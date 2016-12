Il 1 gennaio monumenti e musei gratis a Roma: l'elenco completo

In occasione della prima domenica del mese il 1 gennaio anche a Roma monumenti e musei saranno ad ingresso gratuito. Torna infatti #DomenicalMuseo, giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno visitabili senza pagare alcun biglietto d'ingresso: sarà dunque un'ottima occasione per godere di monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato a Roma.

Ecco l'elenco completo dei monumenti e musei gratis a Roma domenica 1 gennaio:

Museo Giacomo Manzù

Via Laurentina, Km 32,800 - Ardea

Orario: venerdì - sabato: ore 9.00-19.00 prima domenica del mese; Prenotazione: Nessuna

Museo civico di Bracciano

Via Umberto I, 5 - Bracciano

Orario: dal 15/09 al 31/05: da martedì a venerdì ore 9/13; sabato, domenica e festivi ore 10/18.Domenica e festivi ore 10/13 e 17/20; Prenotazione: Nessuna

Area archeologica di Lucus Feroniae e Museo archeologico

Via Tiberina, Km. 18.500 - Capena

Orario: museo: dal martedì alla domenica 8.30 - 19.30; area archeologica: 8.30-1 h prima tramonto Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale Archeologico Cerite

Piazza S. Maria - Cerveteri

Orario: da martedì a domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: la biglietteria chiude alle 18.30; Prenotazione: Nessuna

Necropoli della Banditaccia

Piazza Mario Moretti (già della Necropoli) - Cerveteri

Orario: 8.30 - un’ora prima del tramonto Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia

Largo Cavour, 1 - Civitavecchia

Orario: da martedì a domenica 8.30- 19.30 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Terme Taurine o di Traiano

Via delle Terme Taurine - Civitavecchia

Orario: su richiesta alla Pro loco 076620299 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Villa dei Volusii

Via Tiberina km 18, 500 - Fiano Romano

Orario: su richiesta al Museo di Capena Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Villa di Orazio

Via Licentina - Licenza

Orario: la visita al sito archeologico è possibile solo su prenotazione Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo Garibaldino

Piazza della Repubblica - Mentana

Orario: Martedì, Mercoledì e Venerdì: 10.00/13.00 Giovedì, Sabato e Domenica: 10.00/13.00 e 16.00/18.00 (orario estivo 17.00/19.00) Chiusura estiva dal 19 al 20 agosto

Museo delle Navi Romane di Nemi

Via del Tempio di Diana, 13-15 - Nemi

Orario: aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 Chiusura settimanale: nessuna; Prenotazione: Nessuna

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

Piazza della Cortina, 1 - Palestrina

Orario: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 20,00. La biglietteria chiude un'ora prima (ultimo ingresso ore 19,00). Tutte le domeniche alle ore 11.30 visita guidata con archeologo al costo di 5,00 euro in aggiunta al prezzo del biglietto, a cura di Coopculture Chiusura settimanale: nessuna; Orario biglietteria: la biglietteria chiude un'ora prima; Prenotazione: Nessuna

Anfiteatro Flavio - Colosseo

Piazza del Colosseo, 1, - Roma

Orario: Tutti i giorni. Chiusura settimanale: nessuna; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: 06 3996700)

Area archeologica di Veio - Santuario Etrusco dell'Apollo

Via Riserva Campetti - Roma

Orario: martedì, mercoledì, venerdì, domenica e festivi 8,00-14,00; giovedì e sabato 8,00-16,00. Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Complesso archeologico di Malborghetto

Via Malborghetto, 1 - Roma .

Orario: Aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il sabato dalle 14.30 alle 17.00; la domenica e i festivi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Chiuso il martedì, il 25 dicembre e il 1 gennaio. Per concordare le vis Chiusura settimanale: martedì; Prenotazione: Nessuna

Complesso di Capo di Bove

Via Appia Antica, 222 - Roma

Orario: Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00. Durante l'ora legale la domenica è aperto dalle 10.00 alle 18.00. Vedi dettaglio orario* ; Prenotazione: Nessuna

Complesso di Santa Maria Nova

Via Appia Antica, 251 - Roma

Orario: Dalle ore 9 fino ad un'ora prima del tramonto dal martedì alla domenica *vedi dettaglio Chiuso il 25 dicembre, 1 gennaio, 1° maggio. Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Crypta Balbi - Museo Nazionale Romano

