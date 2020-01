Monumenti e musei gratis domenica 2 febbraio: l'elenco completo

Il 2020 si è aperto con un grande successo per l'iniziativa #DomenicaInMuseo promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Oltre 24mila sono stati solo i visitatori del Parco archeologico del Colosseo.

Forti di questo risultato, domenica 2 febbraio torna l'appuntamento con musei e monumenti statali gratis per la prima domenica del mese. Una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale.

Musei gratis a Roma domenica 2 febbraio

Una domenica all'insegna della cultura e dell'arte tra monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato ad ingresso gratuito.

Monumenti e musei gratis: l'elenco completo

Parco archeologico di Ostia antica - Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense (MiBACT)

viale dei Romagnoli, 717 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: dalle ore 8.30 vedi dettaglio (1); Prenotazione: Nessuna

Villa di Orazio (MiBACT)

via Licentina, s.n.c. - Licenza

Orario: dal 1° giugno 2018 la Villa è chiusa e potrà essere visitata solo su prenotazione telefonando, dalle ore 9.00 alle 13.00, ai numeri (+39) 06 67233013 e 338 9566506; Orario biglietteria: 9.00-16.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 0774 330329)

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili e Santa Maria Nova (MiBACT)

via Appia Nuova, 1092 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Sito web: http://www.coopculture.it)

Villa Adriana e Villa d'Este - Villa d'Este (MiBACT)

piazza Trento, 5 - Tivoli

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì mattina; Prenotazione: Nessuna

Villa Adriana e Villa d'Este - Area archeologica di Villa Adriana (MiBACT)

largo Marguerite Yourcenar, 1 - Tivoli

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1); Orario biglietteria: vedi orario ; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 0774382733; Email: villa.adriana@coopculture.it )

Terme Taurine o di Traiano (MiBACT)

via delle Terme Taurine, s.n.c. - Civitavecchia

Orario: 9.30-13.30 Apertura pomeridiana su prenotazione Chiusura settimanale: nessuna; Orario biglietteria: 9.30-13.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 327 2699665; Sito web: )

Terme di Caracalla (MiBACT)

via delle Terme di Caracalla, 52 - Roma

Orario: Domenica-Lunedì mattina. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì pomeriggio; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967702; Sito web: www.coopculture.it)

Parco archeologico dell'Appia antica - Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano (MiBACT)

via dell’Arco di Travertino, 151 - Roma

Orario: Vedi dettaglio Orario sopra Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Dalle 9.00 a un'ora prima del tramonto; Prenotazione: Nessuna

Pantheon (MiBACT)

piazza della Rotonda, s.n.c. - Roma

Orario: lunedì-sabato ore 8.30-19.30 (ultimo ingresso ore 19.15); domenica e festivi domenicali ore 9.00-18.00 (ultimo ingresso 17.45); festivi non domenicali: 9.00-13.30 (ultimo ingresso ore 13.15). Chiusura settimanale: nessuna; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino (MiBACT)

piazza di Santa Maria Nova, 53 - Roma

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi Dettaglio orario (1); Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: www.coopculture.it)

Necropoli della Banditaccia (MiBACT)

via della Necropoli, 43/45 - Cerveteri

Orario: dalle 8.30 al tramonto (da martedì a domenica). Da ottobre a marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche tutti i giovedì del mese di novembre e dicembre 2019. Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Email: necropolicerveteri@munus.com)

Museo nazionale romano - Palazzo Massimo (MiBACT)

largo di Villa Peretti, 2 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967701; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano - Palazzo Altemps (MiBACT)

piazza di Sant’Apollinare, 46 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967701; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano (MiBACT)

via Enrico de Nicola, 79 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967701; Sito web: htt://www.coopculture.it)

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia (MiBACT)

piazzale di Villa Giulia, 9 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-20.00, con ultimo ingresso alle 19.00, chiusura delle sale alle 19.30. Villa Poniatowski 1/4 - 31/10 venerdì e sabato 15-18 1 /11 - 31/3 venerdì e sabato 10-13 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Facoltativa (Email: mn-etru.comunicazione@beniculturali.it)

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo (MiBACT)

Lungotevere Castello, 50 - Roma

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.30 Da ottobre a marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche tutti i giovedì del mese di novembre e dicembre 2019 Chiusura settimanale: nessuna; Orario biglietteria: 9.00-18.30 (Lunedì-Domenica); Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale del Palazzo di Venezia (MiBACT)

piazza Venezia, 3 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30. Da ottobre a marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche tutti i giovedì del mese di novembre e dicembre 2019. Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia (MiBACT)

largo Cavour, 1 - Civitavecchia

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo Giacomo Manzù (MiBACT)

via Laurentina, Km 32,800 - Ardea

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30. Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Da martedì a domenica 9.00 - 19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Hendrik Christian Andersen (MiBACT)

via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo delle navi romane di Nemi (MiBACT)

Via Diana, 13-15 - Nemi

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.00. Da ottobre a marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche tutti i giovedì del mese di novembre e dicembre 2019. ; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX (MiBACT)

via Boncompagni, 18 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (MiBACT)

piazza della Cortina, 1 - Palestrina

Orario: Museo:Lun.-Dom. 9.00-20.00. Santuario Fortuna Primigenia:v. dettaglio (1).Ottobre-marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche i giovedì di novembre e dicembre 2019. ; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Nessuna

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae (MiBACT)

via Tiberina, Km. 18.500 - Capena

Orario: Antiquarium: Martedì-domenica 8.30-19.30; Area archeologica: Martedì-Domenica 8.30-un'ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.30; Prenotazione: Nessuna

Monastero di Santa Scolastica (MiBACT)

via dei Monasteri, 22 - Subiaco

Orario: Lunedì-Domenica: 9.00-12.30 e 16.00-18.30 (invernale) 9.00-12.30 e 16.00-19.00 (estivo); Prenotazione: Nessuna

Monastero di San Benedetto Sacro Speco (MiBACT)

piazzale San Benedetto - Subiaco

Orario: Lunedì-Domenica 9.30-12.15 e 15.30-18.15; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola (MiBACT)

via Appia Antica, 161 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Galleria Spada (MiBACT)

piazza Capo di Ferro, 13 - Roma

Orario: Lun., Merc., Giov., Ven., Sab. e Dom. ore 8.30 - 19.30. Ottobre-marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche i giovedì di novembre e dicembre 2019. Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo e Galleria Borghese (MiBACT)

piazzale Scipione Borghese, 5 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00 - 19.00. Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 32810)

Basilica di San Cesareo de Appia (MiBACT)

via di Porta S. Sebastiano, s.n.c. - Roma

Orario: Domenica dalle 10.30 alle 12.00. Per informazioni +39 338 4916838; Prenotazione: Nessuna

Antiquarium di Pyrgi e Area archeologica (MiBACT)

località Castello di Santa Severa, s.n.c. - Santa Marinella

Orario: Estivo: 9.00-19.00 (da Aprile) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio (MiBACT)

piazza del Colosseo, 1 - Roma

Orario: Vedi descrizione; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: singoli: +39 06 399 67 700 gruppi: +39 06 399 67 450 scuole: +39 06 399 67 200; Email: info@coopculture.it; Sito web: http://www.coopculture.it/colosseo-e-shop.cfm)

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (MiBACT)

Viale delle Belle Arti, 131 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Domenica 8.30-18.45 ; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale preistorico ed etnografico "Luigi Pigorini" (MiBACT)

piazza Guglielmo Marconi, 14 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale dell’Alto Medioevo (MiBACT)

viale Lincoln, 3 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) (MiBACT)

piazza Venezia, s.n.c. - Roma

Orario: Da lunedì a domenica 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.45); Orario biglietteria: 9.30-18.45; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale d’arte orientale 'Giuseppe Tucci' (MiBACT)

piazza Guglielmo Marconi, 14 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8,00-19,00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Domenica 8,00-18,30; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari (MiBACT)

piazza Guglielmo Marconi, 8 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo Aristaios (MiBACT)

Largo Luciano Berio - Roma

Orario: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo della via Ostiense - Porta San Paolo (MiBACT)

via Raffaele Persichetti, 3 - Roma

Orario: Martedì - Domenica del mese 9.00-13.30 Chiusura settimanale: Lunedì e festivi ; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 5743193)

Museo nazionale degli strumenti musicali (MiBACT)

piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.00. Da ottobre a marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche tutti i giovedì del mese di novembre e dicembre 2019. Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Ostia antica - Necropoli di Porto - Isola Sacra (MiBACT)

via Monte Spinoncia - Fiumicino

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 9, 10, 11, 19 e 25 gennaio; 1, 2, 8, 15 e 16 febbraio ; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 6583888)

Villa di Livia (MiBACT)

via Villa di Livia, 125 - Roma

Orario: Vedi dettaglio orario (1); Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967702; Email: info@coopculture.it; Sito web: http://www.coopculture.it)

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini (MiBACT)

via Quattro Fontane, 13 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: http://www.tosc.it/)

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini (MiBACT)

via della Lungara, 10 - Roma

Orario: Mercoledì-Lunedì 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: http://www.tosc.it/)

Castello di Giulio II (MiBACT)

piazza della Rocca, 13 - Roma

Orario: 10.00 - 16.00 ogni sabato e domenica; Prenotazione: Obbligatoria

Museo nazionale romano - Crypta Balbi (MiBACT)

via Botteghe Oscure, 31 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Domenica 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: + 39 06 39967701; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo della civiltà contadina Valle dell’Aniene (Comune)

Piazza San Giovanni, 1 - Roviano

Orario: mar., giov., sab., dom. 10,00-13,00/16.00-18.30 Chiuso: lunedì e venerdì; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale archeologico Cerite (MiBACT)

piazza Santa Maria, s.n.c. - Cerveteri

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30. Da ottobre a marzo ingresso gratuito la prima domenica del mese. Ingresso gratuito anche tutti i giovedì del mese di novembre e dicembre 2019. Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell'Appia antica - Antiquarium di Lucrezia Romana (MiBACT)

via Lucrezia Romana, 62 - Roma

Orario: Martedì, Giovedì, Domenica 9.00-15.00; Prenotazione: Nessuna

Villa Adriana e Villa d'Este - Santuario di Ercole Vincitore (MiBACT)

via degli Stabilimenti, 5 - Tivoli

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1); Orario biglietteria: vedi orario; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 0774382733; Email: villa.adriana@coopculture.it)

Istituto centrale per la grafica - Palazzo Poli (MiBACT)

Via Poli, 54 - Roma

Orario: aperto al pubblico solo in occasione di mostre o manifestazioni. Si consiglia di consultare il sito www.grafica.beniculturali.it; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico del Colosseo - Museo Palatino (MiBACT)

piazza di Santa Maria Nova, 53 - Roma

Orario: dall'ultima domenica di ottobre - all'ultimo sabato di marzo: 9-15:30 Orario dall'ultima domenica di marzo al 30 settembre: 9-18:15 orario dal 1 Ottobre all'ultimo sabato di Ottobre: 9-17.45 Chiusura settimanale: Venerdì; Prenotazione: Nessuna