Monumenti e musei gratis a Roma domenica 6 maggio: l'elenco completo

Musei gratis a Roma domenica 6 magio. In occasione della prima domenica del mese torna #DomenicalMuseo: una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale.

Musei gratis a Roma

Una domenica all'insegna della cultura e dell'arte tra monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato ad ingresso gratuito.

Si segnala che l'ingresso all'Anfiteatro Flavio (Colosseo), sarà contingentato. L'accesso al Monumento potrà essere rallentato fino al raggiungimento degli standard di sicurezz, ossia massimo 3000 unità.

Monumenti e musei gratis a Roma 6 maggio: l'elenco completo

Parco archeologico di Ostia antica - Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

viale dei Romagnoli, 717 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: dalle ore 8.30 vedi dettaglio (1); Prenotazione: Nessuna

Villa di Orazio

via Licentina, s.n.c. - Licenza

Orario: 9.00-16.00 - visitabile su richiesta prenotando al +39 0774 330329 Chiusura settimanale: Lunedi; Orario biglietteria: 9.00-16.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 0774 330329)

Villa dei Volusii

via Tiberina km 18, 500 - Fiano Romano

Orario: Martedì-Domenica. Visitabile su prenotazione al +39 06 9085173 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 9085173)

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili

via Appia Nuova, 1092 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Villa Adriana e Villa d'Este - Villa d'Este

piazza Trento, 5 - Tivoli

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì mattina; Prenotazione: Nessuna



Villa Adriana e Villa d'Este - Area archeologica di Villa Adriana

largo Marguerite Yourcenar, 1 - Tivoli

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1); Prenotazione: Nessuna

Terme Taurine o di Traiano

via delle Terme Taurine, s.n.c. - Civitavecchia

Orario: 9.30-13.30 Apertura pomeridiana su prenotazione Chiusura settimanale: nessuna; Orario biglietteria: 9.30-13.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 327 2699665; Sito web: )

Terme di Caracalla

via delle Terme di Caracalla, 52 - Roma

Orario: Domenica-Lunedì mattina. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì pomeriggio; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: www.coopculture.it)

Parco archeologico dell'Appia antica - Tombe della via Latina

via dell’Arco di Travertino, 151 - Roma

Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Pantheon

piazza della Rotonda, s.n.c. - Roma

Orario: Lunedì-Sabato 8.30-19.30; Domenica 9.00-18.00; festivi infrasettimanali 9.00-13.00 ; Orario biglietteria: ultimo ingresso 15 minuti prima dell'orario di chiusura; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico del Colosseo - Foro romano e Palatino

Largo della Salara Vecchia, 6 - Roma

Orario: Lunedì-Domenica. Orario biglietteria: Consultare il sito web: www.coopculture.it; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: www.coopculture.it)

Necropoli della Banditaccia

via della Necropoli, 43/45 - Cerveteri

Orario: Martedì-Domenica. Estivo 8.30-19.30 - Invernale 8.30-16.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Estivo 8.30-18.30 - Invernale 8.30-15.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 9940651; Email: necropolicerveteri@munus.com)

Museo nazionale romano - Palazzo Massimo

Largo di Villa Peretti, 2 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano - Palazzo Altemps

piazza di Sant’Apollinare, 46 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

via Enrico de Nicola, 79 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: htt://www.coopculture.it)

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

piazzale di Villa Giulia, 9 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-20.00, con chiusura delle sale dalle 19.15 alle 19.30 e chiusura del bookshop alle 19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Facoltativa (Email: arteingioco@libero.it)

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Lungotevere Castello, 50 - Roma

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.30; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale del Palazzo di Venezia

via del Plebiscito, 118 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

largo Cavour, 1 - Civitavecchia

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo Giacomo Manzù

via Laurentina, Km 32,800 - Ardea

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Venerdì 9.00 - 18.30; Prenotazione: Nessuna



