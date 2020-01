Raffaello in mostra alle Scuderie del Quirinale, boom di prenotazioni da tutto il mondo

Saranno esposte oltre 100 opere che mai prima d’ora sono state messe insieme: la mostra di Raffello alle Scuderie del Quirinale si annuncia già un grande successo. Le opere saranno esposte a partire dal 5 marzo e saranno visionabili fino al 2 giugno 2020. In sole 48 ore di prevendita sono state registrate oltre 10mila prenotazioni provenienti da tutto il mondo.

Boom di prenotazioni in 48 ore di prevendita

“Avvio record” l’ha definito il MIBACT attraverso un post su Twitter. “Raffaello 1520-2020”: questo il titolo della mostra promossa dal Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, dalla Regione Marche e dal Comune di Urbino dedicata all’attività progettuale dell'artista, dalla pittura alle arti plastiche, decorative e all’architettura. Qui tutte le informazioni



Una rosa rossa sulla tomba dell'Urinate per l'intero 2020

Per celebrare una ricorrenza così importante, per l’intero anno sulla tomba di Raffaello sarà posizionata, inoltre, una rosa rossa. Le spoglie dell’Urbinate, sono conservate al Pantheon per sua stessa volontà: era il 1520 venne trasportato nel monumento romano e sistemato nell’edicola della Madonna del Sasso, opera commissionata dallo stesso Raffaello ed eseguita da Lorenzo Lotti detto Lorenzetto.

Sulla tomba sono impresse le parole dedicategli da Pietro Bembo: ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI, ovvero “Qui giace Raffaello dal quale, mentre era in vita, la Natura temette di essere vinta e, quando morì, temette di morire anch’essa”.