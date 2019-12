Natale 2019: tutti gli eventi in programma a Roma e dintorni

Dopo la cena della Vigilia e il pranzo di Natale in casa (o al ristorante) una bella passeggiata in centro, una visita ai presepi o ai mercatini della Capitale e dei suoi dintorni, è proprio ciò che ci vuole per vivere a pieno l'atmosfera natalizia. Tra villaggi internazionali, piste di pattinaggio sul ghiaccio, mostre per grandi e bambini che inaugurano proprio nei giorni di feste, i romani avranno modo di vivere il 25 dicembre in modo originale ed entusiasmante.

Natale a Roma: gli eventi in programma

Gli eventi in giro per la città non deludono e sono all'insegna del divertimento, della cultura, dello shopping natalizio e dei dolci della tradizione. Ecco, dunque, cosa fare il 25 dicembre a Roma e dintorni:

Alberi di Natale e presepi

D'obbligo una passeggiata a piazza Venezia per ammirare Spelacchio, l'albero di Natale simbolo della Capitale, che ha raccolto i giudizi positivi di romani e non solo. Tappa obbligata anche piazza San Pietro con i suoi albero di Natale e presepe, dedicati alle zone colpite dai nubifragi. Per chi a Natale ama visitare i presepi più belli, merita una sosta - indubbiamente - la tradizionale mostra dei 100 presepi in Vaticano, così come lo storico presepe dei Netturbini in via dei Cavallegeri 5. Ma lasciatevi guidare dal vostro istinto ed entrate nelle chiese note e meno note del centro di Roma: anche nelle più piccole e insospettabili potreste trovate dei presepi caratteristici, particolari, suggestivi.

Ampia e variegata la scelta dei Mercatini di Natale a Roma e dintorni. Se avete voglia di vivere il giorno di Natale imergendovi nelle atmosfere dei mercatini del Nord Europa e acquistando articoli di artigianato o gustando leccornie tipiche di questo periodo dell'anno, non resterete delusi a Roma e nel Lazio.

I Villaggi di Natale a Roma e dintorni sono una sorpresa per grandi e piccini. Tra luminarie mozzafiato, regni di Babbo Natale, fabbriche dei giocattoli con elfi al lavoro, spettacoli dal vivo, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Da Cinecittà World al Villaggio di Natale di Santa Severa, fino al villaggio internazionale di Christmas Wonderland - alla sua prima edizione - allestito al Pratibus District. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età.

E che ne dite di una divertente pattinata sul ghiaccio nel giorno di Natale? Dal centro alla periferia e anche al di fuori dei confini romani, sono tanti gli ice village per divertirsi tornando tutti bambini. Da segnare in agenda, sicuramente, la pista di ghiaccio dell'Auditorium Parco della Musica, ma anche l'Inverno incantato a Tivoli e le tante piste di ghiaccio all'interno dei villaggi di Natale.

Natale nei musei

Le feste di Natale saranno all'insegna della cultura con l'iniziativa "Natale con la MIC" che prevede le aperture straordinarie di tanti musei e siti culturali della Capitale con ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro a persona (ad esclusione del 25). La mostra da non perdere nel giorno di Natale, però, è I love Lego che inaugura a Palazzo Bonaparte il prossimo 24 dicembre. Una mostra pensata per bambini di tutte le età, con creazioni artistiche e laboratori creativi aperti a tutti. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vi consigliamo infine di consultare il programma delle Feste delle Meraviglie: calendario di iniziative promosse dalla Regione Lazio in tutti i comuni, nei parchi, nei palazzi. Eventi, laboratori, villaggi, spettacoli e tante performance per tutti. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO]