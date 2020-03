Dieci musei di Roma da visitare stando a casa

C'è chi si dedica alla cucina, chi a fare sport, ma la permanenza a casa può essere anche l'occasione giusta per dedicare del tempo alla cultura, leggendo un libro, studiando online una nuova lingua, oppure visitando un museo senza uscire. Grazie alle numerose iniziative messe in campo dalla cultura, infatti, è possibile svolgere degli interessanti e suggestivi tour virtuali nei più bei musei di Roma.

Tanti i poli museali che hanno aderito alla campagna #iorestoacasa lanciata dal Mibact proponendo appuntamenti sul web e social. Numerose anche le iniziative proposte da Roma Capitale e racchiuse nel programma #Laculturaincasa con aggiornamenti quotidiani e settimanali sulle pagine Facebook dedicate.

La cultura non si ferma, insomma, e noi vi suggeriamo 10 musei di Roma che potete visitare restando a casa:

Musei Capitolini

I Musei Civici mettono a disposizione di tutti un tour virtuale all'interno dei Musei Capitolini, fruibile da pc in lingua italiana e inglese.Una visita a tutto schermo delle sale e dei capolavori esposti. Cliccando sugli hotspot inseriti negli ambienti e navigando le mappe interattive, è possibile approfondire la visita con elementi di contesto come foto, video e testi. Il link per svolgere il suggestivo tour virtuale è tourvirtuale.museicapitolini.org.

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Altro tour virtuale proposto da Roma Capitale, immerge il visitatore all'interno dei Mercati di Traiano - Musei dei Fori Imperiali. Piano terra della Grande Aula, secondo piano della Grande Aula, Area archeologica dell'emiciclo del Foro di Traiano, con descrizioni, mappe e possibilità di perdersi nelle viste più belle dei Fori imperiali. Il link per svolgere il tour nei Mercati di Traiano - Museo dei Fori imperiali è tourvirtuale.mercatiditraiano.it.

Museo dell'Ara Pacis

Tour virtuale anche al'interno del museo dell'Ara Pacis. Dall'ingresso ai vari padiglioni, fino all'auditorium. La possibilità di vedere da vicino i calchi, le mappe e di approfondire uno dei poli museali più belli della Capitale. Il link per svolgere il tour viruale all'Ara Pacis è tourvirtuale.arapacis.it.

Museo Napoleonico

Roma Capitale propone anche un tour virtuale nel Museo Napoleonico per addentrarsi, comodamente dal divano, nei cimeli di Napoleone. Il link per svolgere la visita è tourvirtuale.museonapoleonico.it.

Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia

Visita virtuale anche al Casino Nobile, edificio di Villa Torlonia, villa di Via Nomentana. Tour disponibile in inglese e in italiano al link tourvirtuale.museivillatorlonia.it.

Colosseo

Il Parco archeologico del Colosseo è tra i monumenti che hanno aderito alla campagna Mibact #iorestoacasa, per questo, ogni giorno, dal lunedì alla domenica, sui canali social tutti potranno vivere una visita virtuale alla scoperta dei monumenti, dei reperti, dei capolavori di questo patrimonio culturale, aprendo virtualmente le porte a tutti gli utenti. Per chi non ha avuto la possibilità di visitare la mostra “Carthago. il mito immortale“, inoltre, si legge sui profili social del Parco Colosseo, proseguiranno le interviste ai curatori, che illustreranno ognuno le diverse sezioni dell’allestimento. Tutte le informazioni su www.parcocolosseo.it.

Musei Vaticani

Tanti i tour virtuali presenti sul sito ufficiale dei Musei Vaticani. Dal Museo Pio Clementino a Museo Chiaramonti, dalle Stanze di Raffaello alla Cappella Sistina. Un'emozionante visita digitale alla scoperta del polo museale dello Stato Vaticano.

Galleria Nazionale

La Galleria Nazionale di Roma ha detto il suo sì alla campagna #iorestoacasa ed è presente su Google Arts & Culture per proporre decine di mostre online, centinaia di capolavori da esplorare in super zoom nei minimi dettagli, virtual tour delle sale e dei giardini.

Palazzo delle Esposizioni

Il Palazzo delle Esposizioni dà modo di visitare le mostre del presente e del passato, attraverso il racconto dei curatori e attraverso la visione di materiali inediti; permette di riascoltare le conferenze degli esperti, di partecipare a laboratori online per bimbi e ragazzi, sarà da oggi possibile sul sito e sui social media di Palazzo delle Esposizioni. Oltre agli approfondimenti sulle mostre di Gabriele Basilico, Metropoli, e di Jim Dine, si potrà assistere a tutte le conferenze della rassegna “La Democrazia dello Sguardo” su tecniche e storie della fotografia. Con l’hashtag #PdERemix rivivranno l’archivio delle mostre, le attività dai quaderni operativi e le conferenze scientifiche del Palazzo delle Esposizioni. Per i più piccoli, consigli di lettura dello “Scaffale d’Arte” e le proposte di laboratori “Fatti in Casa” dal libro “Arte in Carte” (ed. Fatatrac), a cura del dipartimento didattico. Tutto su palazzodelleesposizioni.it.

Technotown

Anche l'Hub della scienza e della tecnologia non si ferma con il Coronavirus e offre attività e appuntamenti virtuali a ragazzi e bambini e alle loro famiglie. Una fruizione nuova, innovativa ed interattiva delle sue attività su sito web e social. Con il progetto "Techno@Home", Technotown porterà direttamente nelle case delle persone la fantasia e la creatività delle proposte ludiche, didattiche e scientifiche che da sempre caratterizzano la sua programmazione. Il calendario delle attività digital su www.technotown.it

