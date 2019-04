Pasqua e Pasquetta 2019, tutti i musei aperti a Roma (e quelli chiusi)

La Pasqua e la Pasquetta sono delle giornate ottime da dedicare alla visita di Roma e delle sue bellezze. Ecco di seguito tutti i musei aperti e le mostre da poter visitare nei giorni di festa.

Aperture e chiusure dei musei e delle aree archolgiche statali e dei musei privati

- Colosseo e Foro Romano/Palatino: aperti a Pasqua e Pasquetta ore 8.30-19.15. La biglietteria chiude un'ora prima

- Galleria Borghese: aperta Pasqua e Pasquetta ore 9.00-19.00 (#17.00) con pren. obbligatoria; chiusa il 24 aprile

- Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Barberini: aperto Pasqua e Pasquetta ore 8.30-19.00 (#18.00), chiuso il 23 aprile

- Galleria Nazionale d'Arte Antica Palazzo Corsini: aperta Pasqua e Pasquetta ore 8.30-19.00 (#18.30); chiusa il 23 aprile

- La Galleria Nazionale: aperta a Pasqua con ingresso gratuito ore 8.30-19.30 (#18.45), e a Pasquetta a tariffazione vigente

- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: aperto Pasqua e Pasquetta ore 9/20 (#19.00)

- Museo Nazionale Romano (4 sedi): aperti a Pasqua e Pasquetta con visite guidate gratuite

- MuCiv - Museo delle Civiltà (4 sedi): aperti a Pasqua, chiusi a Pasquetta

- Museo Centrale del Risorgimento: chiuso a Pasqua, aperto a Pasquetta ore 9.30-18.30 (#17.45)

- Museo della Via Ostiense Porta S. Paolo: aperto Pasqua ore 9.00-13.30 (#13.00); chiuso Pasquetta;

- Complesso Archeologico di Malborghetto: aperto Pasqua ore 9.30-18.30 (#17.30).

- Villa di Livia a Prima Porta: aperta Pasqua ore 9.30-18.30 (#17.30); chiusa Pasquetta

- Terme di Caracalla: aperte a Pasqua con ingresso gratuito ore 9.00-19.15 (#18.30), lunedì 22 aprile, Pasquetta, aperte eccezionalmente, con biglietto ordinario, per tutta la giornata dalle ore 9 alle ore 19.15 (#18.30)

- Museo Maxxi: aperto Pasqua e Pasquetta ore 11-19 (#18.00)

Polo museale Lazio

- Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo: aperto Pasqua e Pasquetta ore 9.00-19.30 (#18.30)

- Galleria Spada: aperta Pasqua e Pasquetta ore 8.30-19.30 (#19.00); chiusa martedì 23 aprile

- Palazzo Venezia: aperto Pasqua e Pasquetta ore 8.30-19.30 (#18.30), chiuso martedì 23 aprile;

- Museo H.C. Andersen: aperto Pasqua e Pasquetta, chiuso martedì 23

- Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti decorative: aperto Pasqua e Pasquetta, chiuso martedì 23

- Museo Nazionale degli Strumenti Musicali: aperto Pasqua e Pasquetta ore 9.00-19.00 (#18.30); chiuso martedì 23 aprile;

- Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano): aperto Pasqua e Pasquetta ore 9.30-19.30 (#18.30)

Parco archeologico Ostia Antica

- Area archeologica di Ostia Antica: aperta a Pasqua e Pasquetta ore 8.30 -18.15 (ultima uscita 19.15)

- Castello di Giulio II: aperto Pasqua e Pasquetta dalle 9.30 alle 15.30

Parco archeologico Appia Antica

- Mausoleo di Cecilia Metella: aperto Pasqua e Pasquetta 9.00-19.30, ultimo ingresso 18.30

- Villa dei Quintili e Santa Maria Nova: aperta a Pasqua e Pasquetta 9.00-19.30, ultimo ingresso 18.30

- Complesso di Capo di Bove: aperta Pasqua e Pasquetta ore 9.00-18.30, ultimo ingresso 18.00

- Antiquarium di Lucrezia Romana: aperto Pasqua e Pasquetta ore 9.00-15.00, ultimo ingresso 14.30 (chiuso invece il 23 aprile in sostituzione del Lunedì dell’Angelo)

