VIDEO | Nasce "Four Energy Heroes", il fumetto dei supereroi disabili che distrugge le barriere

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Al via la pubblicazione di “Four Energy Heroes” di “L’Arte nel Cuore” e Bardi Edizioni. Siamo andati in accademia per conoscere due dei quattro protagonisti: Emanuela e Tiziano.

Marietta è una ragazza che, grazie alla sua spiccata sensibilità, ha sviluppato un sesto senso, quello di percepire i pensieri del prossimo. Mirko, è un ragazzo che ha perso l’udito ma che ha saputo compensare il suo deficit così tanto da percepire, anche a chilometri di distanza, ogni richiesta d’aiuto e suoni impercettibili al resto del mondo. La down Teresina si sente prigioniera del suo corpo pesante e impacciato compensati da un carattere estroverso e impetuoso. Pietro ha una paresi motoria degli arti inferiori, per questo è costretto su una sedia a rotelle, ma è il leader del gruppo ed eroe super-veloce a bordo della sua sedia.

Sono Empathy, Sonar, Comet e Supernova, i quattro protagonisti di Four Energy Heroes, il primo fumetto al mondo interpretato da supereroi disabili e normodotati in grado di fare delle loro diversità le loro più potenti doti per aiutare deboli ed emarginati. Mentre i primi due personaggi sono di pura fantasia, per Teresina e Pietro l’ispirazione è stata tratta da due ragazzi in carne e ossa, entrambi allievi dell’accademia L’Arte nel Cuore di Roma, Emanuela Annini e Tiziano Donnici. “Tutti noi siamo cresciuti con i super eroi, che sono personaggi di fantasia - spiega Daniela Alleruzzo, fondatrice e presidente dell’accademia -, quando ho pensato a questo progetto, dopo 13 anni di lavoro a contatto con ragazzi affetti da disabilità, ho pensato che sono loro i veri eroi. Per questo il fumetto è ispirato a loro”.

Il progetto editoriale con le loro avventure è stato disegnato dal giovane illustratore Vicenzo Lomanto e dall’autore, Andrea Giovalè. “Oggi siamo in grado di dare nuovo impulso alla sfida alla disabilità, lanciata 12 anni fa, con progetti mirati che vanno nella direzione dell’integrazione e dell’abbattimento delle barriere del pregiudizio - spiega Alleruzzo -. Rappresentare la disabilità come valore aggiunto, come una risorsa, è l’unica chiave di volta in grado di imprimere un cambiamento culturale al Paese”.

La pubblicazione (costo 6 euro, i cui proventi andranno all’associazione che rinvestirà il ricavato per realizzarne una serie televisiva), stampata da Bardi Edizioni, sarà distribuita, a partire da Roma e Milano, nei negozi di Città del Sole, realtà culturale e imprenditoriale che promuove iniziative a sostegno dei diritti dei bambini. Ma si potrà acquistare anche online sul sito di Bardi Edizioni e L’Arte del cuore. “Ci auguriamo che, vista la forza del messaggio che ha, possa essere distribuito su scala ancora più ampia - conclude Alleruzzo - L’accademia lavora con ragazzi disabili e normodotati insieme proprio perché secondo noi condividere un sogno è il punto di partenza per abbattere le difficoltà,. le barriere. E speriamo di riuscirci anche con questo progetto”.