Museo Hendrik Christian Andersen

via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo delle navi romane di Nemi

via del Tempio di Diana, 13-15 - Nemi

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.00 ; Orario biglietteria: 9.00-18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

via Boncompagni, 18 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

piazza della Cortina, 1 - Palestrina

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-20.00; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Nessuna

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae

via Tiberina, Km. 18.500 - Capena

Orario: Antiquarium: Martedì-domenica 8.30-19.30; Area archeologica: Martedì-Domenica 8.30-un'ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.30; Prenotazione: Nessuna

Monastero di Santa Scolastica

via dei Monasteri, 22 - Subiaco

Orario: 9.00-12.30/16.00-18.30 (invernale) 9.00-12.30/16.00-19.00 (estivo); Prenotazione: Nessuna

Monastero di San Benedetto Sacro Speco

piazzale San Benedetto - Subiaco

Orario: Lunedì-Domenica 9.30-12.15; 15.30-18.15; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella

via Appia Antica, 161 - Roma Orario: Martedì-Domen

Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Galleria Spada

piazza Capo di Ferro, 13 - Roma

Orario: lunedì/domenica ore 8.30 - 19.30 (ultimo biglietto ore 19.00) Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo e Galleria Borghese

piazzale Scipione Borghese, s.n.c. - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00 - 19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 32810)

Basilica di San Cesareo de Appia

via di Porta S. Sebastiano, s.n.c. - Roma

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 338 4916838; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 338 4916838)

Antiquarium di Pyrgi e Area archeologica

località Castello di Santa Severa, s.n.c. - Santa Marinella

Orario: Estivo: 9.00-19.00 (da Aprile) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo

via Riserva Campetti, s.n.c. - Roma

Orario: Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica e festivi 8.00-14.00; Giovedì e Sabato 8.00-16.00 (vedi nota 1) Chiusura settimanale: Lunedì ; Orario biglietteria: Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica e festivi 8.00-13.30; Giovedì e Sabato 8.00-15.30; Prenotazione: Facoltativa

Arco di Malborghetto

via Barlassina, 1 - Roma

Orario: Lunedì, Mercoledì-Venerdì 9.00-13.00; Sabato 14.30-17.00; Domeniche dispari e festivi aperto dalle 9.30 con chiusura diversificata, previa verifica sul portale istituzionale e prenotazione. Chiusura settimanale: Martedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 33625595 (prenotazione gruppi dal lunedì al venerdì).; Email: ssba-rm.malborghetto@beniculturali.it)

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio

piazza del Colosseo, 1 - Roma

Orario: Lunedì-Domenica. Prenotazione: Facoltativa (Telefono: singoli: +39 06 399 67 700 gruppi: +39 06 399 67 450 scuole: +39 06 399 67 200; Email: info@coopculture.it; Sito web: http://www.coopculture.it/colosseo-e-shop.cfm)

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea

Viale delle Belle Arti, 131 - Roma

Orario: Da martedì a domenica ore 8.30 - 19.30; lunedì chiuso. (ultimo ingresso: 45 minuti prima della chiusura) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale preistorico ed etnografico "Luigi Pigorini"

piazza Guglielmo Marconi, 14 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale dell’Alto Medioevo

viale Lincoln, 3 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

piazza Venezia, s.n.c. - Roma

Orario: Lunedì-Domenica 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.45); Orario biglietteria: 9.30-18.45; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale d’arte orientale 'Giuseppe Tucci'

via Merulana, 247-248 - Roma



Museo delle Civiltà - Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

piazza Guglielmo Marconi, 8 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Abbazia greca di San Nilo

corso del Popolo, 128 - Grottaferrata

Orario: Abbazia: Lunedì-Sabato 9.00-12.00 e 15.30-19.00; Domenica pomeriggio visitabile su richiesta prenotando al +39 06 9459309 Museo: Sabato e Domenica 10.00-18.00 Chiusura settimanale: Abbazia: Domenica mattina; Museo: Lunedì-Venerdì; Orario biglietteria: Museo: 10.00-17.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell'Appia antica - Antiquarium di Lucrezia Romana

via Lucrezia Romana, 62 - Roma

Orario: Martedì-Giovedì, la prima, la seconda e la quarta domenica del mese 9.00-15.00. Visitabile su richiesta prenotando al +39 06 72016669 oppure al +39 06 7222568 ; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 72016669 +39 06 7222568; Email: ssba-rm.antiquariumlucreziaromana@beniculturali.it )

