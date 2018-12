Natale 2018 a Roma: tutti gli eventi in programma

Alberi di Natale mozzafiato, luminarie accese dal centro alla periferia, mercatini nei quali trovare oggetti particolari e idee regalo, villaggi in grado di coinvolgere tutti: il Natale a Roma è sempre più magico e ricco di iniziative.

Tanti gli eventi in programma per chi trascorrerà il Natale a Roma: il 25 dicembre mostre aperte, attrazioni e manifestazioni per tutti.

Natale a Roma: gli eventi in programma

Natale all'insegna di spettacolo e divertimento all'Auditorium Parco della Musica che per l'occasione si trasforma in un vero e proprio villaggio con eventi a tema, la Casa di Babbo Natale a disposizione dei più piccoli, concerti ed esposizioni.

I villaggi di Natale a Roma

Immersione nella magica atmosfera natalizia e divertimento assicurato nei numerosi villaggi di Natale aperti a Roma e dintorni: un viaggio tra Favole Incantate, come nel Parco Chigi di Ariccia dove le luminarie non vi faranno rimpiangere Salerno, o l'avventura tra le attrazioni e gli spettacoli del Natale a Cinecittà World.

La magia del Natale arriva anche al castello di Santa Severa: l’antico maniero si trasforma in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, anche grazie all’installazione di tantissime luci che illumineranno a festa cortili e piazze con scenografie e addobbi natalizi, per accogliere bambini, famiglie e appassionati di mercatini natalizi nel Magico Castello di Babbo Natale. Mercatini, spettacoli, laboratori e giochi di luci.

Presepi da vedere a Roma

Da visitare i presepi a Roma e dintorni. Da quello di sabbia allestito in una grotta di tufo a Casal Bertone, agli oltre cento esposti nella tradizionale mostra dei 100 Presepi che quest'anno sbarca in Vaticano, all'ombra del Cupolone.

Mercatini di Natae a Roma e dintorni

Per chi sarà ancora alla ricerca dell'addobbo perfetto o del regalo dell'ultimo minuto tantissimi i mercatini di Natale a Roma. Ampia e variegata la scelta per chi vorrà trascorrere il 25 dicembre tra stand di leccornie natalizie, vintage e artigianato. Tutti i mercatini di Natale a Roma.

Mostre aperte a Roma il giorno di Natale

Natale, buona giornata pure per visitare le mostre aperte in città. Tante le esposizioni che, seppur con orario ridotto, resteranno aperte al pubblico: dalla mostra di Andy Warhol al Complesso del Vittoriano a quella immersiva degli Impressionisti Francesi al Palazzo degli Esami.

Da vedere anche Dream. L'arte incontra il sogno al Chiostro del Bramante e Pixar. 30 anni di animazione al Palazzo delle Esposizioni, dove c'è pure Roma Fumettara. Qui tutto l'elenco delle mostre aperte a Roma il giorno di Natale.