Via Botteghe Oscure, 31 - Roma

Orario: feriali e festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.45 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Nessuna

Domus Aurea

Viale della Domus Aurea (Parco del Colle Oppio), 1 - Roma

(L'ingresso alla Domus Aurea sarà possibile solo su prenotazione al n. +39.06.39967700 (lun.-ven. 9:00-18:00 / sab. 9:00-14:00) o sul sito www.coopculture.it fino al raggiungimento del numero massimo di visitatori previsto)

Foro romano e Palatino

Largo della Salara Vecchia, 5 - Roma

Orario: Tutti i giorni (vedi dettaglio *) Chiusura settimanale: nessuna; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: 06 39967700)

Galleria Spada

Piazza Capo di Ferro 13 - Roma

Orario: lunedì e mercoledì/domenica 8.30 - 19.30 Chiusura settimanale: martedì; Orario biglietteria: la biglietteria chiude mezz'ora prima; Prenotazione: Nessuna

Galleria nazionale d'Arte antica in Palazzo Barberini

Via Quattro Fontane, 13 - Roma

Orario: tutti i giorni 9.00 - 19.00; chiuso lunedì Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: La biglietteria chiude alle 18.00; Prenotazione: Nessuna

Galleria nazionale d'Arte antica in Palazzo Corsini

Via della Lungara, 10, - Roma

Orario: Lunedì 8.30 - 19.30 Mercoledì/Domenica 8.30 - 19.30 La biglietteria chiude alle 19.00 Chiusura settimanale: Martedì; Prenotazione: Nessuna

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea

Viale delle Belle Arti, 131, - Roma

Orario: Da martedì a domenica ore 8.30 - 19.30; lunedì chiuso. (ultimo ingresso: 45 minuti prima della chiusura) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Istituto centrale per la grafica

Via della stamperia, 6 - Roma

Orario: tutti i giorni 9.00-13.00 Chiusura settimanale: Sabato e Domenica; Prenotazione: Nessuna

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

Piazza Venezia - Roma

Orario: tutti i giorni 10.30/16.30; Prenotazione: Nessuna

Museo Aristaios

Largo Luciano Berio - Roma

Orario: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Via Boncompagni, 18 - Roma

Orario: da martedì a domenica con visite accompagnate di un'ora: 9.30 - 11.00 - 12.30 - 14.30 - 16-00 – 17.30 L'ingresso è consentito fino a mezz'ora prima della chiusura Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: la biglietteria chiude a mezz'ora prima ; Prenotazione: Nessuna

Museo Hendrik Christian Andersen

Via P. S. Mancini, 20 - Roma

Orario: da martedì a domenica 9.00/19.30 (ultimo ingresso ore 19.00) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo Mario Praz

Via Zanardelli, 1 - Roma

Orario: Giovedì e Venerdì dalle 14.30 alle 19.00, ultimo ingresso 18.30; Sabato dalle 9.00 alle 14.00, ultimo ingresso 13.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Piazzale di Villa Giulia, 9 - Roma

Orario: martedì/domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: la biglietteria chiude alle 18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico "Luigi Pigorini"

Piazzale Guglielmo Marconi, 14, - Roma

Orario: martedì/domenica ore 9.00 - 18.00 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: La biglietteria chiude mezz'ora prima; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia

Via del Plebiscito, 118, - Roma

Orario: da martedì a domenica: 8.30 - 19.30 Chiusura settimanale: lunedi; Orario biglietteria: la biglietteria chiude mezz'ora prima; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo

Lungotevere Castello, 50 - Roma

Orario: tutti i giorni 9.00 - 19.30 (la biglietteria chiude un'ora prima); Orario biglietteria: la biglietteria chiude un'ora prima; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale d’Arte Orientale "Giuseppe Tucci"

Via Merulana, 247-248 - Roma

Orario: Martedì, Mercoledì, Venerdì 9.00 - 14.00; Giovedì, Sabato, Domenica e festivi 9.00 - 19,30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: la biglietteria chiude mezz'ora prima; Prenotazione: Nessuna

Museo dell’Alto Medioevo

Viale Lincoln, 3, - Roma

Orario: martedì, venerdì, sabato dalle 9.00 alle 14.00, chiusura della biglietteria alle 13.30; mercoledì, giovedì e domenica dalle 9.00 alle 19.30, chiusura della biglietteria alle 19.00. Chiusura settimanale: Lunedì; chiuso anche il 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre; Orario biglietteria: la biglietteria chiude mezz'ora prima; Prenotazione: Nessuna

