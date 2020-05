"Mi ha commosso ed emozionato". Sono le parole usate dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per celebrare l'opera dello street artist Harry Greb che ha disegnato, allo Spallanzani un murales per tutti gli abbracci mancati a causa del coronavirus. Un tributo a chi non ha potuto abbracciare i propri cari che stavano male e a chi è guarito o non ce l'ha fatta senza essere stato abbracciato.

Greb ha scelto un'immagine del film di Milos Forman "Qualcuno volò sul nido del cuculo" con l'abbraccio tra il protagonista interpretato da Jack Nicholson e Will Sampson raffigurato con mascherina e guanti. L'opera si trova sul muro esterno dell'Istituto Nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

"Quando un'immagine dice più di mille parole", ha commentato il presidente Zingaretti. "L'abbraccio che molte vittime del Coronavirus mi ha commosso ed emozionato. Grazie". .

"Voglio ringraziare lo street artist, Harry Greb", ha aggiunto l'assessore D'Amato. "Un gesto significativo e di grande impatto. Peraltro lo Spallanzani ha gia' dedicato diversi murales a tutti gli scienziati che hanno contribuito alla lotta contro i virus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.