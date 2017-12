Natale 2017 a Roma: tutti gli eventi in programma

Alberi di Natale dal centro alla periferia, luminarie e addobbi a rendere l'atmosfera della Capitale ancor più suggestiva, mercatini e iniziative a tema: il Natale a Roma è davvero magico.

Il 25 dicembre in programma mostre, concerti, fiere e appuntamenti enogastronomici: a Roma il Natale riserva grandi sorprese con attrazioni ed iniziative in grado di soddisfare tutti i gusti.

Natale a Roma: gli eventi in programma

All'insegna di spettacolo e divertimento il Natale all'Auditorium con il Parco della Musica a trasformarsi in un vero e proprio villaggio natalizio, con l’amatissima pista di pattinaggio e le serate imperdibili della programmazione di Musica per Roma. Qui tutti i dettagli sul Natale all'Auditorium tra gospel, pianoforte ed esposizioni.

I villaggi di Natale a Roma e dintorni

Divertimento assicurato anche al Caffeina Christmas Village: un villaggio pieno di attrazioni e giochi che si snoda per circa due km quadrati nello splendido centro storico di Viterbo. Un luogo dove i visitatori vengono catapultati in un’ambientazione da favola.

Mostre, pista di pattinaggio sul ghiaccio e laboratori per l'Altro Natale: il villaggio natalizio alla Città dell'Altra Economia dove non mancheranno spettacoli teatrali e musicali, oltre alla casetta di Babbo Natale e un palco per le esibizioni di cori natalizi.

I presepi da visitare a Natale

Per gli amanti dei presepi imperdibile la 42° esposizione internazionale de I 100 Presepi: vera e propria celebrazione dell'arte presepiale con composizioni in arrivo da tutto il mondo. Affascinanti anche il presepe di sabbia e quello vivente di Greccio.

I mercatini di Natale a Roma

Ma non è Natale senza mercatini. Dal centro storico ai Castelli, passando per il lago, numerosi quelli che rimarranno aperti che il 25 dicembre con artigianato, idee regalo per chi fosse in ritardo e leccornie. Qui tutta la lista dei Mercatini di Natale a Roma.

Le mostre aperte a Roma il giorno di Natale

E il 25 dicembre, dopo il tradizionale pranzo, spazio alle mostre. Numerose e imperdibili quelle che rimarranno aperte il giorno di Natale: dalla mostra di Monet, padre dell'Impressionismo, a quella che celebra i grandi maestri e i 100 anni di fotografia Leica.

Da vedere anche le opere di Picasso esposte alle Scuderie del Quirinale, gli scatti degli animali più affascinanti del mondo di Photo Ark e le mostre in programma al Guido Reni District tra Real Bodies e Cosmos Discovery, senza tralasciare le esposizioni dedicate ai più piccoli come Dinosaur Invasion, Brikmania e Scientopolis. Qui tutte le mostre aperte a Roma a Natale.

Natale a Roma per bambini

Ma per i più piccoli magia del Natale assicurata anche nei parchi divertimento e tematici di Roma: al Luneur Park c'è il Regno di Natale, addobbi e spettacoli nei quali immergersi anche a Cinecittà World e Zoomarine.