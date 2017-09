Giornate Europee del Patrimonio: nel week end 23 e 24 settembre le GEP tornano nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, tanti gli appuntamenti previsti a Roma. Un finesettimana, quello delle Giornate Europee del Patrimonio, nel quale eventi ed iniziative si alterneranno nei musei statali proponendo al pubblico una ricca serie di mostre, visite guidate e incontri. Il tema scelto del Consiglio d’Europa per la nuova edizione delle Giornate Europee del Patrimonio è “Cultura e Natura”.

Giornate Europee del Patrimonio: musei aperti di sera e ingresso a 1 euro

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sabato 23 settembre, per i musei e i luoghi della cultura, prevista un'apertura straordinaria serale di tre ore: prezzo simbolico di ingresso a 1 euro. Domenica 24 settembre, attività ed iniziative per tutto il giorno, con orari e costi ordinari.

Giornate Europee del Patrimonio: eventi e iniziative a Roma



Dialoghi di Giulia Napoleone

Roma, Museo dell'Istituto centrale per la grafica

Mostra - Dal 15 settembre 2017 al 12 novembre 2017 Orario: inaugurazione ore 17.30 dal lunedì al sabato 10/19

Apertura straordinaria delle' Case Decorate' ostiensi

Roma, Parco archeologico di Ostia antica - Scavi di Ostia antica e Museo

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: aperte in modo continuativo dalle ore 10 alle ore 18 visite guidate alle 9.30 -11- 15 - 15.30

La parola all'esperto. Pagine di Storia.

Roma, Museo nazionale romano - Crypta Balbi

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 20.00

Visita guidata del Responsabile di Sede con reading.

'Due giorni al Palazzo Imperiale'

Fiumicino, Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica del Porto di Traiano

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 10.30 - 11.30 -12.30 14.30 - 15.30 - 16.30

Natura e Cultura a Palazzo Clementi “Chi vuol esser lieto sia…”

Roma, Palazzo Patrizi Clementi

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 16.00-23.00 Domenica 24: 16.00-20.00

Le Terme della Lanterna il mosaico torna in vita

Fiumicino, Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica del Porto di Traiano

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 10.30 - 11.30 - 12.30 14.30 - 15.30 - 16.30

Praeneste. Acqua per gli uomini, acqua per gli dei

Roma, Complesso degli Edifici del Foro e Via degli Arcioni

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 15.00-22.00

Momenti di vita quotidiana nella Roma antica

Roma, Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 16.00

Lavorazione dei tessuti

Roma, Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 17.00

Naturale e costruito: il giardino segreto del Cardinal Bernardino

Roma, Galleria Spada

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 19.30; 20.30; 21.30 La Galleria chiude alle 22.30; la biglietteria alle 22.00

Dipingere la natura: uomo e paesaggio nella ceramica antica

Cerveteri, Museo nazionale archeologico Cerite

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 21.00

La natura profumata. Essenze locali ed esotiche nei profumi degli Etruschi

Cerveteri, Museo nazionale archeologico Cerite

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 11.00 - 13.00

Le tecniche di lavorazione della ceramica attica dei secoli VI e V a.C.

Cerveteri, Museo nazionale archeologico Cerite

Altro - Il 23 settembre 2017 Orario: 20.00 - 23.00

Una "macchina" per guardare Roma

Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 10.00, 12.00, 15.00, 17.00. Il monumento resta aperto al pubblico fino alle 23.00

Alimentazione e preparazione dei cibi

Roma, Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 18,00

Reinvenzione barocca della natura: le Prospettive del Cardinal Bernardino Spada

Roma, Galleria Spada

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 10.30; 11.45

Giornate Europee del Patrimonio 2017 - Biblioteca Vallicelliana

Roma, Biblioteca Vallicelliana

Convegno/Conferenza - Il 23 settembre 2017 Orario: 15.30

La natura dei sentimenti umani nel poema "Lo stupro di Lucrezia" di William Shakespeare

Roma, Museo nazionale degli strumenti musicali

Concerto - Il 23 settembre 2017 Orario: 20.30 - 21.30

Dalla città antica al forte

Roma, Via Ponte Salario

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 10.00, 12.00, 14.30

'Come e perchè nasce una Necropoli: uso ed abbandono'

Fiumicino, Parco archeologico di Ostia antica - Necropoli di Porto - Isola sacra

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: apertura della Necropoli dalle ore 15 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18). Orario visita accompagnata ore 16 (I visita) e ore 17.30 (II visita).

Narrare la storia, incontrare la natura

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 16.00

Narrare la storia, incontrare la natura

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella

Apertura straordinaria - Il 23 settembre 2017 Orario: 19.00-21.00

Narrare la storia, incontrare la natura

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 16.00

Apertura straordinaria 23/09/2017

Roma, Biblioteca medica statale di Roma

Apertura straordinaria - Il 23 settembre 2017 Orario: 9.00-13.00

Della gravità dell'aria

Roma, Biblioteca Angelica

Mostra - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: sabato 23 settembre: 10.00-18.00; domenica 24 settembre: 10.00-14.00

Costruire il sacro. Cultura e natura nel Santuario di Pyrgi

Santa Marinella, Antiquarium di Pyrgi e Area archeologica

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 9.00-22.00

Giornate europee del patrimonio

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Apertura straordinaria - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: lunedì-venerdì: 8.30-19.00 Sabato: 8.30-13.30

Il paesaggio rivelato. La rappresentazione della natura nelle pitture e negli stucchi di Palazzo Massimo

Roma, Museo nazionale romano - Palazzo Massimo

Incursioni Street

Roma, Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

Concerto - Il 23 settembre 2017 Orario: 21.00

L'occulte cause e la velata imagine

Roma, Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps

Concerto - Il 23 settembre 2017 Orario: h. 21.00

Patrimonio e Paesaggio

Roma, Museo delle Civiltà

Attività didattica - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23/09 8:00-22:00 Domenica 24/09 8:00-19:00

Lo splendore dell’arte paleocristiana. Catacombe SS. Marcellino e Pietro

Roma, Via Casilina

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 15.00 e 16.00

Il Patrimonio Digitale coordinato dall'ICCU

Roma, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU

Apertura straordinaria - Il 23 settembre 2017 Orario: 9.30 - 13.30

Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 17.00

Apertura straordinaria del giardino del Villino Boncompagni Ludovisi

Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Apertura straordinaria - Il 23 settembre 2017 Orario: apertura giardino: 10.00-14.00

I Municipio, Testaccio. Museo Diffuso del Rione Testaccio

Roma, Museo diffuso del Rione Testaccio

Attività didattica - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, visite accompagnate/guidate e laboratori a pagamento

Narrare la storia, incontrare la natura - Villa di Capo di Bove

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Villa di Capo di Bove

Concerto - Il 23 settembre 2017 Orario: 18.30-21.00

Narrare la storia, incontrare la natura - Antiquarium di Lucrezia Romana

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Antiquarium di Lucrezia Romana

Apertura straordinaria - Il 23 settembre 2017 Orario: 11.00-21.45

Apertura straordinaria della Biblioteca e Mostra

"...tutto il resto è fiaba: favole e fiabe della tradizione europea nella Biblioteca Internazionale del Fanciullo"

Roma, Biblioteca statale Antonio Baldini

Apertura straordinaria - Il 23 settembre 2017 Orario: 8.20 - 19.30

Narrare la storia, incontrare la natura - Villa dei Quintili

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 10.00

Lucus Feroniae. L’arte racconta l’antico tra natura, storia e cultura

Capena, Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae

Attività didattica - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 8.30-22.30 Domenica 24: 8.30-19.30

La storia naturale nelle raffigurazioni dei testi antichi della Biblioteca

Roma, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte

Apertura straordinaria - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 10.00 14.00

Le decorazioni e i rimandi allegorici di Villa Helene

Roma, Museo Hendrik Christian Andersen

Altro - Il 23 settembre 2017 Orario: 14.00-18.00

Paesaggi a Villa Helene: suggestioni d’Italia e d’America nei dipinti di Hendrik e Andreas Andersen

Roma, Museo Hendrik Christian Andersen

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 10.00

Scolpire la Natura: uomo e paesaggio nelle tombe rupestri di Via degli Inferi

Cerveteri, Necropoli della Banditaccia

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: eventi dalle 16.30 alle 23.00. Domenica 24: eventi dalle 10.30 alle 15.30

Giornate Europee del Patrimonio

Roma, Archivio centrale dello Stato

Apertura straordinaria - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 16 - 20

Visite guidate e spettacoli teatrali al Complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande

Roma, Complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 19.00-23.00

Giacomo Manzù fra classico e romantico

Ardea, Museo Giacomo Manzù

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 11.00 e 16.00

Narrare la storia, incontrare la natura - Villa dei Sette Bassi

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Sette Bassi

Apertura straordinaria - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: 10.00-16.00

