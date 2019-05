Notte dei Musei, grande successo nei musei civici di Roma: 60.000 i visitatori

Grande successo per l'undicesima edizione de La Notte dei Musei nella Capitale. Tra le 20 alle 2 di notte i Musei Civici e gli altri spazi che hanno aderito alla manifestazione promossa da Roma Capitale hanno accolto 60.000 visitatori, dato che conferma il positivo andamento delle ultime edizioni.

Come per gli scorsi anni, il dato riguarda i luoghi che aderiscono all’iniziativa promossa da Roma Capitale che quest’anno sono stati oltre 50, animati per l’occasione da più di 100 eventi e circa 50 mostre. Tra questi, oltre a tutti i siti del sistema culturale amministrato da Roma Capitale, hanno fatto parte del circuito anche 5 Università, accademie e istituzioni straniere, il MAXXI, Camera e Senato.

Ecco alcuni tra i dati più significativi (in ordine alfabetico):

Centrale Montemartini (2.000)

MAXXI (2.500)

Mercati di Traiano (5.000)

Musei Capitolini (5.500)

Museo dell'Ara Pacis (4.000)

Museo di Roma a Palazzo Braschi (4.000)

Palazzo delle Esposizioni (3.000)

Università La Sapienza (6.000)

La Notte dei Musei di Roma è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura.