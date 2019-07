Musei Civici di Roma gratis domenica 7 luglio: tutte le mostre in programma

Ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana per la prima domenica del mese di luglio. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

L’estate al museo permette di scoprire, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, le tante mostre in corso. Domenica 7 luglio la maggioranza delle esposizioni saranno ad ingresso gratuito per residenti a Roma e nella Città Metropolitana, a esclusione solo di tre mostre Roma nella camera oscura e Fotografi a Roma al Museo di Roma a Palazzo Braschi e Claudio Imperatore al Museo dell’Ara Pacis.

Domenica 7 luglio sarà possibile, per chi risiede o studia a Roma, acquistare la MIC, la card che al costo di 5 euro permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi. Con la MIC sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara Pacis.

Per informazioni www.museiincomuneroma.it

MOSTRE IN CORSO

MUSEI CAPITOLINI- PALAZZO DEI CONSERVATORI

L’Arte Ritrovata. Fino al 26 gennaio 2020 La mostra, nata dalla lunga e consolidata collaborazione fra il TPC e il Centro Europeo per il Turismo, propone un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma.

www.museicapitolini.org

GALLERIA D’ARTE MODERNA

Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione. Fino al 13 ottobre 2019. La figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Wechselspiel, le installazioni di Paolo Bielli e Susanne Kessler. Fino al 13 ottobre 2019 Un doppio percorso che si collega alla mostra in corso Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione e alle sculture del chiostro.

www.galleriaartemodernaroma.it

MUSEO DI ROMA

Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’ottocento a oggi. Fino al 22 settembre 2019. Mostra a pagamento anche per i possessori della MIC card. L’arte fotografica a Roma dalla nascita della fotografia ai giorni nostri. Fotografi a Roma. Commissione Roma 2003-2017 e le acquisizioni al patrimonio fotografico di Roma Capitale. Fino al 22 settembre 2019. Mostra a pagamento anche per i possessori della MIC card Un’acquisizione straordinaria alle collezioni di Roma Capitale: 100 opere dall’intero progetto Commissione Roma, ideato e curato da Marco Delogu e sviluppatosi nell’arco delle quindici edizioni di “Fotografia. Festival internazionale di Roma”.

www.museodiroma.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

UNSEEN / NON VISTI. Fino all’8 settembre 2019. Viaggio fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall’attenzione della politica e dei media. Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Italia 2003 – 2018. Fino al 6

ottobre 2019 Dalla mostra, dedicata al fotografo scomparso prematuramente lo scorso anno, emerge un’umanità dolente, un’Italia ferita alla costante ricerca della sua identità in un perenne oscillare tra la conferma dello stereotipo e la cartolina malinconica.

www.museodiromaintrastevere.it

MUSEI DI VILLA TORLONIA – CASINA DELLE CIVETTE

La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980. Fino al 15 settembre 2019. La mostra ripercorre la produzione artistica di una delle vetrerie più importanti e innovative di Murano, precisamente quella dal 1930, anno che corrisponde all’inizio di una ricerca e innovazione delle tecniche vetrarie più antiche, fino al 1980, anno della chiusura definitiva della Fratelli Toso. Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte. Fino al 29 settembre 2019 La personale di Clara Garesio propone una selezione di opere fittili della storica ceramista di formazione faentina: tutti esemplari unici appartenenti alla più recente produzione dell’artista, con alcune opere inedite e installazioni site specific concepite per gli spazi del museo.

www.museivillatorlonia.it

MUSEI DI VILLA TORLONIA – CASINO DEI PRINCIPI

Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio. Fino al 3 novembre 2019. La mostra, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille presenta una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015.

www.museivillatorlonia.it

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO

Ludwig Pollak (Praga 1868 - Auschwitz 1943) archeologo e mercante d’arte. Prorogata fino al 15 settembre 2019. Le opere in mostra ripercorrono la storia professionale e personale del grande collezionista: dalle sue origini nel ghetto di Praga, agli anni d’oro del collezionismo internazionale, alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

www.museobarracco.it

MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI

Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell’antica Cina. Fino al 18 ottobre 2019. La mostra presenta reperti in bronzo, oro, giada e terracotta, databili dall’età del bronzo (II millennio a.C.) fino all’epoca Han (II secolo d.C.) provenienti da importanti istituzioni cinesi.

www.mercatiditraiano.it

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

Frank Holliday in Rome. Fino al 13 ottobre 2019. In mostra le opere dipinte a Roma nell'estate del 2016 nello studio vicino a Piazza Navona, dove l’artista ha lavorato avendo come ispirazione le opere dei maestri della storia dell’arte. Il percorso espositivo comprende anche la proiezione del film inedito di Anney Bonney "Roman Holliday

www.museocarlobilotti.it

MUSEI CAPITOLINI – CENTRALE MONTEMARTINI

Volti di Roma alla Centrale Montemartini. Fotografie di Luigi Spina. Fino al 22 settembre 2019. Le immagini fotografiche ritraggono 37 volti antichi in marmo o travertino significativi ed espressivi esempi delle collezioni capitoline.

centralemontemartini.org

MUSEO DELL’ARA PACIS

Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia. Fino al 27 ottobre 2019 Mostra a pagamento anche per i possessori della MIC card. La mostra racconta la personalità e l’operato dell’imperatore Claudio prendendo le mosse dal confronto con il celebre fratello Germanico.

www.arapacis.it