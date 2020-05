Weekend nei Musei Civici, gli appuntamenti digitali de #laculturaincasa

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Sono tanti gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video messi a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili dal weekend di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa e per i contenuti dedicati ai bambini e ai ragazzi con #laculturaincasaKIDS.

MUSEI CIVICI. Prosegue la rubrica Roma e gli altri. Voci di popoli, incentrata sulle testimonianze presenti nelle collezioni dei Musei Capitolini sui mestieri,culti, condizioni giuridiche,lingue degli stranieri residenti e non residenti a Roma e i loro rapporti con la città.Questa volta, l’accento sarà messo sulle dediche di palmireni alle divinità solaricome esempio di bilinguismo.

L’appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma e la loro rubrica web Il Cielo dal balcone prevede per venerdì 29 l’esplorazione di Lira, Cigno e Aquila, il celebre triangolo estivo, che ritaglia una porzione di cielo tra le più ricche di leggende e meraviglie, in piena Via Lattea.

La prossima rubrica sulla pagina Facebook del Museo di Zoologia si occuperà invece di Ecosistemi e biodiversità animalee, in particolare, venerdì 29 di un piccolo roditore africano, Il ratto talpa della Somalia, che deve il nome alla sua abitudine di scavare le gallerie dove vive.

Ancora venerdì 29 appuntamento per i più piccoli (ma non solo) con La chiocciola del Foro di Cesare, che fa parte della serie di video per ogni età Gli abitanti del Museo dei Fori Imperiali si raccontano! I protagonisti sono i capolavori della collezione, che si animano raccontando la propria storia. Tutti possono inoltre inviare i loro lavori grafici (disegni, collage, etc.) su Facebook o a info@mercatiditraiano.it, per realizzare insieme degli e-book per il sito dei Mercati di Traiano.

Nell’ambito del progetto #laculturaincasa è molto attivo il contest #DomaniInArte, che invita gli artisti a inviare la fotografia social@museiincomuneroma.it di una propria opera inedita che rappresenti un personale punto di vista sulla grave situazione globale che stiamo vivendo. Ma che sia anche un’immagine di speranza che guardi al domani con una visione e uno sguardo quindi “altro” rispetto alla realtà del dramma contemporaneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La settimana digital rinnova l’offerta sui social @museiincomuneroma.it e @SovrintendenzaCapitolina con nuovi appuntamenti che, ai consueti percorsi tematici sulle opere e mostre dei Musei in Comune, aggiungono itinerari e storie alla scoperta dei monumenti cittadini, grazie alla guida degli storici dell’arte e degli archeologi.