Giornate Europee del Patrimonio 2017 - Invito a Palazzo Mattei di Giove

Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 12.00-16.00

A spasso nel tempo a Villa Giulia. 23 e 24 settembre 2017

Roma, Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Festival - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: dalle ore 15.00 del 23 settembre alle ore 19.00 del 24 settembre

Villa d'Este. “Il giardino delle meraviglie”- laboratorio multisensoriale

Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este - Villa d'Este

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: visita 11.30

Villa d'Este -“Il paesaggio di Ippolito” Guardare il paesaggio con gli occhi di … “altri”

Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este - Villa d'Este

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: visita: 15.00 - 16.00- 17.00

"C’era una volta un terribile, spaventoso leone" Laboratorio tattile

Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este - Santuario di Ercole Vincitore

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 10.00

Santuario di Ercole Vincitore. “Racconti armonici” concerto per archi

Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este - Santuario di Ercole Vincitore

Concerto - Il 23 settembre 2017 Orario: 20.00

Visite guidate del Museo e del Santuario di Fortuna Primigenia

Palestrina, Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23 settembre 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 22.00 Domenica 24 settembre 10.00, 12.00

La villa di Orazio in Sabina – Un gioiello tra arte e natura

Licenza, Villa di Orazio

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 16.00-23.00

Appia Antica – Operazione Appia

Roma, Via dell'Appia Antica, incrocio con Via Cecilia Metella

Incontro/Presentazione - Il 24 settembre 2017 Orario: inizio visite ore 10.00, 11.30, 14.30

“Sulle note di Ovidio”. Racconti, suoni, immagini tra l'Antico e il Barocco

Palestrina, Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

Concerto - Il 24 settembre 2017 Orario: 17.30

Bellezza intellettuale e bellezza naturale: la collezione dei cardinali Spada

Roma, Galleria Spada

Attività didattica - Il 24 settembre 2017 Orario: 17.00

'Edifici sepolcrali, arredi e apparati decorativi: operai e artigiani al lavoro'

Fiumicino, Parco archeologico di Ostia antica - Necropoli di Porto - Isola sacra

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: apertura al pubblico dalle ore 15 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18); visite accompagnate alle ore 16 (I visita) e alle ore 17.30 (II visita).

Antichi profumi

Roma, Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

Attività didattica - Il 24 settembre 2017 Orario: 11.00

Narrare la storia, incontrare la natura

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella

Spettacolo teatrale - Il 24 settembre 2017 Orario: 17.30

Narrare la storia, incontrare la natura

Roma, Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili

Attività didattica - Il 24 settembre 2017 Orario: 16.00

Veio. Radici/Archeologia, Radici/Natura

Roma, Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Domenica 24: 8.00-18.00

Apertura straordinaria del giardino del Villino Boncompagni Ludovisi

Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Apertura straordinaria - Il 24 settembre 2017 Orario: apertura giardino: 10.00-14.00

C’era una volta Villa Ludovisia

Roma, Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: 17.00

La parola all'esperto. Le monete raccontano…

Progetto per una migliore divulgazione del bene numismatico. Visita guidata con il Responsabile del Medagliere.

Roma, Museo nazionale romano - Palazzo Massimo

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: 10.00

Il corno come strumento musicale che materializza il rapporto ancestrale tra cultura e natura

Roma, Museo nazionale degli strumenti musicali

Convegno/Conferenza - Il 24 settembre 2017 Orario: 17.30

Viridarium. Il giardino dipinto

Roma, Museo nazionale romano - Palazzo Massimo

Attività didattica - Il 24 settembre 2017 Orario: 16:00

Le decorazioni e i rimandi allegorici di Villa Helene

Roma, Museo Hendrik Christian Andersen

Altro - Il 24 settembre 2017 Orario: dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Paesaggi a Villa Helene: suggestioni d’Italia e d’America nei dipinti di Hendrik e Andreas Andersen

Roma, Museo Hendrik Christian Andersen

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: 17.00

Giacomo Manzù fra classico e romantico

Ardea, Museo Giacomo Manzù

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: 11.00 e ore 16.00

“Cultura e Natura”. Villa Adriana e il paesaggio reinventato

Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este - Area archeologica di Villa Adriana

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: visita 10.30

I basoli raccontano...un viaggio lungo 2000 anni

Roma, Area archeologica della via Nomentum-Eretum

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: 17.00 - 19.00

Santuario di Ercole Vincitore. La “costruzione” del paesaggio tiburtino

Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este - Santuario di Ercole Vincitore

Convegno/Conferenza - Il 24 settembre 2017 Orario: 10.30