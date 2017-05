MTV Awards 2017 a Roma, concerto gratis a Piazza del Popolo: tutti i cantanti

Manca poco agli MTV Awards 2017 che quest'anno si svolgeranno in una location affascinante e prestigiosa: Piazza del Popolo, proprio nel cuore di Roma.

MTV AWARDS 2017 CANTANTI SCALETTA - A fare gli onori di casa sul palco installato all'ombra della terrazza del Pincio sarà Francesco Gabbani nella doppia veste di conduttore e cantante. Agli MTV Awards 2017 si esibiranno, oltre al vincitore dell'ultimo Sanremo, Fabri Fibra, Nina Zilli, Samuel, Levante, Michele Bravi, Paola Turci, Lele, Elodie e Gabry Ponte ft. Danti.

DOVE VEDERE MTV AWARDS 2017 - Il grande concerto dei TIM MTV Awards 2017 si svolgerà sabato 27 maggio. Per chi non potrà essere a Piazza del Popolo l'evento verrà trasmesso in diretta a partire dalle 21.00 su MTV (in esclusiva su Sky al canale 133), MTV Music (canale 708 di Sky) e anche su VH1 (canale 67 fta).

Fino alle ore 11 del 25 maggio si potranno votare i propri artisti preferiti: sarà infatti il pubblico a decidere i vincitori che trionferanno agli MTV Awards.

MTV AWARDS 2017 FINALISTI - Da venerdì 5 maggio si sono aperte le sfide dirette che vedranno gli artisti scontrarsi uno contro uno: sfide che porteranno direttamente a Roma, sabato 27 maggio, agli MTV Awards.

Di seguito i 32 super finalisti degli MTV Awards, rigorosamente in ordine alfabetico: Adele, Alessandra Amoroso, Alessio Bernabei, Annalisa, Ariana Grande, Avril Lavigne, Beyoncé, Britney Spears, Camila Cabello, Coldplay, Demi Lovato, Ed Sheeran, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fifth Harmony, Halsey, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga, Lana Del Rey, Little Mix, Marco Mengoni, Miley Cyrus, One Direction, Rihanna, Selena Gomez, Shawn Mendes, Sia, Tiziano Ferro, Zayn.