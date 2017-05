Notte dei Musei 2017 a Roma

Torna come di consueto, per allietare romani e turisti amanti dell'arte, la Notte dei Musei. Sabato 20 maggio 2017, in occasione della Notte dei Musei i principali Musei Civici della Capitale saranno straordinariamente aperti in orario serale dalle ore 20.00 alle 2.00 con l'ultimo ingresso consentito alle ore 1.

Pagando il biglietto simbolico di 1 euro (salvo diversa indicazione) si potrà accedere al singolo museo o spazio culturale coinvolto, visitando tutte le mostre temporanee e permanenti ospitate, e assistere a concerti e spettacoli dal vivo.



Come accade ogni anno alla Notte dei Musei partecipano non solo i principali musei della città, ma anche spazi espositivi e gallerie d’arte private, accademie e istituzioni culturali straniere, università, e altri spazi culturali.

L'appuntamento con la Notte dei Musei di Roma 2017 è dunque per sabato 20 maggio: dalle 20 alle 2 musei aperti, mostre, concerti e spettacoli. I Musei di Roma vi aspettano svegli. Il programma - fanno sapere da Musei in Comune - è ancora da definire.