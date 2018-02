E' morta Irina Sanpiter: interpretò Magda, la moglie di Furio in Bianco Rosso e Verdone

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morta oggi a Roma Irina Sanpiter, attrice e teatrale russa nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Magda nel film "Bianco, Rosso e Verdone". Aveva 60 anni: da otto mesi era ricoverata all'Umberto I.

Nata a Mosca nel 1957, dalla carriera teatrale era passata a quella cinematografica proprio grazie al film di Carlo Verdone del 1981, in cui interpretava la moglie esasperata del logorroico Furio Zòccano, avvocato romano residente a Torino. La sua frase più ricorrente era "non ce la faccio più".

L'anno successivo recita la parte di Amalia in Lacrime napulitane di Ciro Ippolito. Si è ritirata poco dopo dal cinema a causa della scoperta di un linfoma che l'aveva indebolita molto e la costringeva a trasfusioni quotidiane. Attiva in seguito come cantante, si è ritirata all'inizio degli anni novanta, dopo il matrimonio nel 1984 con Toni Evangelisti, diventando un'organizzatrice di concerti rock.

Su facebook anche il ricordo di Carlo Verdone: "Sono molto triste,addolorato. Ci vedevamo poco ma l'abbraccio, quando ci si incontrava, era sempre forte e pieno di dolce nostalgia. Era russa, di Mosca: me la fece incontrare Sergio Leone in quanto era parente della moglie (moscovita) dello sceneggiatore Giorgio Arlorio. Fra tre opzioni scelsi subito lei per via di quegli occhioni dolci e malinconici che dovevano essere una caratteristica della mia Magda. Non volle continuare per scelta la strada del cinema. Era rimasta appagata dal nostro film e si mise ad organizzare eventi e concerti musicali. Non sapevo fosse malata".



Quindi il racconto dell'ultimo incontro: "L' ultima volta la incontrai lo scorso anno all'Isola Tiberina durante la rassegna cinematografica estiva. Di quel film non è rimasto quasi nessuno, e questo mi deprime terribilmente. Ma il cinema, fortunatamente, ci " ferma nel tempo". Illudendoci di una certa immortalità su uno schermo. Magda sarà sempre nel mio cuore come una delle creazioni più riuscite: era sempre allegra,spiritosa, ironica. Grazie Irina per aver condiviso con me una bella commedia rimasta nel cuore di tanti spettatori. Ti ricorderò per sempre cara, dolce amica".