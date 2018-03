Musei in Comune gratis domenica 4 marzo: mostre e attività in programma

Anche il 4 marzo, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale.

Musei in Comune gratis domenica 4 marzo

Inoltre, come prima domenica del mese, il percorso di visita nell’area dei Fori Imperiali sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle ore 8.30 alle 17.00, con l’ultimo ingresso alle 16.00. L’apertura straordinaria prevede l’ingresso alla Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano, mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.

Mostre e attività in programma

Questa domenica sarà l’occasione visitare gratuitamente le collezioni permanenti dei Musei e le mostre temporanee in corso tra cui il percorso espositivo all’interno del Museo di Roma a Palazzo Braschi sul Teatro dell’Opera di Roma attraverso le opere di artisti, disegnatori, costumisti e scenografi che lo hanno reso celebre (Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge 1880-2017), la grande mostra dedicata all’imperatore Traiano in occasione dei 1900 anni dalla sua morte ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa) e l’esposizione ai Musei Capitolini sullo studioso Johann Joachim Winckelmann e il suo rivoluzionario approccio all’archeologia (Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento). Infine, nel nuovo spazio espositivo della Centrale Montemartini, sarà possibile visitare la mostra dedicata al dialogo tra due importanti culture affacciate sul mediterraneo: quella egizia e quella etrusca (Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato).

Rimane a pagamento la mostra in corso nello Spazio espositivo del Museo dell’Ara Pacis Magnum Manifesto. Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia che celebra i 70 anni della Magnum Photos con le celebri immagini e gli storici reportage della più grande agenzia fotogiornalistica al mondo.



INIZIATIVE DIDATTICHE

Nei Musei si svolgeranno anche alcune attività didattiche a pagamento per bambini e famiglie:

Passeggiata scientifica al Museo

Museo Civico di Zoologia

Orario di inizio attività: 10.45 –12.00 – 14.30 – 15.45 – 17.00 Durata: 1h

Una “passeggiata scientifica” con tutta la famiglia per visitare il museo in un modo diverso dal solito

Scienza in famiglia "Vietato non toccare"

Museo Civico di Zoologia

Orario 10:30 - 11:30

Un laboratorio interattivo, in cui si potranno identificare oggetti e reperti naturali utilizzando i nostri sensi. Si potrà annusare, vedere, ascoltare, toccare, per giocare e per mettere alla prova le nostre capacità di conoscere il mondo che ci circonda.

Scienzofficina "A ognuno il suo DNA"

Museo Civico di Zoologia

Orario 15:15 - 18:45

Al centro dell’officina scientifica del Museo il DNA, diventato da alcuni anni il protagonista delle riviste scientifiche e spesso anche di molte notizie che compaiono sui giornali e in TV.

MOSTRE IN CORSO

MUSEI CAPITOLINI

Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento

Fino al 22 aprile 2018

La mostra celebra gli anniversari della nascita e della morte del fondatore dell’archeologia moderna, Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Offre ai visitatori il racconto degli anni cruciali che hanno portato, nel dicembre del 1733, all’istituzione del Museo Capitolino e presenta le sculture capitoline attraverso le intuizioni, spesso geniali, del grande Winckelmann.

MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI

Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa

Fino al 16 settembre 2018

In occasione della ricorrenza dei 1900 anni dalla sua morte, Roma rende omaggio a Traiano con una grande mostra ricca di reperti archeologici provenienti da musei della Sovrintendenza Capitolina e da musei e spazi archeologici italiani e stranieri. Con installazioni multimediali e interattive.

MUSEO DI ROMA

Il Teatro dell’Opera di Roma sulla frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge 1880-2017

Fino all’11 marzo 2018

Una mostra che celebra il rapporto del Teatro dell’Opera con i più grandi artisti del Novecento: da Pablo Picasso a Renato Guttuso, da Giorgio De Chirico ad Afro, da Alberto Burri a Giacomo Manzù, da Mario Ceroli ad Arnaldo Pomodoro fino a William Kentridge.

CENTRALE MONTEMARTINI

Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato

Fino al 30 giugno 2018

La mostra offre l’opportunità di vedere a confronto due importanti culture, affacciate sulle sponde del Mediterraneo, la cultura egizia e quella etrusca, traendo spunto dai preziosi oggetti egizi, databili tra l’VIII e il III secolo a.C., rinvenuti nelle recentissime campagne di scavo a Vulci, importante città dell’Etruria meridionale.