Museo e Galleria Borghese

Piazzale Scipione Borghese - Roma

Orario: tutti i giorni 9.00 - 19.00 (ingresso ogni due ore per un massimo di 360 persone) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: 06 32810)

Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

Piazza Guglielmo Marconi, 8 - Roma

Orario: Dal martedi alla domenica: ore 9.00-19.30 - lunedi chiuso Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Palazzo Altemps - Museo nazionale romano

Via Sant’ Apollinare, 46 - Roma

Orario: Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.45 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: 9.00 - 18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: 0639967700; Sito web: www.coopculture.it)

Palazzo Massimo - Museo Nazionale Romano

Largo di Villa Peretti, 1 - Roma

Orario: feriali e festivi: 9.00 - 19.45 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Nessuna

Pantheon

Piazza della Rotonda - Roma

Orario: lunedì-sabato ore 8:30-19:30; domenica ore 9:00-18:00 festivi infrasettimanali 9:00-13:00 Chiusura settimanale: ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico delle Tombe della Via Latina

Via dell’Arco di Travertino, 151, - Roma

Orario: 9.00 sino ad un’ora prima del tramonto tutti i giorni Vedi Dettaglio Orario* Chiusura settimanale: ; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: 06 39967700; Sito web: www.coopculture.it)

Sala Convegni Santa Marta

Piazza del Collegio Romano, 5, - Roma

Orario: aperta in occasioni di convegni, conferenze o eventi culturali; Prenotazione: Nessuna

Scavi di Ostia Antica e Museo

Viale dei Romagnoli, 717 - Roma

Orario: dalle ore 8.30 a un'ora prima del tramonto: Vedi dettaglio* Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Terme di Caracalla

Via delle Terme di Caracalla, 52 - Roma

Orario: dalle ore 9 a un'ora prima del tramonto. Vedi dettaglio* Chiusura settimanale: lunedi pomeriggio ; Prenotazione: Nessuna

Terme di Diocleziano - Museo Nazionale Romano

Via Enrico de Nicola, 79, - Roma .

Orario: feriali e festivi: ore 9.00 - 19.30 Chiusura settimanale: lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: 0639967700 ; Sito web: www.coopculture.it)

Tomba di Cecilia Metella

Via Appia Antica, 161 - Roma

Orario: aperto tutti i giorni ore 9.00/ fino a un’ora prima del tramonto. Vedi dettaglio * Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: 06 39967700; Sito web: www.coopculture.it)

Villa dei Quintili

Via Appia Nuova, 1092 - Roma

Orario: dalle ore 9. Vedi dettaglio*. Chiusura settimanale: lunedì. Chiuso anche lunedi in Albis, 25 dicembre, 1° gennaio.; Prenotazione: Nessuna

Antiquarium di Pyrgi e Area archeologica

Località Castello di Santa Severa - Santa Marinella

Orario: da martedì a domenica 9,00 un’ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Monastero di San Benedetto Sacro Speco

Piazzale San Benedetto - Subiaco

Orario: tutti i giorni; Mattina: 9.30 - 12.15 / Pomeriggio: 15.30 - 18.15 Chiusura settimanale: ; Prenotazione: Nessuna

Monastero di Santa Scolastica

Via dei Monasteri, 22 - Subiaco

Orario: 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30 (invernale) 9.00 - 12.30/16.00 - 19.00 (estivo) Chiusura settimanale: ; Prenotazione: Nessuna

Area Archeologica di Villa Adriana

Largo Marguerite Yourcenar, 1 - Tivoli

Orario: l’Area Archeologica di Villa Adriana è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00-17.00 dal 2 gennaio al 31 gennaio 9.00-18.00 dal 1 febbraio al 29 febbraio 9.00–18.30 mese di marzo * 9.00–19.00 dall’ultima domenica di marzo al 30 aprile 9.00–19.30 dal 1 maggi Chiusura settimanale: nessuna; Orario biglietteria: la biglietteria chiude un'ora e mezza prima; Prenotazione: Nessuna

Villa d'Este

Piazza Trento, 5 - Tivoli

Orario: Marzo 8,30 - 18,15 - Orario biglietteria: La biglietteria chiude un'ora prima, pertanto l'ingresso è consentito fino ad un'ora prima della chiusura; Prenotazione: Nessuna