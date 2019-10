Da Canova a Frida Kahlo, tutte le mostre da non perdere in autunno a Roma

Archiviata l'estate, Roma si prepara ad un autunno ricco di arte, cultura, fotografia portando nei grandi musei, nei palazzi storici, nelle gallerie d'arte, numerose mostre. Grandi nomi del passato e artisti contemporanei non solo italiani.

Le mostre dell'autunno 2019 a Roma

Il calendario delle mostre dell'autunno 2019 è davvero fitto. Tanta è l'attesa per "Canova. Eterna bellezza": una mostra-evento dedicata al legame di Canova con la città di Roma che, fra Settecento e Ottocento, fu la sua un’inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città, che emerge in una miriade di aspetti unici e irripetibili. Oltre 170 opere di Canova e artisti a lui coevi saranno esposte nelle sale del Museo di Roma in Palazzo Braschi.

Grande è l'attesa anche per Impressionisti Segreti, la mostra che celebrerà l'apertura di Palazzo Bonaparte - che Generali Italia rende fruibile alla città di Roma e non solo, quale nuovo spazio Generali Valore Cultura - nelle meravigliose sale del piano nobile dove visse Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, saranno esposte oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

In primo piano tra le mostre autunnali romane, c'è, sicuramente, Frida Kahlo "Il caos dentro", la mostra-evento dal prossimo 12 ottobre presso “Set Spazio Eventi Tirso”. Un mix tra esposizione multimediale, opere originali e fotografica, dedicata alla grande artista messicana e al marito, Diego Rivera. Il percorso espositivo accompagnerà il visitatore tra la pittura e gli “scatti di vita” di Diego Rivera e Frida Kahlo, realizzati dal celebre fotografo sudamericano Leo Matiz.

Al Chiostro del Bramante troveremo due giganti della pittura quali Bacon e Freud, per la prima volta in mostra, insieme, in Italia. L’arte britannica in oltre sette decenni (dal 1945 al 2004), lo spirito di una città e uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte mondiale con la Scuola di Londra saranno protagonisti a Roma dal 26 settembre fino agli inizi del 2020.

L'elenco in aggiornamento

Di seguito l'elenco (in continuo aggiornamento) delle mostre dell'autunno 2019 a Roma:

Canova. Eterna Bellezza a Palazzo Braschi

Frida Kahlo "Il caos dentro" a SET - Spazio Eventi Tirso

Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte

Bacon, Freud, la scuola di Londra al Chiostro del Bramante

Colori degli Etruschi a Centrale Montemartini

Kronos e Kairos, la mostra al Palatino

Brandi Milne alla Dorothy Circus Gallery

Tecniche d'evasione a Palazzo delle Esposizioni

La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium a Palazzo delle Esposizioni

Sublimi anatomie a Palazzo delle Esposizioni

Katy Couprie, dizionario folle del corpo a Palazzo delle Esposizioni

Valadier. Splendore nella Roma del '700 a Galleria Borghese

Mo(nu)mentum di Robert Morris 2015-2018 alla Galleria Nazionale

The Dark Side, Chi ha paura del buio? Al Musja

Clownville, mostra fotografica di Eolo Perfido alla Leica Gallery Roma

La ricerca della forma. Sergio Musmeci. Il genio al Porto Turistico di Roma

Sidival Fila. La materia svelata a Palazzo Merulana

Suburbs, mostra fotografica a Millepiani Coworking

Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori al MAXXI

Il Gattopardo 1959 - 2019 alla Casa del Cinema

Tu sei un poeta! alla Casina di Raffaello

Gianni Berengo Gardin al Casale di Santa Maria Nova

Jan Fabre The Rhythm of the Brain a Palazzo Merulana

Il Leone e la Montagna al Museo Giovanni Barracco

Gli anni del MALE 1978-1982 al Wegil