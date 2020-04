Sky celebra il Natale di Roma: su History HD la docu-fiction in prima visione assoluta

Roma è immobile, deserta e silenziosa. Eppure per la Capitale dell'Impero è arrivato il 2773esimo compleanno e le sue vie aspettano solo di riempirsi di passi, di voci e di suoni, così come gli stadi, i teatri, i monumenti, per celebrarne la bellezza eterna.

History (canale 407 di Sky) dà il ruolo di protagonista della programmazione speciale dedicata al Natale di Roma ad uno schiavo che ha conquistato la sua libertà col sudore versato come auriga nel Circo Massimo. Il suo nome è Scorpus.

Il gran premio dell’Antica Roma è il titolo della docu-fiction in due parti che ne racconta la storia e che andrà in onda, in prima visione assoluta, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile alle 21.00 sul canale 407 di Sky, all’interno della programmazione Roma: la settimana imperiale.

Prodotta dalla ZDF, la docu-fiction ricostruisce l’affascinante storia di questo schiavo, nato probabilmente in Europa orientale e arrivato giovanissimo a Roma. Nella pista del Circo Massimo Scorpus ha conquistato, sotto l’ala protettrice di Domiziano, una fama tale che perfino Marziale lo ha ricordato nei suoi versi. Una parabola avventurosa, caratterizzata da una incredibile successione di vittorie (oltre 2000), dalla conquista della ricchezza e della libertà, e interrotta dalla morte, avvenuta a soli 27 anni, per un incidente durante una gara.

Tante le curiosità raccontate da archeologi e storici: le difficoltà tecniche che gli aurighi dovevano fronteggiare per tenere il controllo dei quattro cavalli nel corso della gara; la composizione delle squadre (rossa, azzurra, verde, bianca) e l’organizzazione dei loro stabula (stalle). E ancora: le complesse regole dei giochi (Ludi) che muovevano una quantità di denaro paragonabile al mercato del calcio o della Formula Uno, il merchandising in vendita nelle botteghe del circo, le maledizioni scritte in sottili lamine di metallo dirette dai tifosi verso le squadre avversarie.

La programmazione di History punterà poi i riflettori su alcuni dei personaggi, vicende e monumenti che hanno segnato la storia dell’antica Roma. Tra i prodotti proposti figurano: Giulio Cesare, narrato dalla storica britannica Mary Beard, in onda martedì 21 aprile alle 21.00; Annibale, speciale della ZDF in onda subito dopo alle 21.50; La costruzione del Colosseo, trasmesso mercoledì 22 aprile 21.50; Pompei: dopo il disastro, venerdì 24 aprile alle 21.50.