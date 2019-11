All'Outlet di Castel Romano ora si va in metro: ecco la navetta e il nuovo nome di Eur Palasport

A Castel Romano Designer Outlet senza auto? Da oggi si può e lo shopping dei sogni diventa più vicino. Castel Romano Designer Outlet ha infatti presentato oggi il nuovo progetto di mobilità: dal primo dicembre il Centro McArthurGlen metterà a disposizione una navetta che partirà dalla fermata della Metro Eur Palasport e, quasi come suo prolungamento, arriverà in 15 minuti al Polo commerciale.

Un servizio pensato non solo per i molti turisti, ma anche per i cittadini romani: la navetta, a cura del partner Cilia farà dieci corse, di cui la prima partirà ogni mattina alle ore 10:00 e l’ultima alle 19:00. Per l’occasione, la fermata metro Eur Palasport diventerà dall’inaugurazione della prima corsa, grazie alla partnership con Atac, Eur Palasport Castel Romano e in stazione saranno presenti tutte le indicazioni per raggiungere la navetta.

Il costo del biglietto sarà di 5 euro (per andata e per ritorno) e sarà possibile acquistarlo sia alla fermata in Viale America 250, che comodamente online; per l’inaugurazione, nei giorni del primo e del due dicembre la navetta non avrà costo offrendo il suo servizio gratuitamente.

L’ideatore del progetto, Enrico Biancato Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet, si dice fiducioso e contento nell’aver avvicinato Castel Romano Designer Outlet a Roma: “Con questo nuovo servizio l’esperienza che offriamo ai nostri clienti diventa sempre più completa”. Il progetto resterà in prova per sei mesi, dopodiché, superato il test, sarà potenziato ulteriormente.

In base allo studio condotto da Prometeia, società di ricerca e consulenza, Castel Romano Designer Outlet ha un forte impatto economico e turistico sul territorio: con circa 5 milioni di visitatori all’anno, il mercato turistico genera qui un valore del 33% sul totale, di cui il 23% è dato dai paesi non EU (con Russia, Cina e Korea come prime 3 nazionalità) e il 10% dall’Europa. L’80% di chi lavora a Castel Romano Designer Outlet è assunto a tempo indeterminato e la quota rosa raggiunge il 70%, inoltre gli investimenti in formazione del personale negli ultimi 3 anni sono stati di oltre 100mila euro.