- Tombe della Via Latina: aperto Pasqua e Pasquetta ore 9.00-19.00, ultimo ingresso 18.30 (chiuso invece il 26 aprile in sostituzione del Lunedì dell’Angelo)

Tivoli

- Villa Adriana a Tivoli: aperta Pasqua e Pasquetta ore 8.30-19.00 (#17.30)

- Villa d'Este a Tivoli: aperta Pasqua e Pasquetta ore 8.30 – 19.45 (la biglietteria chiude alle 18.45)

- Villa Gregoriana a Tivoli: aperta Pasqua e Pasquetta ore 10.00-18.30 (#17.30)

Musei Civici di Roma Capitale

Aperti Domenica di Pasqua e Lunedì di Pasquetta.

Si potranno visitare le collezioni e le mostre in corso.

- Musei Capitolini: ore 9.30-19.30 (#18.30);

- Centrale Montemartini: ore 9.00-19.00 (#18.30);

- Museo dell'Ara Pacis: ore 9.30-19.30 (#18.30);

- Mercati di Traiano: ore 9.30-19.30 (#18.30);

- Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale: ore 10.00-18.30 (#18.00);

- Museo di Roma Palazzo Braschi: ore 10.00-19.00 (#18.00);

- Museo di Roma in Trastevere: ore 10.00-20.00 (#19.00);

- Musei di Villa Torlonia: ore 9.00-19.00 (#18.15);

- Museo Civico di Zoologia: ore 9.00-19.00 (#18.00);

Ingresso sempre gratuito:

- Museo Barracco: ore 10.00-16.00 (#15.30);

- Museo Napoleonico: ore 10.00-18.00 (#17.30);

- Museo Bilotti: sab-dom ore 10.00 -19.00 (#18.30); lun ore 10.00-16.00 (#15.30)

- Museo Canonica: ore 10.00-16.00 (#15.30);

- Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina: ore 10.00 -18.00 (#17.00);

- Museo delle Mura: ore 9.00-14.00 (#13.30);

- Villa di Massenzio: ore 10.00-16.00 (#15.30);

- Museo di Casal de' Pazzi: ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 (#13.00)

Galleria Doria Pamphilj

Chiusa a Pasqua; aperta a Pasquetta ore 9.00-19.00 (#18.00)

Villa Farnesina Chigi alla Lungara

Apertura straordinaria lunedì 22 aprile ore 9-17. Visite guidate: ore 12.30 e ore 15.00.

Info: +39 06 68027268/397; farnesina@lincei.it

Domus Romane di Palazzo Valentini

Aperto Pasqua e Pasquetta ore 9.30 alle 18.30 (partenza ultima visita, prenotazione consigliata)

Technotown

Aperto a Pasqua e Pasquetta

Casina di Raffaello

Aperto Pasqua e Pasquetta ore 10.00-19.00

Explora - Museo dei bambini di Roma

Aperto il 21 (Pasqua), chiuso il 22 aprile

Bioparco

Aperto Pasqua e Pasquetta ore 9.30-19.00 (#18.00)

Oasi di ninfa

Aperta Pasqua e Pasquetta con ingressi scaglionati nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 14.30-18.00 (pren. obbligatoria)

Giardini della Landriana

Chiusi a Pasqua. Aperti a Pasquetta, 22 aprile con visite alle ore 10.30 – 12.00 – 15.00 – 16.30

Grandi mostre

Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza

Scuderie del Quirinale, aperto 21 e 22 aprile dalle 10.00 alle 20.00 (#19.00)

Andy Warhol

Pollock e la Scuola di New York

Complesso del Vittoriano (Ala Brasini), aperto 21 e 22 ore 9.30-20.30 (#19.30)

Dream. L'arte incontra i sogni

Chiostro del Bramante, aperto 21 e 22 aprile ore 10.00-21.00 (#20.00)

Manifesto di Julian Rosefeldt

Il corpo della voce. Carmelo Bene, Cathy Berberian, Demetrio Stratos

Palazzo delle Esposizioni, aperto il 21 e il 22 aprile ore 10.00-20.00 (#19.00)

Musei chiusi a Pasqua e Pasquetta

- Palazzo del Quirinale

- Palazzo Madama (Senato)

- Palazzo di Montecitorio (Camera)

- Musei Vaticani e Cappella Sistina

- Casa della Memoria e della Storia

- Orto Botanico

- Museo Mario Praz

Fonte dati: 060608 Redazione Web