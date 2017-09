Musei gratis a Roma domenica 1 ottobre: l'elenco completo

Musei gratis a Roma domenica 1 ottobre. In occasione della prima domenica del mese torna #DomenicalMuseo: una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale.

Una domenica all'insegna della cultura e dell'arte tra monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato ad ingresso gratuito.

Monumenti e musei gratis a Roma 1 ottobre: l'elenco completo

Museo Giacomo Manzù

via Laurentina, Km 32,800 - Ardea

Orario: Martedì-Venerdì 14.30-19.30; Sabato e Domenica 9.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Venerdì 14.30-19.00; Sabato e Domenica 9.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae

via Tiberina, Km. 18.500 - Capena

Orario: Antiquarium: Martedì-domenica 8.30-19.30; Area archeologica: Martedì-Domenica 8.30-un'ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.30; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale archeologico Cerite

piazza Santa Maria, s.n.c. - Cerveteri

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Necropoli della Banditaccia

via della Necropoli, 43/45 - Cerveteri

Orario: Martedì-Domenica. Estivo 8.30-19.30 - Invernale 8.30-16.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Estivo 8.30-18.30 - Invernale 8.30-15.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 9940651; Email: necropolicerveteri@munus.com)

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

largo Cavour, 1 - Civitavecchia

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Terme Taurine o di Traiano

via delle Terme Taurine, s.n.c. - Civitavecchia

Orario: 9.30-13.30 Apertura pomeridiana su prenotazione Chiusura settimanale: nessuna; Orario biglietteria: 9.30-13.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 327 2699665)

Villa dei Volusii

via Tiberina km 18, 500 - Fiano Romano

Orario: Martedì-Domenica. Visitabile su prenotazione al +39 06 9085173 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 9085173)

Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica del Porto di Traiano

via Portuense km 25, 600 - Fiumicino

Orario: 22 aprile - 2 luglio 2017 e 2 settembre - 26 novembre 2017: 9.30-18.00 ; Orario biglietteria: 9.30-17.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: + 39 337 1175780; Email: prenotazioni@navigareilterritorio.it ); Temporanemente chiuso (1 agosto - 1 settembre )

Parco archeologico di Ostia antica - Necropoli di Porto - Isola sacra

via Monte Spinoncia - Fiumicino

Orario: mattina: giovedì e sabato e prima domenica del mese; pomeriggio: terza domenica del mese; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 6583888)

Abbazia greca di San Nilo

corso del Popolo, 128 - Grottaferrata

Orario: Abbazia: Lunedì-Sabato 9.00-12.00 e 15.30-19.00; Domenica pomeriggio visitabile su richiesta prenotando al +39 06 9459309 Museo: Sabato e Domenica 10.00-18.00 Chiusura settimanale: Abbazia: Domenica mattina; Museo: Lunedì-Venerdì; Orario biglietteria: Museo: 10.00-17.30; Prenotazione: Nessuna

Villa di Orazio

via Licentina, s.n.c. - Licenza

Orario: 9.00-16.00 - visitabile su richiesta prenotando al +39 0774 330329 Chiusura settimanale: Lunedi; Orario biglietteria: 9.00-16.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 0774 330329)

Museo delle navi romane di Nemi

via del Tempio di Diana, 13-15 - Nemi

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.00 ; Orario biglietteria: 9.00-18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

piazza della Cortina, 1 - Palestrina

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-20.00; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Nessuna

Anfiteatro Flavio - Colosseo

piazza del Colosseo, 1 - Roma

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1); Prenotazione: Facoltativa (Telefono: singoli: +39 06 399 67 700 gruppi: +39 06 399 67 450 scuole: +39 06 399 67 200; Email: info@coopculture.it; Sito web: http://www.coopculture.it/colosseo-e-shop.cfm)

Arco di Costantino

via di San Greogrio, s.n.c. - Roma

Orario: Prenotazione: Nessuna

Arco di Malborghetto

via Barlassina, 1 - Roma .