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA

Museo di Zoologia… diverso per natura

Fino al 31 marzo 2018

Molte specie animali trovano a Roma un ambiente ideale per vivere. Dal punto di vista territoriale e paesaggistico, la città risulta un luogo ideale grazie al corridoio naturale creato dal suo fiume e il verde che si fonde strettamente con i palazzi, favorendo un’elevatissima biodiversità animale. Una mostra racconta questa biodiversità grazie alle più recenti acquisizioni di reperti zoologici.

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

Fotciencia13

Fino all’8 Aprile 2018

L’esposizione raccoglie le fotografie vincitrici della tredicesima edizione del Certamen nacional de fotografía científica . Le fotografie sono in relazione con la ricerca scientifica e la sua applicazione tecnologica ed industriale, raffigurando l’oggetto di studio dell’attività scientifica, le persone che la realizzano, i suoi strumenti e le installazioni o le tecnologie risultanti dal progresso scientifico.

Gianluigi Mattia “Ateliers...in Punta d’Argento”

Fino al 15 Aprile 2018

Con una serie di opere grafiche eseguite tutte in Punta d’Argento, Gianluigi Mattia ripropone le immagini fotografiche storiche di alcuni degli atelier di famosi artisti internazionali degli ultimi 150 anni, come Bonnard, Bacon, Segal, Morandi, Rodin, Giacometti, Toulouse Lautrec e tanti altri.

Monica Biancardi, Ritratti

Fino all’8 Aprile 2018

Il percorso espositivo dell’artista Monica Biancardi prevede circa 40 ritratti fotografici di volti popolari e personalità del mondo della cultura in bianco/nero, illuminati con un neon blu e, sotto ciascuno, un’etichetta che indica il nome e il mestiere. Così si presenta al visitatore l’insolita carrellata di personaggi, accomunati dall’installazione luminosa e dalla particolare inquadratura che la fotografa ha richiesto a ognuno.

MUSEI DI VILLA TORLONIA

Casino dei Principi

Disegni smisurati del ’900 italiano

Fino al 18 marzo 2018

Marco Fabio Apolloni e Monica Cardarelli, direttrice della Galleria del Laocoonte di Roma, hanno adunato e restaurato più di una ventina di cartoni di maestri del ’900 italiano, rastrellati dal mercato dell’arte o direttamente dagli eredi degli artisti, per costituire una sorta di pinacoteca di “disegni smisurati” per dimostrare l’alto livello dell’esercizio del disegnare nella prima metà del secolo scorso.

Casina delle Civette

Soglie di Luce. Opere di Pietro Gentili dal 1970 al 2000

Fino al 27 Maggio 2018

Prima esposizione personale nella Capitale dopo la scomparsa dell’artista. 50 opere tra quadri, sculture, gioielli, moduli tridimensionali realizzate utilizzando tempera, foglia d’oro e d’argento, sabbia, polvere di specchio.

GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA CAPITALE

L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori (Siracusa 1886 - Roma 1961)

Fino all’11 marzo 2018

Una mostra antologica che racconta il rapporto del pittore con i luoghi di Roma che amò e dipinse, scegliendoli come patria elettiva sin dai primi anni del Novecento.

MUSEO DELLE MURA

Murmures

Fino all’8 Aprile 2018

Mezzo di condivisione scelto dalle sei artiste in mostra - Silvia Beccaria, Tonina Cecchetti, Silvia Granata, Mirna Manni, Sabine Pagliarulo e Simona Poncia - è il linguaggio dell’arte: dalla ceramica alla fotografia e alla fiber art, ciascuna, seguendo codici personali, dà voce al proprio intimo.

MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE

Landon Metz

Fino al 22 Aprile 2018

In sintonia con le linee guida del programma espositivo Fortezzuola. Landon Metz (Phoenix, 1985; vive e lavora a New York), dopo aver soggiornato a più riprese a Roma, ha concepito un progetto ispirato al contesto storico e culturale del Museo Canonica

MUSEO CARLO BILOTTI

Vettor Pisani. Il cibo interpretato

Fino al 2 Aprile 2018

Le valenze metaforiche fondamentali assunte dal cibo nelle installazioni, sculture, stampe digitali, collage, disegni di Vettor Pisani

JAGO Habemus Hominem

Fino al 2 Aprile 2018

Cardine fondamentale delle opere presentate, che vanno dal 2009 a oggi, due ritratti di Papa Benedetto XVI: il primo iniziato quando il pontefice era nel pieno delle sue funzioni (sacrali), il secondo che mostra l’immagine del rappresentante di Dio tornato a essere uomo, Habemus Hominem.