Parco archeologico del Colosseo - Arco di Costantino

via di San Greogrio, s.n.c. - Roma

Orario: Prenotazione: Nessuna



Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica del Porto di Traiano

via Portuense km 25, 600 - Fiumicino

Orario: 9.30- 13.30 (ultimo ingresso ore 13) ; Orario biglietteria: 8.30-13; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: + 39 6529192; Email: pa-oant.museodellenavi@beniculturali.it)

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa di Capo di Bove

via Appia Antica, 222 - Roma

Orario: Lunedi-Domenica 09.00-17.00 (ora solare); Lunedi-Domenica 09.00-18.30 (ora legale) ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell'Appia antica - Complesso di Santa Maria Nova

via Appia Antica, 1092 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Fonte di Anna Perenna

via Guidubaldo Del Monte, s.n.c. - Roma

Orario: Aperto per i singoli la 1 e 3 domenica del mese alle ore 11.00. Per i gruppi alle ore 10.00 e 12.00. Visite accompagnate: orario: ore 10.00 e 12.00. ; Orario biglietteria: Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo Aristaios

Largo Luciano Berio - Roma

Orario: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo della via Ostiense - Porta San Paolo

via Raffaele Persichetti, 3 - Roma

Orario: Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 13.30. Visite accompagnate il primo sabato e domenica del mese alle 10.30, su prenotazione telefonica al numero 06 5743193 Chiusura settimanale: Chiuso il lunedì, il 25 dicembre, il 1° gennaio e il 1° maggio e i rimanenti festivi.; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 5743193)

Museo nazionale degli strumenti musicali

piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Ostia antica - Necropoli di Porto - Isola sacra

via Monte Spinoncia - Fiumicino

Orario: giovedì, venerdì, sabato, I e III domenica del mese, dalle ore 9 alle ore 13; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 6583888)

Villa di Livia

via Villa di Livia, 125 - Roma

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì-Mercoledì; Sabato e Domenica come da dettaglio orario (1); Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: http://www.coopculture.it)

Gallerie nazionali di arte antica di Roma - Palazzo Barberini

via Quattro Fontane, 13 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: http://www.tosc.it/)

Gallerie nazionali di arte antica di Roma - Galleria Corsini

via della Lungara, 10 - Roma

Orario: Mercoledì-Lunedì 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: http://www.tosc.it/)

Museo dell'Istituto centrale per la grafica

Via della Stamperia, 6 - Roma

Nessuna

Castello di Giulio II

piazza della Rocca, 1 - Roma

Orario: Sabato e Domenica 8.30-18.30 con visite a cadenza oraria dalle 10.00 alle 17.00 per gruppi di massimo 20 persone Chiusura settimanale: Lunedì-Venerdì; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale romano - Crypta Balbi

via Botteghe Oscure, 31 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700 ; Sito web: http://www.coopculture.it)

Palazzo Poli

Via Poli, 54 - Roma

Prenotazione: Nessuna; Temporanemente chiuso (Altro)

Museo della civiltà contadina Valle dell’Aniene

Piazza San Giovanni, 1 - Roviano

Orario: mar., giov., sab., dom. 10,00-13,00/16.00-18.30 Chiuso: lunedì e venerdì; Prenotazione: Nessuna

Chiesa di Santa Marta

Piazza del Collegio Romano, 5, - Roma

Orario: * visite su prenotazione on line; Prenotazione: Obbligatoria

Museo nazionale archeologico Cerite

piazza Santa Maria, s.n.c. - Cerveteri

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna