Notte Sacra, chiese e basiliche aperte: concerti fino all'alba

Roma si prepara ad ospitare la Notte Sacra: un' iniziativa della Diocesi di Roma, dell’Opera Romana Pellegrinaggi con il sostegno di Euroma2. L’appuntamento con la Notte Sacra di Roma è per sabato 27 maggio, il giorno successivo alla festa di San Filippo Neri che precede la Solennità dell’Ascensione.

La Notte Sacra avrà inizio alle ore 18.30 con i Vespri Solenni celebrati nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini e si compirà alle ore 8 della domenica 28 maggio con le Lodi e le Santa Messa officiata nella Chiesa del Gesù da SE Mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma centro.

La Notte Sacra si articolerà in otto eventi proposti lungo un cammino ideale che, nella sua prima edizione, partendo dalla Musica di San Giovanni dei Fiorentini porterà tutti con la gioia di San Filippo nella Basilica di Sant’Andrea della Valle, per poi proseguire fino all’altezza delle laudi nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio, risuonare nell’atrio del Vicariato Vecchio in via della Pigna, entrare in Adorazione e meditare nella Chiesa della SS. Stimate di San Francesco, assaporare le voci dell’alba e le parole di Santa Caterina da Siena nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva e infine cominciare il nuovo giorno con la Santa Messa dell’Ascensione.

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 sarà possibile ricevere il Sacramento della Riconciliazione nella Chiesa di Santa Maria in Vallicella (la Chiesa Nuova) e dalle ore 20.00 alle ore 04.00 la Chiesa delle SS. Stimmate di San Francesco sarà aperta per l’Adorazione Eucaristica.

La proposta artistica della Notte Sacra ricerca la varietà dell’Arte rivolta a Dio e incontra ciò che rende l’opera di ogni artista unica e alta quando l’ispirazione diviene preghiera.

"La preghiera della Chiesa segue il compiersi delle ore e da secoli è segno di unità e condivisione al cospetto di Dio. Da questo nasce l’esigenza di realizzare un momento spirituale in grado di accomunare alla preghiera liturgica ciò che Benedetto XVI non esitò a definire “Incontro con il Divino”: la Musica" - hanno spiegato gli organizzatori.

Così la Notte Sacra, a dieci anni dalla prima edizione in quel di Cortona, arriva a Roma: "culla del Cristianesimo e custode del 60% del patrimonio artistico del mondo, è il luogo del mondo più adatto dove poterla celebrare". Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Questo nel dettaglio il programma della Notte Sacra a Roma

Vespri Solenni della Vigilia dell’Ascensione

ore 18.30

Basilica San Giovanni Battista dei Fiorentini

Via Acciaioli, 2

Vespri Solenni della Vigilia dell’Ascensione

Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli

Direttore Maestro di Cappella Vincenzo Di Betta

Ha inizio la Notte Sacra con la preghiera del Vespro



Concerto del Vespro

Angelo Branduardi in concerto

ore 20.00

Basilica San Giovanni Battista dei Fiorentini

Via Acciaioli, 2

Angelo Branduardi in Concerto

Un cammino con il grande maestro nella spiritualità e il sacro delle sue più belle canzoni accompagnato dalla band



Incontro con Padre Maurizio Botta

ore 21.45

Basilica di Sant’Andrea della Valle

Corso Vittorio Emanuele II

Catechesi di inizio notte con San Filippo Neri



Concerto di compieta

ore 22.30

Basilica di Sant’Andrea della Valle

Corso Vittorio Emanuele II

Paradiso Paradiso

Oratorio Sacro su San Filippo Neri

Scritto e diretto da Mons. Marco Frisina

Voce recitante Giovanni Scifoni

Solista Paola Cecchi

Coro della Diocesi di Roma

Orchestra Fideles et Amati

La gioia nella vita di San Filippo Neri in una grande musica, interpretata da una solista, un coro, un’orchestra e raccontata da un grande attore

Altissima Luce

ore 01.00

Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio

Via del Caravita, 8a

Altissima Luce

il Laudario di Cortona secondo Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, Marco Bardoscia, Michele Rabbia Orchestra da Camera di Perugia

Gruppo vocale Armoniosoincanto diretto da Franco Radicchia

Magico incontro fra l'antico e il moderno, il sacro e il profano, la religiosità popolare e il grande jazz: connubi indimenticabili e irripetibili

Nella Notte

ore 02.30

Palazzo del Vicariato Vecchio

Via della Pigna, 13a

Soul Singers in concert

Jazz Gospel and Spirituals

Direttore Paola Laudano

Arrangiamenti originali di Franco Riva

Testi da Evangelii Gaudium di Papa Francesco

Voce recitante Sebastiano Somma

L’incontro con la Gioia per un coro polifonico a sei voci, una band e la voce di un grande interprete del teatro italiano.

Incontro con Don Fabio Rosini

ore 04.00

Chiesa delle SS. Stimmate di San Francesco

Largo delle Stimmate, 1

Interventi musicali di Professori d’orchestra dell’Accademia S. Cecilia

Catechesi della notte in attesa dell’alba e grande musica ad accompagnare la preghiera

Musica Sacra

ore 05.30

Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Piazza della Minerva, 42

Musica Sacra in un Minuscolo Spazio Vocale

Direttore Dodo Versino

Gruppo vocale a cappella di dodici elementi per un concerto di musica sacra dal rinascimento ad oggi

Scritti di S. Caterina da Siena

Ore 06.30

Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Piazza della Minerva, 42

Scritti di S. Caterina da Siena

Voce recitante Maddalena Crippa

Clavicembalo Osvaldo Guidotti Selezione dei testi Don Paolo Ricciardi

L’ineffabile passione di Santa Caterina intrepretata da una eccellenza del nostro teatro con commento di musica antica

Lodi e Santa Messa

ore 08.00

Chiesa del Gesù

Via degli Astalli, 16

Lodi e Santa Messa

Schola Cantorum S. Maria degli Angeli

Direttore Osvaldo Guidotti

E’ il giorno dell’Ascensione del Signore.

Adorazione Eucaristica

dalle ore 20.00 alle ore 04.00

Chiesa delle SS. Stimmate di San Francesco

Largo delle Stimmate, 1

Adorazione Eucaristica

La chiesa sarà aperta nell’orario indicato con l’esposizione del Santissimo Sacramento

Sacramento della Riconciliazione

dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Chiesa di Santa Maria in Vallicella – Chiesa Nuova

Via del Governo Vecchio, 134

Sacramento della Riconciliazione

La chiesa sarà aperta nell’orario indicato per dare la possibilità di confessarsi per chi lo desidera