Orario: Lunedì, Mercoledì-Venerdì 9.00-13.00; Sabato 14.30-17.00; Domeniche dispari e festivi aperto dalle 9.30 con chiusura diversificata, previa verifica sul portale istituzionale e prenotazione. Chiusura settimanale: Martedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 33625595 (prenotazione gruppi dal lunedì al venerdì).; Email: ssba-rm.malborghetto@beniculturali.it)

Area archeologica di Gabii

via Prenestina km 19, 300 - Roma

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 06 2261887; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 2261887; Email: ssba-rm.gabii@beniculturali.it)

Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo

via Riserva Campetti, s.n.c. - Roma

Orario: Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica e festivi 8.00-14.00; Giovedì e Sabato 8.00-16.00 Chiusura settimanale: Lunedì ; Orario biglietteria: Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica e festivi 8.00-13.30; Giovedì e Sabato 8.00-15.30; Prenotazione: Facoltativa

Aula ottagonale delle Terme di Diocleziano (ex Planetario)

via Romita, 8 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Visitabile su richiesta. Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Basilica di San Cesareo de Appia

via di Porta S. Sebastiano, s.n.c. - Roma

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 338 4916838; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 338 4916838)

Castello di Giulio II

piazza della Rocca, 1 - Roma

Orario: Sabato e Domenica 8.30-18.30 con visite a cadenza oraria dalle 10.00 alle 17.00 per gruppi di massimo 20 persone Chiusura settimanale: Lunedì-Venerdì; Prenotazione: Nessuna

Deposito pleistocenico della Polledrara di Cecanibbio

via di Cecanibbio - Roma

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Aperto su prenotazione; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: www.coopculture.it)

Fonte di Anna Perenna

via Guidubaldo Del Monte, s.n.c. - Roma

Orario: Aperto per i singoli la 1 e 3 domenica del mese alle ore 11.00. Per i gruppi alle ore 10.00 e 12.00. Visite accompagnate: orario: ore 10.00 e 12.00. ; Orario biglietteria: Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Galleria Spada

piazza Capo di Ferro, 13 - Roma

Orario: lunedì/domenica ore 8.30 - 19.30 (ultimo biglietto ore 19.00) Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea

Viale delle Belle Arti, 131 - Roma .

Orario: Da martedì a domenica ore 8.30 - 19.30; lunedì chiuso. (ultimo ingresso: 45 minuti prima della chiusura) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Gallerie nazionali di arte antica di Roma - Galleria Corsini

via della Lungara, 10 - Roma

Orario: Mercoledì-Lunedì 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: http://www.tosc.it/)

Gallerie nazionali di arte antica di Roma - Palazzo Barberini

via Quattro Fontane, 13 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: http://www.tosc.it/)

Ipogeo degli Ottavi

via della Stazione di Ottavia, 73 - Roma

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 06 47788415 Chiusura settimanale: Visitabile su richiesta; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 47788415)

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

piazza Venezia, s.n.c. - Roma

Orario: Lunedì-Domenica 9.30-19.30; Orario biglietteria: 9.30-18.45; Prenotazione: Nessuna

Museo Aristaios

Largo Luciano Berio - Roma

Orario: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

via Boncompagni, 18 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Hendrik Christian Andersen

via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps

Piazza di Sant’Apollinare, 46 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: www.coopculture.it)

Museo dell'Istituto centrale per la grafica

Via della Stamperia, 6 - Roma

Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30) Chiusura settimanale: domenica; Prenotazione: Nessuna

Museo della via Ostiense - Porta San Paolo

via Raffaele Persichetti, 3 - Roma

Orario: Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 13.30. Visite accompagnate il primo sabato e domenica del mese alle 10.30, su prenotazione telefonica al numero 06 5743193 Chiusura settimanale: Chiuso il lunedì, il 25 dicembre, il 1° gennaio e il 1° maggio e i rimanenti festivi.; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 5743193)

Museo delle Civiltà - Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

piazza Guglielmo Marconi, 8 - Roma

Orario: Luglio-Agosto: Martedì-Sabato 8.00-19.00; Settembre-Giugno: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Luglio-Agosto: Lunedì e Domenica; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale dell’Alto Medioevo

viale Lincoln, 3 - Roma

Orario: Luglio-Agosto: Martedì-Sabato 8.00-19.00; Settembre-Giugno: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Luglio-Agosto: Lunedì e Domenica; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale d’arte orientale 'Giuseppe Tucci'

via Merulana, 247-248 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà - Museo nazionale preistorico ed etnografico "Luigi Pigorini"

piazza Guglielmo Marconi, 14 - Roma

Orario: Luglio-Agosto: Martedì-Sabato 8.00-19.00; Settembre-Giugno: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Luglio-Agosto: Lunedì e Domenica; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo e Galleria Borghese

piazzale Scipione Borghese, s.n.c. - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00 - 19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 32810)

Museo nazionale degli strumenti musicali

piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a - Roma ... scopri come arrivare

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale del Palazzo di Venezia

via del Plebiscito, 118 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

Lungotevere Castello, 50 - Roma

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.30; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

piazzale di Villa Giulia, 9 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale romano - Crypta Balbi

via Botteghe Oscure, 31 - Roma .

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700 ; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano - Palazzo Massimo

largo di Villa Peretti, 1 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano

via Enrico de Nicola, 79 - Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: htt://www.coopculture.it)

Palazzo Poli

Via Poli, 54 - Roma ... scopri come arrivare

Orario: da martedì a domenica dalle ore 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Pantheon

piazza della Rotonda, s.n.c. - Roma .

Orario: Lunedì-Sabato 8.30-19.30; Domenica 9.00-18.00; festivi infrasettimanali 9.00-13.00 ; Orario biglietteria: ultimo ingresso 15 minuti prima dell'orario di chiusura; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologica di Ostia antica - Necropoli della via Laurentina

viale Dei Romagnoli, 717 - Roma

Orario: Prenotazione: Nessuna; Temporanemente chiuso (Perché non è destinato alla pubblica fruizione)

Parco archeologico dell'Appia antica - Mausoleo di Cecilia Metella

via Appia Antica, 161 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Parco archeologico dell'Appia antica - Antiquarium di Lucrezia Romana

via Lucrezia Romana, 62 - Roma

Orario: Martedì-Giovedì, la prima, la seconda e la quarta domenica del mese 9.00-15.00. Visitabile su richiesta prenotando al +39 06 72016669 oppure al +39 06 7222568 ; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 72016669 +39 06 7222568; Email: ssba-rm.antiquariumlucreziaromana@beniculturali.it )

Parco archeologico dell'Appia antica - Complesso di Santa Maria Nova

via Appia Antica, 1092 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Parco archeologico dell'Appia antica - Tombe della via Latina

via dell’Arco di Travertino, 151 - Roma

Orario: vedi dettaglio orario (1); Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa dei Quintili

via Appia Nuova, 1092 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: http://www.coopculture.it)

Parco archeologico dell'Appia antica - Villa di Capo di Bove

via Appia Antica, 222 - Roma

Orario: Lunedi-Domenica 09.00-17.00 (ora solare); Lunedi-Domenica 09.00-18.30 (ora legale) ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Ostia antica - Scavi di Ostia antica e Museo

viale dei Romagnoli, 717 - Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Terme di Caracalla

via delle Terme di Caracalla, 52 - Roma

Orario: Domenica-Lunedì mattina. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì pomeriggio; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: www.coopculture.it)

Villa di Livia

via Villa di Livia, 125 - Roma

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì-Mercoledì; Sabato e Domenica come da dettaglio orario (1); Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: http://www.coopculture.it)

Antiquarium di Pyrgi e Area archeologica

località Castello di Santa Severa, s.n.c. - Santa Marinella

Orario: Estivo: 9.00-19.00 (da Aprile) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Monastero di San Benedetto Sacro Speco

piazzale San Benedetto - Subiaco

Orario: Lunedì-Domenica 9.30-12.15; 15.30-18.15; Prenotazione: Nessuna

Monastero di Santa Scolastica

via dei Monasteri, 22 - Subiaco

Orario: 9.00-12.30/16.00-18.30 (invernale) 9.00-12.30/16.00-19.00 (estivo); Prenotazione: Nessuna

Villa Adriana e Villa d'Este - Area archeologica di Villa Adriana

largo Marguerite Yourcenar, 1 - Tivoli

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1); Prenotazione: Nessuna

Villa Adriana e Villa d'Este - Villa d'Este

piazza Trento, 5 - Tivoli

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna