma Aspettando le Perseidi 2019: alle 21.30 osservazione del cielo aspettando le stelle cadenti e alle 22 spettacolo in planetario per osservare Marte, Giove e Saturno (biglietto €8).

Al Parco 5 pini di Mentana alle 21 E quindi uscimmo a riveder le stelle: dopo un’introduzione divulgativa, la serata viene dedicata all'osservazione a occhio nudo della sfera celeste per illustrare le costellazioni principali fino ad arrivare a quella di Perseo (evento gratuito).

Nel Parco archeologico culturale di Tuscolo a Monte Porzio Catone dalle 19.30 Il tempo delle stelle, una serata di osservazione delle stelle nel sito archeologico accompagnati dall’ascolto su canali differenti di selezioni di musica classica ed elettronica, grazie al sistema di cuffie wireless. In programma anche il concerto dal vivo del violinista Andrea Ruggiero con visita guidata notturna all’antica città di Tusculum. Evento a cura di Iperico servizi per la cultura soc.coop. (biglietto €5).

A Rocca di Cave presso il Museo Geopaleontologico “A. Desio” e il Planetario in programma Quando il cielo ci cade sulla testa: pioggia di stelle a cura dell’Associazione culturale CCCDS-Hipparcos. Dalle 16 alle 17.30 si può partecipare a un’escursione sulla scogliera corallina cretacea di Rocca di Cave; dalle 18 alle 20.30 spettacoli nel planetario con approfondimenti su stelle cadenti, bolidi e meteoriti e visita all’esposizione di meteoriti presso la galleria. Dalle 21.30 alle 00.30 serata osservativa sulla pioggia di stelle e sulle costellazioni di mezza estate (biglietto €10).

A Rocca Priora dalle 19.30 alla mezzanotte A riveder le stelle, evento ospitato su una delle terrazze più belle dei Castelli Romani, con un panorama mozzafiato su tutta Roma. La terrazza si trova all'interno di un locale storico, Palazzo Giacci, dove è situato anche un museo monotematico dedicato a Dante Alighieri (evento gratuito).

Il Castello di Santa Severa a Santa Marinella ospita diversi appuntamenti: alle 19 la presentazione del libro L’Arte in sei emozioni con l’autore Costantino D’Orazio, un viaggio affascinante tra capolavori dell’arte universale (evento gratuito); dalle 20 Castello sotto le stelle, un percorso notturno tra racconti storici, citazioni letterarie, luci e suoni partendo dal Battistero, proseguendo verso la Casa del Nostromo, la Chiesa Paleocristiana e le sale del Museo del Castello fino ad arrivare alla Torre Saracena (€15); alle 21 un grande spettacolo di Massimo Ranieri (a pagamento) e, dalle 22, Osservazione astronomica della volta celeste sulla Spianata dei Signori (evento gratuito).

Appuntamenti anche nelle riserve e nei parchi regionali

Nel Parco Regionale Bracciano – Martignano (ad Anguillara Sabazia) alle 19 in programma Le stelle sul lago: mentre un astrologo racconta le costellazioni tra scienza e mitologia, i partecipanti, a bordo di pedalò ancorati alle rive del lago, navigheranno tra i cieli (biglietto €5 + tessera associativa €5, prenotazione obbligatoria).

Nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini presso l'ostello comunale "Locanda dell'Orso" a Cervara di Roma in programma alle 18 Polvere di Stelle: osservazione e spiegazione degli astri tramite telescopi fissi e mobili e degustazione di prodotti tipici locali (evento gratuito) infine, nella Riserva naturale regionale Monterano dalle 19 si può partecipare alla visita dell'antica Monterano e successiva osservazione delle stelle cadenti (evento gratuito a numero chiuso; prenotazione obbligatoria al 333 2043886 - viverecanalemonterano@gmail.com; cena al sacco a carico dei partecipanti).