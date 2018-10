Ilaria Cucchi guerriera: Jorit celebra la sorella di Stefano con un murale a Napoli

Un murale rappresentante Ilaria Cucchi come una guerriera, nel tipico stile di Jorit, street artist napoletano. L'immagine della sorella di Stefano è stata realizzata all'Arenella, quartiere periferico di Napoli, ed è stata terminata lo scorso 12 aprile, il giorno dopo in cui un carabiniere, al processo per la morte del fratello di Ilaria, ha ammesso che il ragazzo è stato pestato a morte dai militari. "Non poteva esserci giorno migliore per terminare questo murale", il pensiero di Napoli Direzione Opposta.

Murale di Ilaria Cucchi realizzato da Jorit

Proprio il murale in questione è costato a Jorit un'aggressione verbale, alcuni giorni prima, ad opera di un consigliere municipale di Fratelli d'Italia, il quale si poi è detto – una volta ritrovatosi nell'occhio del ciclone – "pronto a scusarsi pubblicamente con l'artista" (qui la notizia su NapoliToday).

Ilaria Cucchi guerriera all'Arenella

Ilaria Cucchi ha apprezzato l’opera, e le ha dedicato un post sulla propria pagina social. "Chi ha dipinto questo murales è stato aggredito per averlo fatto. Questa è l’immagine di ciò che ho dentro. Siamo sfiancati da 9 anni di maratona processuale. Al Comandante Generale dell’Arma dico che voglio bene ai Carabinieri ma proprio per questo chiedo che vengano premiati coloro che hanno parlato e severamente puniti coloro che l’hanno infangata depistando, coprendo e minacciando. Senza se e senza ma. Nessuno sconto. Adesso". (da NapoliToday).

Opere di Jorit a Roma

Street artist conosciuto oltre i confini nazionali, Jorit ha lasciato il segno anche al Trullo, dove questa estate ha terminato un murale dedicato a "Il Campione", pellicola cinematografica girata proprio per le strade del popoloso e popolare quartiere del Municipio Arvalia.