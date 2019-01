Non ci resta che il crimine: al cinema dal 10 gennaio si ride nella Roma del 1982

Non ci resta che il crimine è la nuova divertente commedia diretta da Massimiliano Bruno con protagonisti Alessandro Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli.

Non ci resta che il crimine: il film

Il titolo è un omaggio all'ironia di Non ci resta che piangere, il capolavoro di Benigni e Troisi: anche in questo caso un inaspettato salto indietro nel tempo con Non ci resta che il crimine tutto ambientato, non nelle campagne toscane del 1492, ma nella Roma del 1982. Quella in visibilio per i Mondiali di Spagna, con la Banda della Magliana a gestire le scommesse clandestine sul calcio.

La trama di Non ci resta che il crimine

E' il 2018 e un gruppo di amici, senza risorse ma con grande fantasia e infinita arte d'arrangiarsi, decide di organizzare un "Tour Criminale" per le strade di Roma: visite guidate turistiche sui luoghi che furono teatro delle famigerate gesta della Banda della Magliana. Pantaloni a zampa, ray ban, giubbotti di pelle: il giusto contorno per il tour sulla Roma "criminale" che, secondo gli ideatori, avrebbe fruttato loro ampi guadagni.

Prima il volantinaggio e la promozione fai da te, poi qualche scatto con curiosi gruppi di turisti fino a che i protagonisti si ritrovano inaspettatamente catapultati nel 1982, tra la piazza in festa per la vittoria dell'Italia sull'Argentina. Faccia a faccia proprio con la Banda della Magliana.

La Roma degli anni '80 sullo sfondo

Da li sketch esilaranti e comicità per un film fortemente caratterizzato da tratti romani: la Città Eterna degli anni'80 sullo sfondo, la famosa banda rivisitata in chiave ironica. Regista e un cast di "mattatori" tutti romani.

Un film che promette di affascinare e far ridere però anche oltre il Grande Raccordo Anulare tra improbabili rapine, l'impaccio di chi si ritrova immerso in un'epoca diversa dalla sua, tra tecnologie sconosciute e canzoni ancora inesistenti. Non ci resta che il crimine, distribuito dalla 01 Distribution, uscirà nelle sale cinematografiche il 10 gennaio 2019.

